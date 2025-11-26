West Bengal tourism: বিদেশি পর্যটকদের পছন্দের জায়গা বাংলা, দেশে দ্বিতীয় স্থানে ভারতের মিষ্টিতম রাজ্য!

West Bengal tourism: বিদেশি পর্যটকদের পছন্দের জায়গা বাংলা, দেশে দ্বিতীয় স্থানে ভারতের মিষ্টিতম রাজ্য!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পর্যটনের মানচিত্রে আরও একবার নজির গড়ল পশ্চিমবঙ্গ। ভারত সরকারের প্রকাশিত 'ইন্ডিয়া ট্যুরিজম ডেটা কম্পেন্ডিয়াম ২০২৫' অনুযায়ী, বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণে পশ্চিমবঙ্গ উঠে এসেছে দেশের দ্বিতীয় স্থানে । এই সাফল্যকে ঘিরে রাজ্য সরকারের পর্যটন নীতির প্রশংসা শুরু হয়েছে নানা মহলে।
পর্যটন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, গত কয়েক বছরে রাজ্যে পর্যটন পরিকাঠামো উন্নয়নে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। ধর্মীয় পর্যটন, উৎসব পর্যটন, এবং MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) পর্যটনের ক্ষেত্রেও রাজ্য উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে । বিশেষ করে, দুর্গাপুজোকে ঘিরে আন্তর্জাতিক পর্যটকদের আগমন বেড়েছে বহুগুণ।
রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী বলেন, 'আমরা শুধু পর্যটনকে ব্যবসা হিসেবে দেখি না, এটা বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার মাধ্যম। বিদেশি পর্যটকদের কাছে বাংলা এখন এক আকর্ষণীয় গন্তব্য।'
রাজ্য সরকারের 'সুইটেস্ট পার্ট অফ ইন্ডিয়া' ব্র্যান্ডিং ক্যাম্পেন ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাড়া ফেলেছে। এই ক্যাম্পেনের মাধ্যমে বাংলার ঐতিহ্য, খাদ্য, উৎসব, শিল্প ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ব্র্যান্ডিংই বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণের অন্যতম কারণ ।
পর্যটন দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, 'আমরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলায় অংশগ্রহণ করেছি। বাংলার পর্যটন সম্ভাবনা তুলে ধরতে মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন, লোকশিল্প, এবং খাদ্য উৎসবের আয়োজন করেছি। এর ফলেই আজ এই সাফল্য।'
পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি নিরাপত্তা, পরিচ্ছন্নতা এবং পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। দার্জিলিং, সুন্দরবন, শান্তিনিকেতন, মন্দারমণি, বোলপুর, মায়াপুর, এবং কলকাতা এই সব জায়গায় পর্যটকদের সুবিধার্থে হোটেল, রিসর্ট, তথ্যকেন্দ্র, এবং গাইড পরিষেবা উন্নত করা হয়েছে ।
বিশেষ করে, কলকাতার হেরিটেজ ওয়াক, গঙ্গার ক্রুজ ট্যুর, এবং ইকো-ট্যুরিজম প্রকল্প বিদেশি পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্য সরকার পর্যটনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। রাজ্যের অর্থনীতিতে পর্যটনের অবদান বাড়াতে একাধিক নীতি গ্রহণ করা হয়েছে । পর্যটনকে ঘিরে কর্মসংস্থান, স্থানীয় শিল্পের প্রসার এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ চলছে।
রাজ্য সরকার আগামী দিনে আরও কিছু নতুন পর্যটন প্রকল্প চালু করতে চলেছে। উৎসব পর্যটনকে কেন্দ্র করে পুজো ট্রেইল, ফোক ফেস্টিভ্যাল সার্কিট, এবং রিভার ট্যুরিজম প্রকল্পের পরিকল্পনা রয়েছে । এছাড়া, আন্তর্জাতিক পর্যটকদের জন্য বিশেষ প্যাকেজ ট্যুর চালুর কথাও ভাবা হচ্ছে।
পর্যটন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, 'আমরা চাই, পর্যটন হোক বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি। এই সাফল্য আমাদের আরও উৎসাহ দিচ্ছে।'
বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণে দেশের দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসা নিঃসন্দেহে বাংলার জন্য গর্বের বিষয়। পর্যটনকে ঘিরে রাজ্যের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, এবং সৌন্দর্যকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার যে প্রয়াস, তা সফল হচ্ছে ধাপে ধাপে । এই সাফল্য শুধু পরিসংখ্যান নয়, এটি বাংলার আত্মবিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি।
