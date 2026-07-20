/ধেয়ে আসছে তুমুল ঝড়বৃষ্টি: ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে ৬০-৭০ কিমি বেগে ভয়ংকর প্রলয়ের রক্তচক্ষু কলকাতায়, জারি হলুদ সতর্কতা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতে আগামী কয়েক ঘণ্টায় আবহাওয়া নিয়ে জরুরি সতর্কতা জারি করল মৌসম ভবন। ভারতের আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগের (IMD) কলকাতার আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্র থেকে একটি জরুরি 'নাউকাস্ট' বা আবহাওয়া সতর্কতা জারি করেছে। আগামী ৩ ঘণ্টায় সারা কলকাতা জুড়ে তুমুল ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুত্-সহ প্রবল দুর্যোগের সম্ভাবনা রয়েছে।
আবহাওয়া দফতরের তরফ থেকে 'হলুদ সতর্কতা' (Yellow Warning) জারি করা হয়েছে। সাধারণ মানুষকে এই সময়ে আবহাওয়ার থামখেয়ালিপনার সাবধান থাকতে ও গতিপ্রকৃতির ওপর নজর রাখতে হবে এবং সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। হাওয়া অফিস থেকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে দুপুর ১টা বেজে থেকে পরবর্তী ২ থেকে ৩ ঘণ্টার মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে।
কোন কোন জেলায় প্রভাব পড়বে?
আবহাওয়ার এই খামখেয়ালিপনার মূল প্রভাব পড়তে চলেছে কলকাতা এবং তার সংলগ্ন চার জেলায়--
১. কলকাতা
২. হাওড়া
৩. হুগলি
৪. উত্তর ২৪ পরগনা
৫. দক্ষিণ ২৪ পরগনা
আবহাওয়াবিদদের পূর্বাভাস অনুযায়ী, এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই সব জেলাগুলোর কিছু কিছু অংশে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বজ্রপাত বা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
ঝড়ের গতিবেগ ও বৃষ্টির তীব্রতা
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বৃষ্টির পাশাপাশি এই জেলাগুলিতে দমকা হাওয়া বইবে। ঝড়ের সময়ে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। বৃষ্টির পরিমাণ খুব বেশি ভারী না হলেও, হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত জনজীবনকে কিছুটা ব্যাহত করতে পারে। বিশেষ করে দুপুরের পর যারা বাড়ির বাইরে বেরোবেন, তাদের আগাম প্রস্তুতি রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি
আবহাওয়া দফতর এই প্রাকৃতিক পরিস্থিতির সম্ভাব্য প্রভাব (Expected Impact) সম্পর্কেও সাধারণ মানুষকে সতর্ক করেছে। মেঘলা আকাশ এবং বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরির কারণে এই জেলাগুলিতে বজ্রপাতের (Lightning strike) প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। বজ্রপাতের ফলে যাতে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে, সেই কারণে একটি নির্দেশিকা বা পরামর্শও (Advise / Suggested Action) দেওয়া হয়েছে।
আবহাওয়া কেন্দ্রের তরফে সাধারণ মানুষকে অনুরোধ করা হয়েছে যে, যখনই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টি শুরু হবে, তখন যেন কেউ খোলা আকাশের নিচে বা গাছের নিচে আশ্রয় না নেন। এই সময়ে সকলকে কোনও নিরাপদ স্থানে বা পাকা বাড়ির ভেতরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আকস্মিক এই আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে রাস্তাঘাটে যাতায়াতের সময় বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। বিশেষ করে খোলা জায়গায় থাকা মানুষ এবং কৃষকদের এই সময়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে।
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