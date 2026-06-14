Tapas Roy on Abhishek Banerjee: 'এটাই মমতার ভবিতব্য ছিল, লোককে অপমান করে...', বিস্ফোরক তাপস

মৌমিতা চক্রবর্তী: সই জাল কাণ্ডের তদন্তে সিআইডির দফতরে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আদালতের কাছ থেকে রক্ষাকবচ নিয়েই তিনি হাজির হয়েছেন সিআইডি দফতরে। এনিয়ে এবার মুখ খুললেন বিজেপি বিধায়ক তাপস রায়। পাশাপাশি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিজেপি বিধায়ক।
অভিষেককে নিয়ে জি ২৪ ঘণ্টাকে তাপস রায় বলেন, আসলে ওর বয়স অনেক কম। পরিণত হয়নি ও। হারজিত বিষয়টা এখনও ওর বোধগম্য হয়নি। কারণ পরিশ্রম করে, কষ্ট করে ছাত্রযুব আন্দোলন করে তো ও উঠে আসেনি। তাই কিছু জানে না। যা হয়েছে তা পিসির দয়াতে। ও যে হুমকি দিচ্ছে, রাজনীতি করার ইচ্ছা হয়তো নেই। তাই ওরকম করছে।
বিধানসভা ভোটের পর তাসের ঘরের মতো ভেঙেছে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রায় ৬০ জনেরও বেশি বিধায়ক এখন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিরোধী শিবিরে। অন্যদিকে, একের পর এক বিরোধী সাংসদ বিক্ষুব্ধ শিবিরে নাম লেখাচ্ছেন। সুদীপ বন্দ্য়োপাধ্যায়ের বিরোধী শিবিরে চলে যাওয়া নিয়ে বলতে গিয়ে তাপস রায় বলেন, দেখুন এখন বাংলার কী করে উন্নতি হবে, কীভাবে শিল্প আসবে তা নিয়েই ভাবছি। আমি এখন বিনিয়োগকারী ও শিল্পপতি খুঁজে বেড়াচ্ছি। এখন সুদীপের মত ছোটখাটো ব্যাপারে কথা বলার মতো সময় নেই। প্রয়োজনও নেই।
যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে সারদা মাকে দেখতেন তারাই তো সবার আগে দল ছেড়েছেন? তাপস রায় বলেন, অনেকে মমতার মধ্যে সারদা মাকে দেখত, মা দূর্গাকে দেখত। এগুলো হচ্ছে চাটুকারিতা। মমতা এগুলো পছন্দও করে। এগুলো যারা করতে পারত তারা মমতার ঘনিষ্ঠ হত। এসব আমাদের দেব দেবীদের অপমান করা। এসব বন্ধ করতে মমতাই পারত। বন্ধ করা উচিত ছিল। সেসব ও বলত না। তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করত। এখন সেইসব ভাইবোনরা কোথায় আর তিনি কোথায়? এটা মমতার ভবিতব্য ছিল। ওর যে অহংকার হয়েছিল, দম্ভ হয়েছিল, ও একপ্রকার সেডিস্ট। লোককে অপমান করে মজা পেত। অপমান করেনি এমন কেউ নেই। যে ঝুঁকি আমি নিয়েছিলাম সেটা সঠিক ছিল।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়া নিয়ে তাপস রায় বলেন, মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের একটা আনসেরিমোনিয়াল এক্সিট হল। সকলেই হারে। সকলকেই যেতে হয়। ক্ষমতায় এলে ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়। কিন্তু এরকম কখনও পশ্চিমবঙ্গে কখনও হয়নি। এক সপ্তাহের মধ্যেই বাক্স পেটরা বেঁধে সবাই পালিয়ে গেল।
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