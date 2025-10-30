SIR in Bengal: SIR ঘোষণা হতেই নাম খোঁজার হিড়িক, ১ কোটির চাপে শেষে কমিশনের সাইটই...
SIR in Bengal: কমিশন সূত্রে খবর, SIR ঘোষণার পর থেকে এখনও পর্যন্ত সিইও ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েবসাইটে ঢুকে ভোটার তালিকার নাম খুঁজেছেন ১ কোটিরও বেশি মানুষ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিহারের পর এবার বাংলাতে চালু হয়ে গেল SIR। ৪ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের এনুমারেশন ফর্ম দেবেন বিএলও-রা। কিন্তু সেই SIR-ই এখন মাথাব্য়াথার কারণ দাঁড়িয়েছে রাজ্য়ের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের।
আরও পড়ুন: SIR in Bengal: কলকাতাতেও SIR বিতর্ক! ২০০২-এ নাম নেই বাবা, মা-সহ নিজেরও! জিজ্ঞাসা করতেই পালটা যুক্তি BLO-র..
মঙ্গলবার থেকেই এ রাজ্যে শুরু হয়ে যাচ্ছে SIR। কী কী নথি লাগবে? তা নিয়ে যেমন আলোচনা চলছে, তেমনি রাজ্য়ের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের ওয়েবসাইটে ঢুকে ভোটার তালিকায় নাম খোঁজারও হিড়িক পড়ে গিয়েছে। কমিশন সূত্রে খবর, SIR ঘোষণার পর থেকে এখনও পর্যন্ত সিইও ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েবসাইটে ঢুকে ভোটার তালিকার নাম খুঁজেছেন ১ কোটিরও বেশি মানুষ। ফলে স্বাভাবিকভাবেই চাপ বেড়েছে সিইও দফতরের পোর্টালে। পরিস্থিতি এমনই যে, সিইও পোর্টাল এখন প্রায় ক্রাশ করার মুখে। মাঝে মাঝে নাকি বিকল হয়ে যাচ্ছে!
বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলায় SIR ঘোষণায় আতঙ্কিত ভোটাররা। ফলে তড়িঘড়ি সিইও দফতরের ওয়েবসাইটে লগ ইন করে বিষয়টি বুঝে নিতে চাইছেন তাঁরা। ভোটার লিস্টে নাম খুঁজতে একসঙ্গে বহু মানুষ লগ ইন করছেন পোর্টালে। আর সেই চাপ সামলাতে পারছে না সার্ভার!
এদিকে বাংলায় SIR নিয়ে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। অভিযোগ, নোটবন্দি যেভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত ও হয়রান করা হয়েছিল, এবার তাই করা হচ্ছে। রাজ্যের শাসকদলের বক্তব্য, 'ধরা পড়ছে বলে ক্র্যাশের গল্প ছড়াচ্ছে কী না তা দেখতে হবে। এমন ওয়েবসাইট তৈরী করেন কেন, যা ক্রাশ হবে। ওনারাই তো মানুষের মধ্যে এই আতঙ্ক ছড়িয়েছে'।
আরও পড়ুন: SIR in Bengal: 'একটা বুথেই ৯০০ নাম উধাও! হিন্দু ভোটারদের নাম বাদ গিয়েছে! চুপিচুপি নাম মুছছে কমিশন...' বিস্ফোরক কুণাল ফাটালেন 'বোমা'...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)