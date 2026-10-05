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রাজ্যে ৪ নতুন বিমানবন্দর নির্মাণে কেন্দ্রের সঙ্গে মৌ, ক্যাপ্টেন মচ্ছরকে রাষ্ট্রভক্ত বলে প্রশংসা মুখ্যমন্ত্রীর

New Airports in Bengal: মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, হাসিমারা ও কলাইকুন্ডা মূলতঃ সেনাবাহিনীর হাতে থাকা এয়ারপোর্ট। সেনাবাহিনী‌ও সেই বিমানবন্দর যাত্রী পরিষেবার আওতায় আনার জন্য প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র দিতে চেয়েছিল

Written BySekender Abu Zafar
Published: Oct 05, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 04:05 PM IST
রাজ্যে ৪ নতুন বিমানবন্দর নির্মাণে কেন্দ্রের সঙ্গে মৌ, ক্যাপ্টেন মচ্ছরকে রাষ্ট্রভক্ত বলে প্রশংসা মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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