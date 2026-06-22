/আয়ের ৭৫ % যাচ্ছে দেনা শোধে! ৭.৮ লক্ষ কোটির ঋণের পাহাড় মাথায় নিয়ে পরীক্ষার মুখে নতুন বাজেট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আয়ের ৭৫ শতাংশই যাচ্ছে দেনা শোধে! ৭.৮ লক্ষ কোটির ঋণের পাহাড় মাথায় নিয়ে চ্যালেঞ্জের মুখে বাংলার নতুন বাজেট। ঠিকই পড়ছেন, নতুন সরকার ক্ষমতায় এলেও বাংলার ঘাড়ে চেপে রয়েছে আগের সরকারের রেখে যাওয়া বিপুল ঋণের বোঝা। এই বিশাল ঋণের ধাক্কা সামলে রাজ্যের অর্থনৈতিক চাকা ঘোরানোই এখন নতুন অর্থমন্ত্রী ড. স্বপন দাশগুপ্তর কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।
কত বড় এই ঋণের পাহাড়?
পরিসংখ্যান বলছে, পূর্বতন সরকার রাজ্যের ঘাড়ে প্রায় ৭.৮ লক্ষ কোটি টাকার বিশাল ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে গিয়েছে। এই ঋণের কিস্তি মেটাতেই রাজ্যের কোষাগার প্রায় ফাঁকা হওয়ার জোগাড়। ঋণ শোধের ধাক্কাই তো অনেক। শুধু ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষেই এই ঋণের কারণে রাজ্যকে ৮২ হাজার কোটি টাকা তুলে দিতে হয়েছে। অন্যদিকে সুদের অঙ্কও চোখে পড়ার মতো। এই ৮২ হাজার কোটি টাকার মধ্যে ৪৯ হাজার কোটি টাকাই চলে গেছে শুধু ঋণের সুদ মেটাতে!
আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের হিসেব
২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেট অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব প্রস্তাবিত আয় ধরা হয়েছিল ১ লক্ষ ১২ হাজার ৫৪৩ কোটি টাকা। এবার একটু হিসেব কষলেই বোঝা যাবে আসল সংকটটা কোথায়? রাজ্যের নিজস্ব যা মোট আয়, তার প্রায় ৭৫ শতাংশই চলে যাচ্ছে পুরনো ঋণ আর তার সুদ শোধ করতে!
গত বাজেটে কেন্দ্রীয় করের ভাগ এবং কেন্দ্রের নানা অনুদান মিলিয়ে রাজ্যের মোট প্রস্তাবিত আয় দেখানো হয়েছিল ২ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি টাকা। তবে নতুন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত দায়িত্ব নিয়েই স্পষ্ট করে দিয়েছেন, শুধু কেন্দ্রের ভরসায় বসে থাকলে চলবে না, রাজ্যের নিজস্ব আয় বাড়ানোই তাঁর প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য।
ঘাটতি মেটাতে কী কী করতে পারে সরকার?
সাধারণ মানুষের ওপর নতুন কোনো বাড়তি আর্থিক বোঝা না চাপিয়ে, বিকল্প উপায়ে রাজ্যের নিজস্ব রাজস্ব ও রোজগার বাড়ানোর কৌশল নেওয়া হচ্ছে।
রাজ্যে দ্রুত বিনিয়োগ টানতে ভারী শিল্পের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। লাইসেন্স ও ছাড়পত্র পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ করতে চালু হচ্ছে ‘সিঙ্গেল উইন্ডো’ (এক জানলা) ব্যবস্থা। পাশাপাশি তৈরি করা হবে নতুন নতুন শিল্প করিডোর।
কর্মসংস্থানের মূল চাবিকাঠি হিসেবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (MSME) এবং কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক নতুন বিনিয়োগ আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে।
আগের সরকারের আমলে থমকে থাকা বা আটকে থাকা কেন্দ্রের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলোকে রাজ্যে পুরোপুরি চালু করতে রেকর্ড পরিমাণ রাজ্য-বরাদ্দ করা হচ্ছে।
যুবসমাজের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট এবং পরিকাঠামো তৈরির জন্য বিশেষ ফান্ড ও বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হচ্ছে।
দীর্ঘদিনের বঞ্চনা দূর করতে এবং উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক উন্নয়নে একটি বড় ও আকর্ষণীয় ‘বিশেষ প্যাকেজ’ ঘোষণা হতে চলেছে, যা রাজ্যবাসীর নজর কাড়বে।
নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মেনে ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’কে সংস্কার করে ‘অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার’ করা এবং অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলোতে কোনো কাটছাঁট না করে আরও সুশৃঙ্খলভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
অর্থমন্ত্রীর লক্ষ্য
এই ঋণের ফাঁস থেকে রাজ্যকে মুক্ত করতে নতুন কোনো দিশা দেখাতে পারে কি না এই বাজেট, সেদিকেই তাকিয়ে আপামর রাজ্যবাসী। একদিকে জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলো চালু রাখা, অন্যদিকে ঋণের বোঝা না বাড়িয়ে রাজ্যের আয় বাড়ানো— এই কঠিন আর্থিক সমীকরণ মেলানোই এখন নতুন সরকারের প্রধান পরীক্ষা।
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