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সরকারি অনুষ্ঠান ঘিরে পুলিসের সঙ্গে DYFI কর্মীদের বচসা, বাতিল পুরসভার মাল্যদান কর্মসূচি

Tension at Minto Park over Bhagat Singh Statue: ভগৎ সিংয়ের জন্মদিন উপলক্ষে মিন্টো পার্কে তাঁর মূর্তির চারপাশে বামেদের পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। সরকারি অনুষ্ঠানের কারণে পুলিস পতাকা সরাতে গেলে DYFI কর্মীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি ও বচসা শুরু হয়। রাজনৈতিক পতাকা থাকার কারণে কলকাতা পুরসভার কমিশনারের মাল্যদানের সরকারি কর্মসূচি বাতিল করা হয়।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 28, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 01:47 PM IST
সরকারি অনুষ্ঠান ঘিরে পুলিসের সঙ্গে DYFI কর্মীদের বচসা, বাতিল পুরসভার মাল্যদান কর্মসূচি

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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