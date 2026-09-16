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আকাশপথে যোগাযোগে বিপ্লব, এমাসেই রাজ্যে ৪ বিমানবন্দর নিয়ে মৌ সাক্ষর

Bengal New Airports: ওই মউ সাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 16, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 10:33 AM IST
আকাশপথে যোগাযোগে বিপ্লব, এমাসেই রাজ্যে ৪ বিমানবন্দর নিয়ে মৌ সাক্ষর

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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