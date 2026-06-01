/Suvendu Adhikari: আইন হাতে তুলে নেবেন না, ভরসা রাখুন সরকারের ওপর: রাজ্যবাসীকে শান্ত থাকার বার্তা শুভেন্দু অধিকারীর

অয়ন ঘোষাল: পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখতে এবং যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বিজেপি কর্মী-সমর্থকসহ সমস্ত স্তরের সাধারণ মানুষকে বিশেষ বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি স্পষ্ট করে দেন, সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে আবেগতাড়িত হয়ে বা ক্ষোভের বশে সাধারণ মানুষ যাতে কোনোভাবেই আইন নিজের হাতে তুলে না নেন। একই সঙ্গে, প্রশাসন ও পুলিসের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিদায়ী বা পূর্বতন জমানার বিধায়ক, সাংসদ, কাউন্সিলর এবং চেয়ারম্যানদের কার্যালয় থেকে সরকারি ত্রাণ বা নানাবিধ সামগ্রী উদ্ধারের ঘটনা সামনে আসছে। এই স্পর্শকাতর পরিস্থিতি নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, যেখানেই সরকারি সম্পত্তি বা সামগ্রী অবৈধভাবে মজুত রাখার অভিযোগ উঠছে, সেখানে পুলিস এবং ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (BDO) ও ম্যাজিস্ট্রেটরা নিজে গিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছেন। সমস্ত প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে সম্পূর্ণ ঘটনার ভিডিওগ্রাফি করা হচ্ছে। ফলে, নাগরিকদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে আইন নিজের হাতে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। সরকারি কাজ সরকারি নিয়মেই হতে দেওয়া উচিত।
বিরোধীদের তীব্র কটাক্ষ করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, যে দলটি আজ কার্যত বাংলা থেকে মুছে যাওয়ার মুখে এবং যারা সাম্প্রতিক উপনির্বাচনে চতুর্থ স্থানে নেমে গেছে, তাদের কোনোভাবেই সস্তার প্রচারের আলোয় আসার সুযোগ দেওয়া যাবে না। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সরকারি সম্পত্তি উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে ক্ষোভ দেখা যাচ্ছে, তা মূলত স্বতঃস্ফূর্ত জনরোষ। এর সঙ্গে সরাসরি কোনো রাজনৈতিক দলের যোগ নেই। তবুও, এই জনরোষকে হাতিয়ার করে কোনো মহল যাতে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে না পারে, তার জন্য জনগণকে সংযত থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে। সাধারণ মানুষের উদ্দেশে তিনি বলেন, কোথাও কোনো অনিয়ম দেখলে সরাসরি অভিযোগ দায়ের করুন। সরকার ও প্রশাসন সেই অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত এবং নিরপেক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করছে ও ভবিষ্যতেও করবে।
রাজ্যে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটিয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে সোমবারের এই সাংবাদিক বৈঠকে। ‘ভারতীয় ন্যায় সংহিতা’ (BNS)-র উল্লেখ করে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, অপরাধ দমনে এবং আইনি প্রক্রিয়া পরিচালনায় দেশের নতুন আইন অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রশাসন সেই অনুযায়ীই কড়া পদক্ষেপ করছে। একই সঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, রাজ্যে ব্যবস্থার পরিবর্তনের পর থেকে পুলিশ এবং সামগ্রিক প্রশাসনের সক্রিয়তা চোখে পড়ার মতো বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি সংবাদমাধ্যমের ভূমিকাও এখন অনেক নিরপেক্ষ ও সদর্থক।
জনগণের এই পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা প্রসঙ্গে তিনি জানান, মানুষ শুধু সরকারের মুখ, নাম বা দলের বদল চাননি; তাঁরা চেয়েছিলেন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। আজ সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন বা ‘সিস্টেম চেঞ্জ’-এর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। তবে যেকোনো বড় পরিবর্তনের জন্যই কিছুটা সময় প্রয়োজন। নতুন ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর এখনও একটা মাসও সম্পূর্ণ হয়নি। মাত্র তিন সপ্তাহ পেরিয়ে চতুর্থ সপ্তাহে পদার্পণ করেছে এই প্রশাসন। এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রশাসন যেভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে এবং দুর্নীতি দমনে কাজ করছে, তা নজিরবিহীন। তাই তাড়াহুড়ো না করে, নতুন ব্যবস্থার ওপর আস্থা রেখে রাজ্যবাসীকে শান্ত ও সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব বজায় রাখার আন্তরিক অনুরোধ জানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী।
