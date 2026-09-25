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বঙ্গ বিজেপির নয়া টিম! রাজ্য কমিটি থেকে বাদ শর্বরী, সরলেন তাপস-অগ্নিমিত্রা-জগন্নাথ, রইল পূর্ণাঙ্গ তালিকা

BJP organisational reshuffle:  মহিলা মোর্চার সভানেত্রীঅঞ্জনা বসু, আর যুব মোর্চার সভাপতি আমতার বিধায়ক অমিত সামন্ত। ওবিসি মোর্চায় অজিত দাসকে সরিয়ে সম্পাদক করা হল ধনঞ্জয় ঘোষকে।  দক্ষিণ 24 পরগনা বিভাগের দায়িত্বে ফলতার বিধায়ক।  এস সি মোর্চায় পদ পেলেন বিশ্বজিৎ বিশ্বাস।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 25, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 06:00 PM IST
বঙ্গ বিজেপির নয়া টিম! রাজ্য কমিটি থেকে বাদ শর্বরী, সরলেন তাপস-অগ্নিমিত্রা-জগন্নাথ, রইল পূর্ণাঙ্গ তালিকা
Image Credit: বঙ্গ বিজেপির নয়া টিম!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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