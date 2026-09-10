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কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীদের বদলিতে নয়া বিল পেশ বিধানসভায়, কী বলা হয়েছে বিলে?

West Bengal University Employees Transfer Bill 2026: নয়া বিলে বলা হয়েছে প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে রাজ্যপাল রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শক্রমে যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী বা অধ্যাপককে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত করতে পারবেন। তবে... বিরোধীদের আপত্তি কেন? কী বলছেন বিরোধীরা?

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 10, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 04:10 PM IST
কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীদের বদলিতে নয়া বিল পেশ বিধানসভায়, কী বলা হয়েছে বিলে?

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীদের বদলিতে নয়া নীতি, বিল পেশ বিধানসভায়
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