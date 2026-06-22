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বাংলার পুনর্গঠনে ‘মার্শাল প্ল্যান’! শিল্প-শিক্ষা-স্বাস্থ্যকে পাখির চোখ করে পেশ ‘পরিবর্তনের বাজেট’

West Bengal Budget 2026: প্রায় দেড় মাস পূর্ণ করেছে নতুন বিজেপির সরকার। সোমবার, নতুন সরকারের প্রথম বাজেট। ডবল ইঞ্জিনের সরকারে কোন পথে এগোবে রাজ্যের শিল্প-কর্মসংস্থান? তবে  এই বাজেট অর্থবর্ষের বাকি থাকা ৮ মাসের জন্য।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 22, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:20 AM IST
বাংলার পুনর্গঠনে ‘মার্শাল প্ল্যান’! শিল্প-শিক্ষা-স্বাস্থ্যকে পাখির চোখ করে পেশ ‘পরিবর্তনের বাজেট’
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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