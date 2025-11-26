English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

West Bengal tourism: বিদেশি পর্যটকদের পছন্দের জায়গা বাংলা, দেশে দ্বিতীয় স্থানে ভারতের মিষ্টিতম রাজ্য!

Tourism growth: বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণে পশ্চিমবঙ্গ উঠে এসেছে দেশের দ্বিতীয় স্থানে, যা রাজ্যের পর্যটন নীতির বড় সাফল্য।

রজত মণ্ডল | Updated By: Nov 26, 2025, 06:23 PM IST
West Bengal tourism: বিদেশি পর্যটকদের পছন্দের জায়গা বাংলা, দেশে দ্বিতীয় স্থানে ভারতের মিষ্টিতম রাজ্য!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পর্যটনের মানচিত্রে আরও একবার নজির গড়ল পশ্চিমবঙ্গ। ভারত সরকারের প্রকাশিত 'ইন্ডিয়া ট্যুরিজম ডেটা কম্পেন্ডিয়াম ২০২৫' অনুযায়ী, বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণে পশ্চিমবঙ্গ উঠে এসেছে দেশের দ্বিতীয় স্থানে । এই সাফল্যকে ঘিরে রাজ্য সরকারের পর্যটন নীতির প্রশংসা শুরু হয়েছে নানা মহলে।

Add Zee News as a Preferred Source

পর্যটন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, গত কয়েক বছরে রাজ্যে পর্যটন পরিকাঠামো উন্নয়নে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। ধর্মীয় পর্যটন, উৎসব পর্যটন, এবং MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) পর্যটনের ক্ষেত্রেও রাজ্য উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে । বিশেষ করে, দুর্গাপুজোকে ঘিরে আন্তর্জাতিক পর্যটকদের আগমন বেড়েছে বহুগুণ।

আরও পড়ুন: HIV AIDS Awareness: মলের ভিড়ে আচমকা 'এইডস' বার্তা! নাচে-গানে চমক দিল চারুচন্দ্র কলেজ

রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী বলেন, 'আমরা শুধু পর্যটনকে ব্যবসা হিসেবে দেখি না, এটা বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার মাধ্যম। বিদেশি পর্যটকদের কাছে বাংলা এখন এক আকর্ষণীয় গন্তব্য।'

রাজ্য সরকারের 'সুইটেস্ট পার্ট অফ ইন্ডিয়া' ব্র্যান্ডিং ক্যাম্পেন ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাড়া ফেলেছে। এই ক্যাম্পেনের মাধ্যমে বাংলার ঐতিহ্য, খাদ্য, উৎসব, শিল্প ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ব্র্যান্ডিংই বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণের অন্যতম কারণ ।

পর্যটন দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, 'আমরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলায় অংশগ্রহণ করেছি। বাংলার পর্যটন সম্ভাবনা তুলে ধরতে মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন, লোকশিল্প, এবং খাদ্য উৎসবের আয়োজন করেছি। এর ফলেই আজ এই সাফল্য।'

পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি নিরাপত্তা, পরিচ্ছন্নতা এবং পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। দার্জিলিং, সুন্দরবন, শান্তিনিকেতন, মন্দারমণি, বোলপুর, মায়াপুর, এবং কলকাতা এই সব জায়গায় পর্যটকদের সুবিধার্থে হোটেল, রিসর্ট, তথ্যকেন্দ্র, এবং গাইড পরিষেবা উন্নত করা হয়েছে ।

বিশেষ করে, কলকাতার হেরিটেজ ওয়াক, গঙ্গার ক্রুজ ট্যুর, এবং ইকো-ট্যুরিজম প্রকল্প বিদেশি পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্য সরকার পর্যটনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। রাজ্যের অর্থনীতিতে পর্যটনের অবদান বাড়াতে একাধিক নীতি গ্রহণ করা হয়েছে । পর্যটনকে ঘিরে কর্মসংস্থান, স্থানীয় শিল্পের প্রসার এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ চলছে।

রাজ্য সরকার আগামী দিনে আরও কিছু নতুন পর্যটন প্রকল্প চালু করতে চলেছে। উৎসব পর্যটনকে কেন্দ্র করে পুজো ট্রেইল, ফোক ফেস্টিভ্যাল সার্কিট, এবং রিভার ট্যুরিজম প্রকল্পের পরিকল্পনা রয়েছে । এছাড়া, আন্তর্জাতিক পর্যটকদের জন্য বিশেষ প্যাকেজ ট্যুর চালুর কথাও ভাবা হচ্ছে।

 

আরও পড়ুন: Kunal Ghosh Health Update: বাথরুমে পা পিছলে পড়ে গুরুতর আহত কুণাল ঘোষ, মাথায় চোট! জরুরি ভিত্তিতে মঙ্গলেই সার্জারি...

পর্যটন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, 'আমরা চাই, পর্যটন হোক বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি। এই সাফল্য আমাদের আরও উৎসাহ দিচ্ছে।'

বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণে দেশের দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসা নিঃসন্দেহে বাংলার জন্য গর্বের বিষয়। পর্যটনকে ঘিরে রাজ্যের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, এবং সৌন্দর্যকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার যে প্রয়াস, তা সফল হচ্ছে ধাপে ধাপে । এই সাফল্য শুধু পরিসংখ্যান নয়, এটি বাংলার আত্মবিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
West Bengal Tourismforeign touristsIndia Tourism Statistics 2025Second in IndiaTourism growthSweetest Part of IndiaMICE tourismDurga Puja tourismCultural tourismEco-tourismHeritage walk KolkataGanga river cruiseTourism infrastructureMamata BanerjeeBengal tourism policyInternational touristsTourism brandingTourist destinations Bengaltourism developmentBengal economy
পরবর্তী
খবর

Arpita Mukhopadhyay: 'যেভাবে মনে করেছে...' ইডির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অর্পিতা! ২০০২-এরও...

.

পরবর্তী খবর

Smriti Mandhana Wedding: ৪ দিন আগেই চুমু এক মহিলাকে! বিয়ের দিন সকালে পালিয়ে যান পলাশ মুচ্ছল!...