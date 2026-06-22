/বাংলার পুনর্গঠনে ‘মার্শাল প্ল্যান’! শিল্প-শিক্ষা-স্বাস্থ্যকে পাখির চোখ করে পেশ ‘পরিবর্তনের বাজেট’

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শিল্পে ছাড়, শিক্ষায় জোর, স্বাস্থ্যে নতুন দিগন্ত! ডাবল ইঞ্জিন সরকারের প্রথম বাজেটের দিকে তাকিয়ে দেশ। বাংলায় রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর সোমবার বিধানসভায় পেশ হতে চলেছে রাজ্য সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে রাজ্যের নতুন অর্থমন্ত্রী ড. স্বপন দাশগুপ্ত বেলা ১২টায় এই বাজেট পেশ করবেন। প্রাক্তন সরকারের রেখে যাওয়া প্রায় ৭.৮ লক্ষ কোটি টাকার ঋণের বোঝা মাথায় নিয়েও কীভাবে রাজ্যকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব, তারই রোডম্যাপ দেখবে গোটা বাংলা। অর্থমন্ত্রী আগেই ইঙ্গিত দিয়েছেন, ধ্বংসস্তূপ থেকে বাংলাকে পুনর্গঠন করতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ইউরোপের আদলে ‘মার্শাল প্ল্যান’ আনা হচ্ছে। এই বাজেটে মূলত তিনটি স্তম্ভ—শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া।
শিল্প ও কর্মসংস্থান
নতুন সরকারের প্রধান লক্ষ্য বাংলায় বিনিয়োগ ফেরানো এবং কর্মসংস্থান তৈরি করা। শিল্পক্ষেত্রের প্রত্যাশা পূরণে এই বাজেটে একটি নতুন ‘জমিনীতি’র ঘোষণা থাকতে পারে। এছাড়া নতুন শিল্পস্থাপনে বিশেষ ইনসেনটিভ, স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন ফি-তে বড়সড় ছাড় দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। কেন্দ্রের বিপুল লগ্নির সাহায্যে রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়ন করে শিল্পবান্ধব পরিবেশ তৈরি করাই অর্থমন্ত্রীর মূল লক্ষ্য।
শিক্ষা ও যুবকল্যাণ
শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং কর্মমুখী শিক্ষার প্রসারে বাজেটে বড় বরাদ্দের সম্ভাবনা রয়েছে। শূন্যপদ পূরণ এবং স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার পাশাপাশি সরকারি স্কুল-কলেজের পরিকাঠামো উন্নয়নের একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা মিলতে পারে এই বাজেটে। ঋণের বোঝা না বাড়িয়ে সরকারের কল্যাণমূলক প্রকল্পে বিপুল অর্থ বরাদ্দ করেও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে রাজ্যের আর্থিক পুনর্গঠনে পর্যাপ্ত টাকা খরচ করা সত্যিই এক কঠিন ধাঁধা।
স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা
স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় প্রকল্প ‘আয়ুষ্মান ভারত’-এর সঙ্গে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে যুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হতে পারে। গ্রামীণ ও মহকুমা স্তরের হাসপাতালগুলির মানোন্নয়নে বিশেষ তহবিল গঠন করা হতে পারে। পাশাপাশি, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মেনে ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ প্রকল্পকে দ্বিগুণ অর্থ দিয়ে ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’য় রূপান্তর করার পর, সামাজিক সুরক্ষার অন্যান্য প্রকল্পেও বরাদ্দ বজায় রাখা হচ্ছে।
নীতি আয়োগ এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সঙ্গে বৈঠকের পর, এই বাজেটে কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ অনেকটাই বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। একদিকে বিপুল ঋণের সুদ মেটানো, অন্যদিকে ডিএ বৃদ্ধি ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্প চালু রাখা— দেড় দশকের কার্যত ঝুঁকে পড়া অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে কতটা উদ্যোগী হবে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার? এসব নিয়ে উত্তরোত্তর বাড়ছে প্রত্যাশা।
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