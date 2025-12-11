English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

West Bengal Assembly Election 2026: বড় খবর! ছাব্বিশের ভোটের আগেই বাংলা পাচ্ছে আরও ২ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী? কে কে...

Bengal will get 2 central ministers: জানুয়ারি মাসেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণে সম্ভাবনা রয়েছে। আর সেই সম্প্রসারণেই নাকি রাজ্যের দুই সাংসদের নাম যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Dec 11, 2025, 08:30 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: বড় খবর! ছাব্বিশের ভোটের আগেই বাংলা পাচ্ছে আরও ২ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী? কে কে...
ফাইল ফোটো

মৌমিতা চক্রবর্তী: বিধানসভা নির্বাচনের আগেই বাংলা পাচ্ছে আরও ২ মন্ত্রী? রাজ্যের দুই সাংসদ পেতে চলেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব? শুরু হয়েছে জোর জল্পনা।

Add Zee News as a Preferred Source

সূত্রের খবর, রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার এবং রাঢ়বঙ্গ থেকে বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ মন্ত্রিত্ব পেতে চলেছেন। জানুয়ারি মাসেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণে সম্ভাবনা রয়েছে। আর সেই সম্প্রসারণেই রাজ্যের দুই সাংসদের নাম যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা। বাংলা থেকে আরও ২ জন সেই সম্প্রসারিত মন্ত্রী তালিকায় যুক্ত হতে পারেন খবর সূত্রের।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকারে মন্তব্যে শোরগোল ছড়ায়। জগন্নাথ সরকার বলেছিলেন, 'বিধানসভা ভোটে বিজেপি জয়ী হলে আবার এক হবে দুই বাংলা!' বিজেপি সাংসদ বলেন, 'এবার বিধানসভা ভোটে আমরা জিতলে বাংলাদেশের সঙ্গে আর কাঁটাতার রাখব না। আগেও এক ছিল দুই বাংলা। আবার এক হয়ে যাবে।' SIR-এর মধ্যেই রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকারের এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বিতর্ক ছড়ায়। বানপুরে বিজেপির একটি সভা ছিল। সেখানেই বেশ কয়েক জন গেরুয়া শিবিরে নাম লেখান। তখনই বিজেপি কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতে বিভিন্ন কথার মধ্যে এই মন্তব্য করে বসেন 'বেলাগাম' জগন্নাথ সরকার।

ওদিকে অভিযোগ, বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁকে নাকি এলাকাতেই দেখা যায় না। বিষ্ণুপুরের উন্নয়ন তো দূর, এলাকায় দেখাই যায় না সাংসদকে। এমনই অভিযোগ। যদিও এসব অভিযোগ আমল দেয়নি বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের পালটা দাবি, 'আমাদের সাংসদকে প্রতি সপ্তাহেই কোথাও না কোথাও ঘুরতে দেখতে পাবেন। এসবই মিথ্যে অপপ্রচার।'

আবার এই সৌমিত্র খাঁ-ই SIR আবহে বলে বসেন, 'আমি শুধু একটা কথা-ই বলব, যদি কেউ মরতে না চান, যদি সারাজীবন কেউ বেঁচে থাকতে চান, তাহলে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গে চলে আসুন। নিশ্চিতভাবে বেঁচে থাকবেন!' সন্দেহভাজন ২২০৮ বুথ নিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন। তোপ দাগেন রাজ্য সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনের উদ্দেশে।

আরও পড়ুন, SIR in Bengal: বিগ ব্রেকিং! ১৬-র আগে ১৪-তেই লিস্ট! SIR-এ কাদের নাম বাদ? কেন বাদ...

আরও পড়ুন, Indian goods tariff: ভারতকে ফের শুল্কগুঁতো! ভারতীয় পণ্যের উপর সর্বোচ্চ ৫০% কর আরোপ এই দেশেরও... রফতানি বাণিজ্যে জোর ধাক্কা...

আরও পড়ুন, Post Office Amazing Scheme: রোজ মাত্র ৩৩৩ টাকা করে জমান, রিটার্নে পান ১৭ লাখের বিশাল অংক...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Bengal central ministersWest Bengal Assembly Election 2026Jagannath SarkarSoumitra Khan
পরবর্তী
খবর

Doctor Aniket Mahato R G Kar: ২ সপ্তাহের মধ্যে আরজি করেই পোস্টিং দিতে হবে ডাক্তার অনিকেতকে! 'সুপ্রিম' ধাক্কা রাজ্যের...
.

পরবর্তী খবর

Khajuraho Food Poisoning: খতরনাক খাজুরাহো! হোটেলে এলোমেলো পড়ে ৪ জনের লাশ, মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা...