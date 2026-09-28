/সরকারি অনুষ্ঠান ঘিরে পুলিসের সঙ্গে DYFI কর্মীদের বচসা, বাতিল পুরসভার মাল্যদান কর্মসূচি

অয়ন ঘোষাল: ভগৎ সিংয়ের জন্মদিন ঘিরে দক্ষিণ কলকাতার মিন্টো পার্কে উত্তেজনা। ২৮ সেপ্টেম্বর ভগৎ সিংয়ের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর মূর্তির চারপাশে এবং মূর্তিকে ঘিরে থাকা রেলিংয়ে বামেদের পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।
পুলিসের দাবি, মিন্টো পার্কে ভগৎ সিংয়ের মূর্তিতে সরকারি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই কারণে মূর্তির আশপাশ থেকে রাজনৈতিক দলের পতাকা সরাতে আসে পুলিস। আর তা নিয়েই DYFI কর্মীদের সঙ্গে পুলিসের তুমুল বচসা শুরু হয়। পুলিসের সঙ্গে কার্যত ধস্তাধস্তির পরিস্থিতি তৈরি হয়।
পতাকা সরানো যাবে না বলে পুলিসকে হুঁশিয়ারি দেন বাম যুবকর্মীরা। এরপর ধীরে ধীরে আরও কর্মী সেখানে জমায়েত হতে থাকেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ভগৎ সিং উদ্যানের ভিতর থেকে জমায়েত সরিয়ে দেয় পুলিস।
এদিকে কলকাতা পুরসভার কমিশনার স্মিতা পাণ্ডের ভগৎ সিংয়ের মূর্তিতে মাল্যদান করার কথা ছিল। কিন্তু মূর্তির চারপাশে রাজনৈতিক দলের পতাকা থাকায় সেই কর্মসূচি বাতিল করে কলকাতা পুরসভা। পুরসভার তরফে জানানো হয়, রাজনৈতিক দলের পতাকা লাগানো অবস্থায় কোনও সরকারি আধিকারিক বা আমলার পক্ষে মূর্তিতে মাল্যদান করা সম্ভব নয়।
এর মধ্যেই কিছুক্ষণ আগে ভগৎ সিংয়ের মূর্তিতে মাল্যদান করে যান বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু এবং সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। ফলে ভগৎ সিংয়ের জন্মদিনে মিন্টো পার্কে কার্যত এক অন্য ছবি দেখল কলকাতা। রাজনৈতিক দলের পতাকা, পুলিসের আপত্তি এবং সরকারি কর্মসূচি বাতিল—সব মিলিয়ে জন্মদিনের অনুষ্ঠান ঘিরে তৈরি হল নতুন বিতর্ক।
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