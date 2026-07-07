'বাংলায় বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকারের ১৫টি 'সাফল্য'! ২ মাসেই চার্জশিট অভিষেকের

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকারের ১৫টি 'সাফল্য'! মাত্র দু'মাসের সুর সপ্তমে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে বিজেপি সরকারের ১৫ অভিযোগ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।
দলবদল ও বিরোধী দলনেতা
অভিষেক লিখেছেন, 'বিধানসভায় এমন একজনকে বিরোধী দলনেতা করা হয়েছে, যিনি রাজ্যে বিজেপির নির্দেশেই কাজ করেন। তাঁদের হাতে পুতুল হিসেবে চলেন'।
আইনশৃঙ্খলা ও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার
অভিষেক লিখেছেন, রাজ্য জুড়ে নাবালিকা সহ ১৪টিরও বেশি ধর্ষণের ঘটনার খবর। দিনের আলোয় সংখ্যালঘু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ভেঙে ফেলা হচ্ছে। বিরোধী নেতাদের গৃহবন্দি করা হচ্ছে। 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্প থেকে ১,০০,০০,০০০ (এক কোটি) জনেরও বেশি প্রকৃত সুবিধাভোগীকে বাদ দেওয়া হয়েছে।
মিড-ডে মিল ও বুলডোজার রাজনীতি
অভিষেকের দাবি, 'পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথমবার শিশুদের মিড-ডে মিল থেকে ডিম বাদ দিয়ে সেখানে নিরামিষ বিকল্প আনা হয়েছে, যা শিশুদের একটি অত্যন্ত জরুরি প্রোটিনের উৎস থেকে বঞ্চিত করছে। প্রান্তিক সম্প্রদায়ের মানুষ এবং হকারদের ওপর বুলডোজার চালানো হচ্ছে। গরিব মানুষের ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলা হচ্ছে এবং তাদের জীবিকা ধ্বংস করা হচ্ছে'।
অভিষেকের প্রশ্ন, 'বিজেপি যদি সত্যিই বিশ্বাস করে যে তারা জনমতের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ জয় করেছে, তবে রাজনৈতিক বিরোধী পক্ষ এবং তৃণমূলকে এতটা ভয় পাচ্ছে কেন'?
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