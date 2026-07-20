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ধেয়ে আসছে তুমুল ঝড়বৃষ্টি: ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে ৬০-৭০ কিমি বেগে ভয়ংকর প্রলয়ের রক্তচক্ষু কলকাতায়, জারি হলুদ সতর্কতা

Bengal weather update: আবহাওয়া দফতরের তরফ থেকে 'হলুদ সতর্কতা' (Yellow Warning) জারি করা হয়েছে। সাধারণ মানুষকে এই সময়ে আবহাওয়ার থামখেয়ালিপনার সাবধান থাকতে ও গতিপ্রকৃতির ওপর নজর রাখতে হবে এবং সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 20, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 02:03 PM IST
ধেয়ে আসছে তুমুল ঝড়বৃষ্টি: ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে ৬০-৭০ কিমি বেগে ভয়ংকর প্রলয়ের রক্তচক্ষু কলকাতায়, জারি হলুদ সতর্কতা
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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