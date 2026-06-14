Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /Tapas Roy on Abhishek Banerjee: এটাই মমতার ভবিতব্য ছিল, লোককে অপমান করে..., বিস্ফোরক তাপস

Tapas Roy on Abhishek Banerjee: 'এটাই মমতার ভবিতব্য ছিল, লোককে অপমান করে...', বিস্ফোরক তাপস

Tapas Roy on Abhishek Banerjee: বিধানসভা ভোটের পর তাসের ঘরের মতো ভেঙেছে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রায় ৬০ জনেরও বেশি বিধায়ক এখন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিরোধী শিবিরে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 14, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 06:01 PM IST
Tapas Roy on Abhishek Banerjee: 'এটাই মমতার ভবিতব্য ছিল, লোককে অপমান করে...', বিস্ফোরক তাপস

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে বিশ্বকাপ খেললেন এক 'ভারতীয়'! সকারুজদের জয়ে ইতিহাসে কে?
FIFA World Cup 202621 min ago
2
SBI1 hr ago
3
Bargabhima Temple1 hr ago
4
Germany vs Curacao1 hr ago
5
Hyderabad1 hr ago