/Bengal Census: রাজ্যে শুরু হচ্ছে জনগণনা, নবান্নে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর, কবে থেকে শুরু আদমশুমারি?

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্য়ায়: বাংলায় শুরু হতে চলেছে জনগণনা। ১১ মে জনগণনার কাজ শুরু করার জন্য গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে রাজ্য। তার আগে শুক্রবার নবান্নে প্রধান জনগণনা আধিকারিকদের সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই মন্ত্রী জনগণনা প্রক্রিয়া এ রাজ্যে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এবারের জনগণনার অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে স্ব গণনা।
এবারের আদমশুমারির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, ‘সেলফ এনিউমারেশন’ বা স্ব-গণনা (Self Enumeration)-র সুবিধা। স্ব-গণনার ক্ষেত্রে সরকারি পোর্টাল www.se.census.gov.in-এর মাধ্যমে অনলাইনে যেকোনও নাগরিক বিবরণ এবং উত্তর জমা দেওয়ার সুযোগ পাবেন। সফলভাবে তথ্য জমা দেওয়ার পরে একটি ‘সেলফ-এনিউমারেশন আইডি’ তৈরি হবে। যা পরবর্তীতে পরিদর্শনে আসা গণনাকারী সংগ্রহ করবেন।
স্ব-গণনার এই সুবিধাটি ১ আগস্ট, ২০২৬ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত চালু থাকবে। যে পরিবারগুলি স্ব-গণনার বিকল্পটি বেছে নেবে না, তাদেরকে গণনাকারীদের দ্বারা সশরীরে বাড়ি বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। স্ব-গণনার পর, ১৬ আগস্ট ২০২৬ থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে ‘এইচএলও ফেজ-১’ (HLO Phase-I) পর্ব চলবে।
এই পর্বে, গণনাকারীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে আদমশুমারি কাঠামোর অধীনে ৩৩টি বিজ্ঞাপিত প্রশ্নের একটি কাঠামোগত প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে আবাসন পরিস্থিতি, পারিবারিক সুযোগ-সুবিধা, সম্পদ, পরিবারের বিবরণ এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করবেন। বাসিন্দাদের অনুরোধ করা হয়েছে যেন তারা আদমশুমারি কর্মকর্তাদের কর্তব্য পালনে সহযোগিতা করেন এবং সম্পূর্ণ ও সঠিক তথ্য প্রদান করেন। এই বিষয়ে যেকোনও প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য মানুষ টোল-ফ্রি হেল্পলাইন নম্বর ১৮৫৫-এ যোগাযোগ করতে পারেন।
