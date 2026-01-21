Bharat Electricity Summit 2026: ৩০০ স্পিকার, ১০০০ ডেলিগেট, ২৫০০০ দর্শক! কলকাতায় দামামা বাজল ভারত ইলেকট্রিসিটি সামিটের...

Bharat Electricity Summit 2026: ৩০০ স্পিকার, ১০০০ ডেলিগেট, ২৫০০০ দর্শক! কলকাতায় দামামা বাজল ভারত ইলেকট্রিসিটি সামিটের...
Bharat Electricity Summit 2026: ভারত ইলেকট্রিসিটি সামিট ২০২৬ কর্তৃপক্ষ কলকাতায় এক স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট ও রোডশো আয়োজন করল। অনুষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল ভারতের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিশদ ধারণা বিনিময় করা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'ইলেক্ট্রিফাইং গ্রোথ, এমপাওয়ারিং সাসটেইনেবিলিটি, কানেক্টিং গ্লোবালি' থিমেই, আগামী ১৯ থেকে ২২ মার্চ নিউ দিল্লির দ্বারকার যশোভূমিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ভারত ইলেকট্রিসিটি সামিট ২০২৬ (Bharat Electricity Summit 2026)। গতিশীল প্রবৃদ্ধিতে, শক্তিশালী উন্নয়নে বিশ্বজুড়ে সংযোগ স্থাপনই লক্ষ্য এই সম্মেলনের। এই উপলক্ষ্যে ২১ জানুয়ারি বুধ দুপুরে বাইপাসের ধারের এক হোটেলে আয়োজক কমিটি স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে রোড শো করলেন। পাওয়ার সেক্টরের প্রধান পিএসইউ-এর শীর্ষকর্তাদের সঙ্গেই ইন্ডাস্ট্রি স্টেকহোল্ডাররা দেশের ক্রমবিকাশমান বিদ্যুৎ পরিস্থিতি নিয়ে তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি ভাগ করে নিলেন এদিন।
মঞ্চে পাওয়া গেল ইইপিসি ইন্ডিয়া (ইআর) রিজিওনাল ডিরেক্টর জয়া বাসু, ইইপিসি ইন্ডিয়ার অতিরিক্ত কার্যনির্বাহী পরিচালক ডঃ রজত শ্রীবাস্তব, শ্রী পি কে নায়েক, কার্যনির্বাহী পরিচালক (প্রজেক্টস), ডব্লিউবিএসইডিসিএল, শ্রী আদিশ কুমার গুপ্তা, কার্যনির্বাহী পরিচালক, পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, শ্রী দীনেশ কুমার সিং, কার্যনির্বাহী পরিচালক (সিস্টেমস), ডিভিসি; শ্রী এস নন্দন, জিএম (ইউএসএসসি) এনটিপিসি, শ্রী আশিস ঝা, ডিজিএম (ই) এনএইচপিসি, শ্রী সুধীর বসিস্টা, ডিজিএম, এনটিপিসি।
ভারত ইলেকট্রিসিটি সামিটে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ রূপরেখা নির্ধারণে গ্লোবাল পলিসিমেকার, ইন্ডাস্ট্রি লিডারদের সঙ্গেই বিনিয়োগকারী এবং বিশেষজ্ঞরা এক ছাদের তলায় আসবেন। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, সংরক্ষণ এবং স্মার্ট ব্যবহারের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আশা করা হচ্ছে যে, এই সম্মেলনে ৫০টিরও বেশি উচ্চ-পর্যায়ের অধিবেশন হবে। থাকবেন ৩০০-রও বেশি বক্তা, ১০০০ জন প্রতিনিধি, ৫০০-র বেশি প্রদর্শক এবং ২৫ হাজারেরও বেশি দর্শক সমাগম ঘটবে। যা এটিকে বিদ্যুৎ খাতের অন্যতম বৃহৎ বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্মে পরিণত করবে। ভারত ইলেকট্রিসিটি সামিট ২০২৬ বিদ্যুৎ ও শিল্পমন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পাওয়ারগ্রিড (নোডাল), এনটিপিসি, পিএফসি, আরইসি, এনএইচপিসি-এর সম্মিলিত সহযোগিতায় ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল (ইইপিসি ইন্ডিয়া) দ্বারা সমন্বিত হচ্ছে।
এদিনের কলকাতায় রোডশোয়ের লক্ষ্য ছিল ভারতের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিশদ ধারণা বিনিময় করা এবং দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যুৎ খাত বিষয়ক প্ল্যাটফর্ম ভারত ইলেকট্রিসিটি সামিট ২০২৬-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ তুলে ধরা। পশ্চিমবঙ্গ স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (WBSEDCL) এবং দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (DVC)-এর প্রতিনিধিরাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
