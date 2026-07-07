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'বাংলায় বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকারের ১৫টি 'সাফল্য'! ২ মাসেই চার্জশিট অভিষেকের

Abhishek Banerjee: 'বিজেপি যদি সত্যিই বিশ্বাস করে যে তারা জনমতের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ জয় করেছে, তবে  রাজনৈতিক বিরোধী পক্ষ এবং তৃণমূলকে এতটা ভয় পাচ্ছে কেন'?

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 07, 2026, 11:42 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:42 PM IST
'বাংলায় বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকারের ১৫টি 'সাফল্য'! ২ মাসেই চার্জশিট অভিষেকের
Image Credit: অভিষেকের চার্জশিটSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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