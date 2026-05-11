  • CM Suvendu Adhikari First Cabinet Meeting: বিজেপির আমলেও লক্ষ্মীর ভান্ডার, স্বাস্থ্যসাথী: বড় কথা বললেন ভাবী বিরোধী দলনেতা শোভনদেব

CM Suvendu Adhikari First Cabinet Meeting: ধানসভায় এবার বিরোধী আসনে তৃণমূল।  শনিবার বিরোধী দলনেতা হিসেবে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নাম ঘোষণা করা হয়। ডেপুটি বিরোধী দলনেতা অসীমা পাত্র এবং নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: May 11, 2026, 07:31 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় সরকার বদলেছে। তবে লক্ষ্মী ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথীর মতো কোনও সামাজিক প্রকল্পই কিন্তু বন্ধ হচ্ছে না। ভাবী বিরোধী দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্য়ায় বললেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনমুখী প্রকল্প যদি চালু থাকে তাহলে অভিনন্দন'।

তৃণমূল সরকারের আমলে স্বাস্থ্যসাথী ও লক্ষ্ণীর ভান্ডার মতো প্রকল্পগুলি রীতিমতো সাড়া ফেলে দিয়েছিল রাজ্যে। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে চিকিত্‍সার জন্য যেমন বছর ৫ লক্ষ টাকা অনুদান মেলে, তেমনি আবার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে মাসে দেড় হাজার টাকা করে পান মহিলারা। সঙ্গে কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, ফসল বিমা।  সরকার বদলের পর এই প্রকল্পগুলির ভবিষ্যত্‍ কী? আজ, সোমবার ক্যাবিনেট বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, কোনও সামাজিক প্রকল্পই বন্ধ হচ্ছে না। সব প্রকল্পই চলবে, তবে স্বচ্ছতার সঙ্গে'।

সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্য বিএসএফ-কে জমি হস্তান্তরের অনুমোদন করেছে সরকার। বস্তুত, আজ সোমবার থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া। শোভনদেব বলেন, 'BSF-কে জমি দেওয়া নিয়ে মানুষের অনেক আপত্তি ছিল। কিন্তু এটা সত্যি যে, রাজ্যের ৫০ কিলোমিটার ভেতরে ঢুকে কাজ করেছে BSF'।  রাজ্য সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে  বয়সসীমায় ৫ বছর ছাড় দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, '২০১৫-এর পর আর কোনও নিয়োগ হয়নি'। শোভনদেব পালটা বক্তব্য , 'চাকরি হয়নি এটা মিথ্যে কথা। ২০২৩ সালেই শুধু দেড় লক্ষ লোকের শিক্ষকের চাকরি হয়েছে'।

ইন্ডিয়ান পেনাল কোড (IPC) এবং ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোডের (CrPC) বদলে গোটা দেশেই এখন চালু হয়ে দিয়েছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) এবং ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS)। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল বাংলা। গত দু'বছর ধরে এ রাজ্যে পুরনো আইপিসি-সিআরপিসির ধারাই অনুসরণ করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ।  নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর এবার বাংলাতেও চালু হয়ে গেল ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) এবং ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS)। শোভনদেবের অবশ্য দাবি, 'ন্যায় সংগীতা অনেক রাজ্যই মানেনি। তবে বিচার ব্যবস্থা কিন্তু ন্যায় সঙ্গীতা অনুযায়ী বিচার করেছে'।

ছাব্বিশের বিধানসভার বাংলায় গেরুয়া-ঝড়। বিধানসভায় এবার বিরোধী আসনে তৃণমূল। কে হবেন বিরোধী দলনেতা? শনিবার তৃণমূলের তরফে বিরোধী দলনেতা হিসেবে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নাম ঘোষণা করা হয়। ডেপুটি বিরোধী দলনেতা অসীমা পাত্র এবং নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের মুখ্য সচেতকের দায়িত্ব পালন করবেন ফিরহাদ হাকিম। বুধবার বিধানসভায় শপথ নেবেন বিধায়করা। 

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Bengal government change, Lakshmir Bhandar scheme, Shovondeb Chattopadhyay
