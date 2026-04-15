Bengal Governor R N Ravi: বাংলা আবার ভারতের উন্নয়নের যাত্রায় নেতৃত্ব দেবে, নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন রাজ্যপাল

Bengal Governor R N Ravi: বাংলা আবার ভারতের উন্নয়নের যাত্রায় নেতৃত্ব দেবে, নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন রাজ্যপাল
Bengal Governor R N Ravi: সবিতা প্রামাণিকের মতো উদ্যোগী নারীদের উদাহরণ তুলে ধরে গ্রামীণ অর্থনীতিতে নারীর অবদানের প্রশংসা করেন
অর্নবাংশু নিয়োগী: বাংলা নববর্ষে বাংলার পরিস্থিতি নিয়েগুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন রাজ্যপাল আর এন রবি। বুধবার সকালে কালীঘাটে পুজো দেন রাজ্যপাল। তারপর রাজভবনে ফিরে বছরের প্রথম দিনে রাজ্যবাসীকে বড় বার্তা দিলেন রাজ্যপাল।
আর এন রবি তাঁর বার্তায় বলেন, গত কয়েক দশকে বাংলার পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে। এক সময় বাংলা গোটা দেশের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সর্বোচ্চ স্থানে ছিল কিন্তু। কিন্তু দুর্ভাগ্য কত কয়েক দশকে পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে। এই নতুন ভারত বিশ্বকে পথ দেখাচ্ছে। সেখানে বাংলার পরিস্থিতি খারাপ থেকে খারাপ হয়েছে। বাংলা পিছিয়ে থাকতে পারে না। উঠে দাঁড়াতে হবে। পরিবর্তন করার সংকল্প নিতে হবে। সব সময় নেগেটিভিটি ছড়ানো নয় বরং পজিটিভিটি র স্যাথে এগোতে হবে।
বাংল নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে রাজ্যপাল লিখেছেন, আপনাদের সকলকে শুভ নববর্ষ। আজ আমরা পহেলা বৈশাখ উদযাপন করছি। এটি একটি মহান উৎসব এবং শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মানুষই নন, বরং বাঙালিরা যেখানেই থাকুন না কেন এবং যারা বাংলার সাথে যুক্ত তারা যেখানেই থাকুন না কেন, তারা এই উৎসব উদযাপন করছেন।
* বন্ধুরা, আজ সারা দেশে আঞ্চলিক স্বাদযুক্ত বিভিন্ন উৎসব পালিত হচ্ছে। আসামে রঙালি বিহু, যা কতটা রঙিন। বিহার, ইউপি অঞ্চলে - বিসুওয়ানি, পাঞ্জাবে - বৈশাখী। সব জায়গায়, কেরালায় - বিষু, তামিলনাড়ুতে - পুথান্ডু। আমি যা বলতে চাইছি তা হলো, সারা দেশ আজ উৎসব উদযাপন করছে এবং একটি উৎসবমুখর মেজাজে রয়েছে।
১৯৪৭ সালের আগের ভারত এই বিভাগে যোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। কারণ এমন কোনো শাসক ছিলেন না যিনি কোনো এক সময়ে পুরো দেশ শাসন করেছিলেন। সারা দেশের জন্য একক কোনো প্রশাসন ছিল না। তা সত্ত্বেও, বেদের যুগ থেকেই ভারতের অস্তিত্ব রয়েছে। ভারতের উল্লেখ আমাদের হাজার হাজার বছরের পুরনো প্রাচীন শাস্ত্রে রয়েছে। সেই ভারতকে, তার সারমর্মকে, তার আত্মাকে বোঝার জন্য এবং সেই আত্মাকে প্রাণবন্ত রাখার জন্য, এই জাতি, ভারত তার বিভিন্ন প্রান্তে উৎসব উদযাপন করে আসছে, প্রায়শই একই সাথে, অথবা হয়তো সময়ের সামান্য পরিবর্তনে।
বন্ধুরা, ভারত তার শক্তি, অর্থাৎ জাতীয় শক্তির মাধ্যমেই হাজার হাজার বছর ধরে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। শ্রী অরবিন্দ যাকে বলেছেন 'ভারত শক্তি'। এবং এই ভারত শক্তি বা জাতীয় শক্তিকে সময়ে সময়ে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে আমাদের এই বাংলা এক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
সঙ্কটের সময়ে, এই মাটি জন্ম দিয়েছে মহান মানুষদের, সাহিত্য ও শিল্পের মহান ব্যক্তিত্বদের, মহান বুদ্ধিজীবীদের এবং মহান বিপ্লবীদের। এটা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, এই ভূমি যাকে আমরা শক্তি বা শক্তিপূজা বলি, তার জন্ম দিয়েছে। যখন শ্রী অরবিন্দ বলেছিলেন যে ভারত শক্তি দ্বারাই ভারত সংজ্ঞায়িত, তখন এই ভূমি অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করেছে যেখানে আমরা সবাই শক্তির মূর্ত প্রতীক মা দুর্গা এবং মা কালীর সাথে নিজেদের যুক্ত করতে পারি।
যখন ইউরোপীয়রা আমাদের উপনিবেশে পরিণত করেছিল এবং সমগ্র দেশ ভুগছিল, তখন এই মাটি জন্ম দিয়েছিল ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের, যিনি আমাদের 'বন্দে মাতরম' ডাক দিয়েছিলেন। আর এই 'বন্দে মাতরম' সারা দেশে অনুরণিত হয়েছিল। আমি তামিলনাড়ুতে ছিলাম। আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো জানেন না যে 'বন্দে মাতরম'-এর... যেকোনো ভারতীয় ভাষায় এর প্রথম অনুবাদ তামিল ভাষায় করেছিলেন মহাকবি সুব্রহ্মণ্য ভারতী। 'বন্দে মাতরম' পত্রিকা, যা মহান বিপ্লবী বিপিন চন্দ্র পাল শুরু করেছিলেন এবং পরে শ্রী অরবিন্দ প্রসারিত করেছিলেন, এটি সমগ্র দক্ষিণে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি পত্রিকা ছিল। এর সংস্করণগুলো তামিল, তেলেগু, কন্নড় ভাষায় অনূদিত হতো এবং এটি পুরো জাতিকে উদ্দীপ্ত করেছিল। ১৯০৫ সালে যখন ব্রিটিশরা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বাংলা ভাগ করেছিল, তখন এই 'বন্দে মাতরম'-ই স্বদেশী আন্দোলনের স্লোগানে পরিণত হয়েছিল। এটি এমন এক মহান ভূমি, যা আমাদের ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) দিয়েছে, যা আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং মহান বিপ্লবী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মতো ব্যক্তিত্বদের দিয়েছে। এমন আরো অনেককে দিয়েছে।
এই পুণ্যভূমিতে উপস্থিত থাকতে পেরে আমরা গর্বিত। স্বাধীনতার সময় এবং পরবর্তী দশকগুলোতে বাংলা ছিল আমাদের সমগ্র দেশের শীর্ষ তিনটি অর্থনীতির মধ্যে অন্যতম। ১৯৬০-এর দশকে আমাদের জাতীয় জিডিপি-র ১০%-এরও বেশি অবদান ছিল বাংলার। তখন তামিলনাড়ু ছিল না, কর্ণাটক ছিল না, গুজরাট ছিল না, ছিল বাংলা। এটি ছিল শিল্পের দেশ, এটি ছিল উদ্যোগের দেশ, এটি ছিল বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক প্রাণবন্ততার দেশ।
১৯৮০ সাল পর্যন্ত, আমাদের সমগ্র দেশে মাত্র চারটি রাজ্য ছিল যাদের মাথাপিছু আয় বাংলার চেয়ে বেশি ছিল। মাত্র চারটি রাজ্য। দুর্ভাগ্যবশত আজ, ১৯৮০ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত, এমন ১৫টি রাজ্য রয়েছে যেখানে মানুষের মাথাপিছু আয় বাংলার চেয়ে অনেক বেশি। জাতীয় মূলধনে আমাদের অংশীদারিত্ব ১০.৬ শতাংশ থেকে নেমে মাত্র ৫ শতাংশের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। বৌদ্ধিক প্রাণবন্ততার একটি ভূমি, আজ যেখানে আমাদের স্কুল ও কলেজগুলোতে মোট তালিকাভুক্তির অনুপাত জাতীয় গড়ের চেয়ে অনেক নিচে।
আমার কিছু তরুণ বন্ধু আছে যারা অত্যন্ত ভালো উদ্যোক্তা, স্টার্টআপ এবং এন্টারপ্রেনারশিপের সাথে যুক্ত। আমাদের দেশে ৫.৫ কোটিরও বেশি নিবন্ধিত এবং কার্যকরী এমএসএমই (MSME) রয়েছে, আরো অনেক আছে তবে কার্যকরী এমএসএমই-এর সংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি। তাহলে আমাদের ভাগ কত? তথ্য অনুযায়ী, আমাদের মাত্র প্রায় ৩ লক্ষ নিবন্ধিত এমএসএমই রয়েছে। এখন আমরা কোথা থেকে কোন জায়গায় নেমে এসেছি? যিনি সারা দেশকে আলো দেখিয়েছিলেন, যিনি দেশকে শুধু মুক্তির দিকে, স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকেই নেতৃত্ব দেননি, দেশকে সমৃদ্ধির দিকেও চালিত করেছিলেন, পথ দেখিয়েছিলেন... দুর্ভাগ্যবশত এটি একটি দুঃখজনক পরিস্থিতি।
বন্ধুরা, উৎসবের এই দিনে আমি কেন এসব কথা বলছি? সর্বোপরি, এটি একটি আনন্দের দিন। তবে এটি এমন একটি দিনও, যখন আমরা বলি নববর্ষ, নতুন বছর। নতুন বছরের দিনটিও একটি সংকল্পের দিন। যখন নতুন সূচনা হয়, যখন এটি শুরু হয়, তখন আমরা সবাই, যে যেখানেই থাকি না কেন, আমরা কোথায় আছি তার হিসাব নেওয়ার চেষ্টা করি। তারপর আমরা ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করি, আগামী বছরটি কেমন হতে চলেছে এবং আগামী বছরে আমি কী করতে যাচ্ছি। একজন ব্যক্তি হিসেবে বা ব্যবসায়িক উদ্যোগের নেতা হিসেবে, আমরা যে ক্ষেত্রেই থাকি না কেন। শিক্ষা, শিল্প, উদ্যোক্তা—যাই হোক না কেন। আজ থেকে যে নতুন বছরটি আসছে, তা কেমন হতে চলেছে। তাই এটি সংকল্প গ্রহণের দিন। ২০২৬ সালের পহেলা বৈশাখ একটি সংকল্পের দিন। আর আসুন আমরা এই সংকল্প গ্রহণ করি যে, আমরা অবশ্যই আমাদের সেরা অবদান রাখব।
