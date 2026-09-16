/আকাশপথে যোগাযোগে বিপ্লব, এমাসেই রাজ্যে ৪ বিমানবন্দর নিয়ে মৌ সাক্ষর

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: আকাশপথে যোগাযোগে আমূল বদল আসতে চলেছে রাজ্যে। পুরুলিয়ার ছররা, দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট, আলিপুরদুয়ারের হাসিমারা এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের কালাইকুন্ডা -এই চার বিমানবন্দর নিয়ে বড় পদক্ষেপ নিচ্ছে রাজ্য সরকার। আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর সকাল ১১টায় নবান্ন সভাঘরে এই সংক্রান্ত মউ স্বাক্ষর হতে চলেছে।
ওই মউ সাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, মুখ্যসচিব, কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান সচিব, এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান এবং সংশ্লিষ্ট সাংসদ ও বিধায়করা।
দুটি বিষয়ে মউ স্বাক্ষর হবে
মোট ৪টি বিমানবন্দ হতে চলেছে রাজ্যে। এগুলি হল, পুরুলিয়ার ছররা বিমানবন্দর, দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট বিমানবন্দর, আলিপুরদুয়ারের হাসিমারা সিভিল এনক্লেভ ও পষ্চিম মেদিনীপুরের কালাইকুন্ডা সিভিল এনক্লেভ।
দ্বিতীয়টি হল সংশোধিত উড়ান প্রকল্পের অধীনে ত্রিপাক্ষিক মউ।
ওইসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে উত্তরবঙ্গ থেকে জঙ্গলমহল -রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকাগুলি সরাসরি আকাশপথে যুক্ত হবে। এর ফলে পর্যটন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে বড় গতি আনবে বলে মনে করা হচ্ছে।
উল্লেখ্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, ১৯৪২ সালে সামরিক প্রয়োজনে ছররা বিমানবন্দরটি তৈরি করা হয়েছিল। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এটি সক্রিয় ছিল। এই বিমানবন্দরটি চালু হলে পুরুলিয়া ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অর্থনৈতিক চিত্র বদলে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। রঘুনাথপুর শিল্পপার্ক এবং ঝাড়খণ্ডের সীমানায় অবস্থিত বিভিন্ন শিল্পতালুকের ব্যবসা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়–সহ আশপাশের পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে পর্যটকদের যাতায়াত আরও সহজ হবে। বালুরঘাট বিমানবন্দর চালু হলে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগ আরো দ্রুত হবে। ডুয়ার্স ও উত্তরবঙ্গে পর্যটন ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির জন্য হাসিমারা বিমানঘাঁটিতে সিভিল এনক্লেভ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে।
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