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আয়ের ৭৫ % যাচ্ছে দেনা শোধে! ৭.৮ লক্ষ কোটির ঋণের পাহাড় মাথায় নিয়ে পরীক্ষার মুখে নতুন বাজেট

ঋণের সুদ মেটাতেই ৪৯ হাজার কোটি হাওয়া! ৭.৮ লক্ষ কোটির ‘ডেট ট্র্যাপ’ বনাম নতুন বাজেট। দেনার পাহাড় মাথায় নিয়ে আজ বড় চ্যালেঞ্জে স্বপন দাশগুপ্ত। কঠিন আর্থিক সমীকরণের মুখে নতুন সরকার। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 22, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:18 AM IST
আয়ের ৭৫ % যাচ্ছে দেনা শোধে! ৭.৮ লক্ষ কোটির ঋণের পাহাড় মাথায় নিয়ে পরীক্ষার মুখে নতুন বাজেট
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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