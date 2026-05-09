Bengal New CM Suvendu Adhikari: শপথ নিয়েই শ্যামাপ্রসাদের বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী: 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' নিয়ে বড় বার্তা শুভেন্দুর

Bengal New CM Suvendu Adhikari:  'আমি নিশ্চিত ভাবে মন্ত্রিসভা ও বিধানসভায় এই প্রস্তাব রাখব, আমার মাথায় আছে, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস ১৯৪৭ সালের ২০ জুন হওয়া উচিত'।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: May 9, 2026, 09:25 PM IST
পশ্চিমবঙ্গ দিবস' নিয়ে বড় বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: পয়লা বৈশাখ নয়, ২০ জুন। শপথ নিয়েই 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' বদলে পরিকল্পনা জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বললেন, 'আমি নিশ্চিত ভাবে মন্ত্রিসভা ও বিধানসভায় এই প্রস্তাব রাখব, আমার মাথায় আছে, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস ১৯৪৭ সালের ২০ জুন হওয়া উচিত'।

শপথ গ্রহণের পর ঠাসা কর্মসূচি।  এদিন সন্ধ্যায় ভবানীপুরে শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে যান শুভেন্দু। তাঁর মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আজকে যে আমরা একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে দাঁড়িয়ে আছি, নিজের নিজেদের কর্ম করছি, সবটাই কিন্তু ভারতভুক্তির জন্য। ১৯৪৭ সালে ২০ জুন যদি বঙ্গের এই প্রান্তর অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে ভারতের সঙ্গে যুক্ত না হত, যেটা সম্ভব হয়েছিল ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ভারত সেবাশ্রম স ঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দের লড়াইতে'।

ঘটনার সুত্রপাত বছর তিনেক আগে। ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালিত হয় রাজভবনে। কারণ, দেশের প্রতিটি রাজভবনে বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিষ্ঠাদিবস করার নির্দেশিকা জারি করেছিল কেন্দ্র। শুধু তাই নয়, তালিকায় ২০ জুন তারিখটিকেই 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনকে কেন্দ্র করে নবান্ন-রাজভবন সংঘাত চরমে পৌঁছয়। তত্‍কালীন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে চিঠিও দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও রাজ্যের আপত্তি উড়িয়ে ২০ জুনই পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালিত হয় রাজভবনে। মাস দুয়েক পর  রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের বিরোধিতায় এবার বিধানসভায় প্রস্তাব আনে সরকার। বস্তুত,  ৭ সদস্যের কমিটিও গঠন করা হয়। সেই কমিটি সুপারিশে মেনেই পয়লা বৈশাখ পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

