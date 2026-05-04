Bhawanipur Election 2026 Result: ওঁকে প্রাক্তন করব: ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে কথা রাখলেন শুভেন্দু

Bhawanipur Election 2026 Result: প্রাণকেন্দ্রে ইন্দ্রপতন! হ্যাঁ, ইন্দ্রপতন তো বটেই! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হারের খবরের চেয়ে বাংলার রাজনীতিতে অবাক-করে-দেওয়া আর কী থাকতে পারে?

সৌমিত্র সেন | Updated By: May 4, 2026, 08:52 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রাণকেন্দ্রে ইন্দ্রপতন! হ্যাঁ, ইন্দ্রপতন তো বটেই! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হারের খবরের চেয়ে বাংলার রাজনীতিতে অবাক-করে-দেওয়া আর কী থাকতে পারে?  ভবানীপুর কেন্দ্রটি (Bhawanipur Election 2026 Result) গোটা বাংলারই রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র! ভবানীপুর এতদিন ছিল স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর এলাকা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপরীতে এখানে যখন বিজেপিপ্রার্থী স্বয়ং শুভেন্দু অধিকারী দাঁড়ালেন,তখন মমতা নামের মিথের কী হবে, তা নিয়ে একটা চর্চা ছিলই। কিন্তু মমতাকে নিয়ে কেউ দুশ্চিন্তা করেনি। তাঁর তো হাসতে-হাসতে জেতার কথা! ২০১১ সালের পর থেকে তৃণমূল কংগ্রেস এখানে অপরাজিত। কিন্তু ২০২৬ সাল সম্ভবত সব হিসেব উল্টে দেওয়া ভোট।

ঐতিহাসিক পটভূমি

ব্রিটিশ দুর্গের বাইরে একটি গ্রাম ছিল ভবানীপুর। অঞ্চলটি ১৭১৭ এবং ১৭৫৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জমি অধিগ্রহণের পর বর্ধিত মহানগরীর অংশে পরিণত হয়। ১৯ শতকের শুরুর দিকে এখানে বহু রকম পেশাজীবী এবং মূলত আইনজীবীরা বসবাস করতে শুরু করেন। বাংলার নবজাগরণে ভবানীপুর উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছে। এলাকাটি কলকাতার বহু দিকপালের বসবাসস্থল ছিল। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, শ্যামাপ্রাসাদ মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, সত্যজিৎ রায়, গুরু দত্ত, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, উত্তম কুমার, তরুণ কুমার। কলকাতার প্রথম 'অভিজাত' পাড়া হিসেবে পরিচিত ভবানীপুর।

ঐতিহ্য-আধুনিকতা 

ভবানীপুর বিধানসভা এলাকায় রয়েছে বেশ কিছু বিখ্যাত স্থান। সবচেয়ে বিখ্যাত সম্ভবত কালীঘাট মন্দির ও নেতাজি ভবন, যা সুভাষচন্দ্র বসুর পৈতৃক ভিটে। রয়েছে বিড়লা তারামন্দির ও এসএসকেএম হাসপাতাল এবং আইকনিক ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। এর নিকটবর্তী দ্রষ্টব্যগুলির মধ্যে রয়েছে ইডেন গার্ডেনস, ময়দান, পার্ক স্ট্রিট এবং ধর্মতলা বা এসপ্ল্যানেড। বল্ু লাইনের তিনটি মেট্রো স্টেশনও পড়ে এই বিধানসভায়-- নেতাজি ভবন, রবীন্দ্র সদন এবং যতীন দাস পার্ক। এস.পি. মুখার্জি রোড ও এ.জে.সি. বোস রোডের মতো শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অত্যন্ত মসৃণ করেছে।

নির্বাচনী ইতিহাস

১৯৫১ সাল থেকে এই কেন্দ্রে মোট ১২টি বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে (দুটি উপ-নির্বাচন-সহ)। ১৯৭৭ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত এই কেন্দ্রের কোনো অস্তিত্ব ছিল না; ২০০৯ সালে লোকসভা এবং ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের জন্য এটি আবার ফিরিয়ে আনা হয়। শুরুর দিকে কংগ্রেস এখানে পাঁচবার এবং সিপিআই(এম) একবার জিতেছিল। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ১৯৫৭ সালে কংগ্রেস থেকে এবং ১৯৬২ সালে নির্দল প্রার্থী হিসেবে এখান থেকে জয়ী হন। ভবানীপুর কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাত বিধানসভা আসনের একটি। কলকাতা পুরসভার আটটি ওয়ার্ড-- ৬৩, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৭ এবং ৮২-- নিয়ে তৈরি ভবানীপুর।

তৃণমূলের আধিপত্য

২০১১: সুব্রত বক্সী সিপিআই(এম)-এর নারায়ণ প্রসাদ জৈনকে হারিয়ে জেতেন এখানে। পরবর্তীতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য তিনি আসনটি ছেড়ে দেন এবং উপ-নির্বাচনে মমতা ৫৪,২১৩ ভোটে জয়ী হন।

২০১৬: কংগ্রেসের দীপা দাশমুন্সির কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে মমতার জয়ের ব্যবধান কমে ২৫,৩০১ হয়।

২০২১: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রাম থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে শুভেন্দু অধিকারীর কাছে হেরে যান। ভবানীপুরে তৃণমূলের শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জয়ী হন, কিন্তু মমতার প্রত্যাবর্তনের জন্য তিনি পদত্যাগ করেন। উপ-নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেকর্ড ৫৮,৮৩৫ ভোটে প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়ালকে পরাজিত করেন।

ভোটার পরিসংখ্যান ও প্রবণতা

ভবানীপুরে একটি বিরল প্রবণতা দেখা গিয়েছে! এখানে নিবন্ধিত (রেজিস্টার্ড) ভোটারের সংখ্যা ক্রমশ কমেছে। যেমন, ২০১১ সালে এখানে ভোটর ছিল ২,১২,৮২১ জন। ২০২৪ সালে সেটা দাঁড়াল ২,০৫,৫৫৩ জন! বিশেষজ্ঞদের মতে, এলাকাটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় অনেক ভোটারই ভবানীপুর ছেড়ে শহরের অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছেন, যেখানে জীবনযাপন তুলনায় সাশ্রয়ী। এর জনতাত্ত্বিক বিন্যাসটিও প্রণিধানযোগ্য। ভবানীপুরে মুসলিম ২১.৮০%, তফসিলি জাতি (SC) ২.২৩%।
এবার দেখার ভবানীপুর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক শক্তির প্রধান দুর্গ হিসেবেই থেকে গেল কি না।

দুই দফায় মিটল ভোট

প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিলে ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিলে বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্য জুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

বিতর্কিত ভোটার তালিকা

ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR)। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশি ভোটারকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার রয়েছে! পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।

মোদী-শাহের বাংলা অভিযান

কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।

মমতার বাংলা অস্মিতা

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।

লেটেস্ট আপডেট

মোট ২২টি রাউন্ড হবে। তবে আপাতত, ১৮ রাউন্ড শেষে শুভেন্দু অধিকারী মমতার চেয়ে এগিয়ে ৪০০০-এর বেশি ভোটে! হয়তো এই ট্রেন্ডই থাকবে।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

