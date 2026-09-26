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২০ লাখ দে, নয়তো বাবা শেষ! ভূপালের ব্যবসায়ীকে তুলে নিয়ে হুমকি, নাটকীয় ফাঁদ পেতে পর্দাফাঁস পুলিসের

Kolkata kidnapping case: ছেলের অভিযোগের ভিত্তিতে এনএসসিবিআই বিমানবন্দর থানার পুলিস হলদিরাম এলাকায় পাল্টা ফাঁদ পাতে। সেখান থেকে তিন অপহরণকারীকে হাতেনাতে গ্রেফতার করে। অপহৃত ব্যবসায়ীকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 26, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Sep 26, 2026, 11:11 AM IST
২০ লাখ দে, নয়তো বাবা শেষ! ভূপালের ব্যবসায়ীকে তুলে নিয়ে হুমকি, নাটকীয় ফাঁদ পেতে পর্দাফাঁস পুলিসের

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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