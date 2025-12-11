West Bengal Assembly Election 2026: বড় খবর! ছাব্বিশের ভোটের আগেই বাংলা পাচ্ছে আরও ২ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী? কে কে...

West Bengal Assembly Election 2026: বড় খবর! ছাব্বিশের ভোটের আগেই বাংলা পাচ্ছে আরও ২ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী? কে কে...
Bengal will get 2 central ministers: জানুয়ারি মাসেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণে সম্ভাবনা রয়েছে। আর সেই সম্প্রসারণেই নাকি রাজ্যের দুই সাংসদের নাম যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা।
মৌমিতা চক্রবর্তী: বিধানসভা নির্বাচনের আগেই বাংলা পাচ্ছে আরও ২ মন্ত্রী? রাজ্যের দুই সাংসদ পেতে চলেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব? শুরু হয়েছে জোর জল্পনা।
সূত্রের খবর, রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার এবং রাঢ়বঙ্গ থেকে বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ মন্ত্রিত্ব পেতে চলেছেন। জানুয়ারি মাসেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণে সম্ভাবনা রয়েছে। আর সেই সম্প্রসারণেই রাজ্যের দুই সাংসদের নাম যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা। বাংলা থেকে আরও ২ জন সেই সম্প্রসারিত মন্ত্রী তালিকায় যুক্ত হতে পারেন খবর সূত্রের।
প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকারে মন্তব্যে শোরগোল ছড়ায়। জগন্নাথ সরকার বলেছিলেন, 'বিধানসভা ভোটে বিজেপি জয়ী হলে আবার এক হবে দুই বাংলা!' বিজেপি সাংসদ বলেন, 'এবার বিধানসভা ভোটে আমরা জিতলে বাংলাদেশের সঙ্গে আর কাঁটাতার রাখব না। আগেও এক ছিল দুই বাংলা। আবার এক হয়ে যাবে।' SIR-এর মধ্যেই রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকারের এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বিতর্ক ছড়ায়। বানপুরে বিজেপির একটি সভা ছিল। সেখানেই বেশ কয়েক জন গেরুয়া শিবিরে নাম লেখান। তখনই বিজেপি কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতে বিভিন্ন কথার মধ্যে এই মন্তব্য করে বসেন 'বেলাগাম' জগন্নাথ সরকার।
ওদিকে অভিযোগ, বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁকে নাকি এলাকাতেই দেখা যায় না। বিষ্ণুপুরের উন্নয়ন তো দূর, এলাকায় দেখাই যায় না সাংসদকে। এমনই অভিযোগ। যদিও এসব অভিযোগ আমল দেয়নি বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের পালটা দাবি, 'আমাদের সাংসদকে প্রতি সপ্তাহেই কোথাও না কোথাও ঘুরতে দেখতে পাবেন। এসবই মিথ্যে অপপ্রচার।'
আবার এই সৌমিত্র খাঁ-ই SIR আবহে বলে বসেন, 'আমি শুধু একটা কথা-ই বলব, যদি কেউ মরতে না চান, যদি সারাজীবন কেউ বেঁচে থাকতে চান, তাহলে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গে চলে আসুন। নিশ্চিতভাবে বেঁচে থাকবেন!' সন্দেহভাজন ২২০৮ বুথ নিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন। তোপ দাগেন রাজ্য সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনের উদ্দেশে।
