/কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীদের বদলিতে নয়া বিল পেশ বিধানসভায়, কী বলা হয়েছে বিলে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে পেশ হল ‘দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিজ অ্যান্ড কলেজেস (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড রেগুলেশন) (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৬’। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কর্মী ও অধ্যাপকদের বদলিতে নয়া নীতি রূপায়ণের লক্ষ্যেই এই বিল আনা হয়েছে।
নয়া বিলে কী বলা হয়েছে?
নয়া বিলে বলা হয়েছে প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে রাজ্যপাল রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শক্রমে যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী বা অধ্যাপককে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত করতে পারবেন। তবে বদলি হলেও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর চাকরির সুযোগ-সুবিধা ও শর্তাবলী অক্ষুণ্ণ থাকবে। এক্ষেত্রে দুটি বিকল্প থাকছে। যাকে ট্রান্সফার করা হচ্ছে, সেইসব শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীর সামনে দুটি পথ খোলা থাকবে। এক, তিনি চাইলে তাঁর মূল বিশ্ববিদ্যালয়ের পদের উপর অধিকার বজায় রাখতে পারবেন অথবা নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ীভাবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন।
বিরোধীদের আপত্তি
তবে এদিন বিধানসভায় বিলটি পেশ হওয়ার পরই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন ও প্রশাসনিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা। ঋতব্রত শিবিরের তৃণমূল বিধায়ক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় বিলের বিরোধিতায় বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষক বা কর্মচারীদের সরাসরি নিয়োগকর্তা সরকার নয়, বরং সংশ্লিষ্ট উপাচার্য। তাছাড়া প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটির নিয়ম, পরিচালনা বিধি ও অভ্যন্তরীণ সংস্কৃতি আলাদা। ফলে সরকারি সিদ্ধান্তে এই ধরণের একমুখী বদলি নীতি শিক্ষকদের মধ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি করতে পারে। কারণ, বদলি নীতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অনেকটাই কেন্দ্রীভূত। এই বিল অনুযায়ী কোনও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকারের কাছে আবেদন সাপেক্ষে কাউকে বদলি করতে পারবে। ফলে সরকারের সমালোচনা করেছেন বা করছেন এমন কোনও ব্যক্তিকে সেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমন কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে যেখানে হয়তো তাঁর যে প্রজ্ঞা সেই প্রজ্ঞাকে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য়ে কাজে লাগানোর সুযোগই থাকবে না। তখন সেটা শুধু মাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই বদলি হয়ে দাঁড়াবে।
এই বিল নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মোস্তাফিজুর রানা ও নওশাদ সিদ্দিকি-সহ একাধিক বিরোধী বিধায়ক। এই বিলের মাধ্যমে শিক্ষায় গৈরিকীকরণের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে। কেন বিল পেশ ও পাস নিয়ে এত তাড়াহুড়ো করা হচ্ছে? প্রশাসনিক কারণ কী? যে কারণে বদলি করা হবে? এই বিল কি শিক্ষকদের বাকস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না? প্রশ্ন তোলেন বিরোধী বিধায়করা। দেশ বা বিশ্বের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন ট্রান্সফার নীতি নেই বলেও উল্লেখ করেন মোস্তাফিজুর রানা। সবারই বক্তব্য, বিল পেশের আগে রাজ্য সরকারের উচিত ছিল শিক্ষক সংগঠন ও শিক্ষাবিদদের সঙ্গে কথা বলা। যদিও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আশ্বস্ত করেন, এই আইনের খুবই প্রয়োজন ছিল। কর্নাটক, গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ে এধরনে বিল আছে। তিনি আশ্বস্ত করেন, এই বিলের কোনও অপপ্রয়োগ হবে না।
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