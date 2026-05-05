Bengal BJP government Swearing-In: ৯ মে, পঁচিশে বৈশাখেই শপথ নেবে বাংলার প্রথম বিজেপি সরকার? রাইটার্স থেকেই চলবে বঙ্গ শাসন- বিগ আপডেট
Bengal First BJP government: দ্রুত গতিতে রাইটার্সকে বসার যোগ্য করে তোলার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতিশ্রুতি ঘিরে এখন তুঙ্গে ‘পঁচিশে বৈশাখে’ শপথের জল্পনা। ওয়কিবহল মহলের মতে, বাংলায় প্রথমবার সরকারের শপথগ্রহণের জন্য বিজেপি ৯ মে, ‘পঁচিশে বৈশাখ’কেই বেছে নিয়ে 'মাস্টারস্ট্রোক' দিতে পারে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কবিগুরুর জন্মদিন, পঁচিশে বৈশাখেই শপথ নেবেন বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রী? রবীন্দ্রজয়ন্তী, ৯ মে-তেই শপথ নেবে বাংলার প্রথম বিজেপি সরকার? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতিশ্রুতি ঘিরে এখন তুঙ্গে ‘পঁচিশে বৈশাখে’ শপথের জল্পনা। ওদিকে বিজেপি যে রাইটার্স থেকেই চলবে বঙ্গ শাসন করবে, সরকার পরিচালনা করবে, তা একপ্রকার স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। আর তাই নতুন সরকারের শপথ গ্রহণের প্রাক্কালে এখন রাইটার্সে চলছে জোরকদমে প্রস্তুতি।
রাইটার্সে সাজ সাজ রব
দ্রুত গতিতে রাইটার্সকে বসার যোগ্য করে তোলার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। প্ল্যান বি অনুযায়ী কাজ শুরু করার পরিকল্পনা নিয়েছে পিডব্লিউডি। রাইটার্সের সামনের দিকে অংশকে বসার যোগ্য করার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, আজ রাইটার্স বিল্ডিং পরিদর্শনে যেতে পারেন মুখ্যসচিব। তেমন সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি, পুলিসি ব্যবস্থাপনা কী হবে, তার রূপরেখাও তৈরি করে রাখা হচ্ছে।
মোদীর প্রতিশ্রুতি ঘিরে তুঙ্গে জল্পনা
২০২৬ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে অভাবনীয় জয় পেয়েছে বিজেপি। ২০৭ আসনে জিতে বাংলায় প্রথমবার সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি। এখন গত ২৭ এপ্রিল ব্যারাকপুরে প্রধানমন্ত্রীর শেষ নির্বাচনী জনসভায়, প্রচারের শেষ দিনে মোদী ঘোষণা করেন, “এই নির্বাচনে এটিই আমার শেষ জনসভা। আমি এই আত্মবিশ্বাস নিয়েই ফিরছি যে, ৪ মে ফলাফলের পর বিজেপির শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে আমি নিশ্চিতভাবে উপস্থিত থাকব।” মোদীর সেই কথার সূত্র ধরেই জোর জল্পনা তবে কি ৯ মে, ‘পঁচিশে বৈশাখ’ই বাংলার প্রথম বিজেপি সরকারের শপথ?
বাঙালির ভাবাবেগ জড়িয়ে পঁচিশে বৈশাখে
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন, ২৫শে বৈশাখ প্রত্যেক বাঙালির কাছে এক সেন্টিমেন্টের জায়গা। বাঙালির ভাবাবেগ, বাঙালি অস্মিতা- সর্বোপরি বাঙালিয়ানা জড়িয়ে ‘পঁচিশে বৈশাখ’-এ। ২০২৬ সালে এই দিনটি পড়েছে ৯ মে। বাংলার মানুষের কাছে ‘পঁচিশে বৈশাখ’ কেবল একটি তারিখ নয়। তা বাঙালি সত্ত্বায় জড়িয়ে থাকা একটি আবেগ। তাই বাঙালির ভাবাবেগে জড়িয়ে এমন একটি দিনে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বিজেপি অত্যন্ত জোরালো সাংস্কৃতিক বার্তা দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
যদিও বিজেপির তরফে এখনও কোনও নির্দিষ্ট তারিখের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি। তবে বিজেপির ট্র্যাডিশনে এভাবে গুরুত্বপূর্ণ দিন বেছে নেওয়ার ঘটনা আছে। আর সেখানে ৪ মে-র একদম পরই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন ৯ মে। তাই ওয়কিবহল মহলের মতে, বাংলায় প্রথমবার সরকারের শপথগ্রহণের জন্য বিজেপি ৯ মে, ‘পঁচিশে বৈশাখ’কেই বেছে নিয়ে 'মাস্টারস্ট্রোক' দিতে পারে। উল্লেখ্য, বাংলা বিজয়ের পরই ঢাকাই পাড় ধুতি-পাঞ্জাবিতে একেবারে খাঁটি 'বাঙালিবাবু' সাজে জনতার উদ্দেশে ভাষণ দিতে আসেন মোদী।
কী হবে এবার?
বিজেপি সরকারের শপথগ্রহণের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রথমে রাজ্যপাল এন কে রবির কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিতে হবে। এরপর রাজ্যপাল এন কে রবি একক বৃহত্তম দল হিসেবে বিজেপিকে সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানাবেন। ওদিকে বিজেপিকেও তাদের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করতে হবে। সাধারণত, ফলাফল ঘোষণার ৬ থেকে ৯ দিনের মধ্যে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ৪ মে ফলাফল ঘোষণার পর ৯ মে-র আগে মাত্র ৫ দিন সময়। তাই ৯ মে নতুন সরকারের শপথগ্রহণ হতে গেলে পুরো প্রক্রিয়াটিই করতে হবে অত্যন্ত দ্রুত।
