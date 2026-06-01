Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /Suvendu Adhikari: আইন হাতে তুলে নেবেন না, ভরসা রাখুন সরকারের ওপর: রাজ্যবাসীকে শান্ত থাকার বার্তা শুভেন্দু অধিকারীর

Suvendu Adhikari: আইন হাতে তুলে নেবেন না, ভরসা রাখুন সরকারের ওপর: রাজ্যবাসীকে শান্ত থাকার বার্তা শুভেন্দু অধিকারীর

Suvendu Adhikari urges BJP workers to keep calm: সোমবারের সাংবাদিক বৈঠক থেকে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত নাগরিক এবং বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের প্রতি বিশেষ আহ্বান জানালেন শুভেন্দু অধিকারী। বিভিন্ন এলাকায় এমএলএ, এমপি বা কাউন্সিলরদের অফিস থেকে সরকারি সামগ্রী উদ্ধারের যে কাজ চলছে, তা পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটদের আইনি নিয়মেই করতে দেওয়ার অনুরোধ জানান তিনি। একই সাথে, উপনির্বাচনে চতুর্থ হওয়া ‘উঠে যাওয়া দল’ যাতে সস্তার প্রচারের সুযোগ না পায়, সে বিষয়েও সতর্ক করেন। রাজ্যে আইনের শাসন ও ব্যবস্থার বদল শুরু হয়েছে, প্রশাসনকে সময় দিন।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jun 01, 2026, 09:34 PM IST|Updated: Jun 01, 2026, 09:34 PM IST
Suvendu Adhikari: আইন হাতে তুলে নেবেন না, ভরসা রাখুন সরকারের ওপর: রাজ্যবাসীকে শান্ত থাকার বার্তা শুভেন্দু অধিকারীর

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বিরাট পদক্ষেপ কেন্দ্রের, ডায়াবেটিস-ব্লাড প্রেসার-সহ ৩০ ওষুধের দাম বেঁধে দিল সরকার
Medicine Price23 min ago
2
Maharashtra Model in Bengal1 hr ago
3
Suvendu Adhikari1 hr ago
4
WB Govt DA2 hrs ago
5
Oscar Bruzon2 hrs ago