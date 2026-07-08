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মিছিলে চরম বিশৃঙ্খলা, মেজাজ হারিয়ে সপাটে গালে চড় মারলেন মমতা

Mamata Banerjee: বারুইপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে পথে মমতা। হাইকোর্টের অনুমতি বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে কালীঘাট পর্যন্ত মিছিল মমতাপন্থী তৃণমূলের। সেই মিছিলকে কেন্দ্র করে চরম বিশৃঙ্খলা! 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 08, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 05:53 PM IST
মিছিলে চরম বিশৃঙ্খলা, মেজাজ হারিয়ে সপাটে গালে চড় মারলেন মমতা
Image Credit: মেজাজ হারিয়ে সপাটে গালে চড় মমতারSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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মিছিলে চরম বিশৃঙ্খলা, মেজাজ হারিয়ে সপাটে গালে চড় মারলেন মমতা
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