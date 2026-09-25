/বঙ্গ বিজেপির নয়া টিম! রাজ্য কমিটি থেকে বাদ শর্বরী, সরলেন তাপস-অগ্নিমিত্রা-জগন্নাথ, রইল পূর্ণাঙ্গ তালিকা

মৌমিতা চক্রবর্তী: পুরভোটের আগে বঙ্গ বিজেপির নয়া টিম। রাজ্য কমিটি থেকে এবার বাদ পড়লেন যাদবপুরের বিধায়ক শর্বরী মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক পদে ছিলেন তিনি। বাপি গোস্বামীকে বদলে সাধারণ সম্পাদক পদে বিজন গোস্বামী। মহিলা মোর্চার সভানেত্রী অঞ্জনা বসু, আর যুব মোর্চার সভাপতি আমতার বিধায়ক অমিত সামন্ত।
বিজেপিতে ফের সাংগঠনিক রদবদল। দলের নিয়মে রাজ্য কমিটিতে সাধারণ সম্পাদক থাকেন ৫ জন। তাঁদের মধ্য়ে একজন বদলে ফেলা হল। রয়ে গেলেন বাকি চারজন। লকেট চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, সৌমিত্র খান আর শশী অগ্নিহোত্রী। নতুন সম্পাদক হলেন রাজু বিস্তা। এখন তিনি সিকিমের ইনচার্জ।
বদল বিজেপির সাংগঠনিক কমিটিতেও। সরানো হল জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, অগ্নিমিত্রা পাল, তাপস রায়ের মতো দলের হেভিওয়েট নেতা ও মন্ত্রীদের। সূত্রের খবর, মন্ত্রীদের সাংগঠনিক পদে না রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এক ব্যক্তি এক পদ- নীতি কার্যকর করতেই এই পদক্ষেপ। সাংগঠনিক কমিটিতে নতুন ভাইস প্রেসিডেন্ট ৫ জন, আর সম্পাদক ৪ জন।
ওবিসি মোর্চায় অজিত দাসকে সরিয়ে সম্পাদক করা হল ধনঞ্জয় ঘোষকে। দক্ষিণ 24 পরগনা বিভাগের দায়িত্বে ফলতার বিধায়ক। এস সি মোর্চায় পদ পেলেন বিশ্বজিৎ বিশ্বাস।
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