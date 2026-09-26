/২০ লাখ দে, নয়তো বাবা শেষ! ভূপালের ব্যবসায়ীকে তুলে নিয়ে হুমকি, নাটকীয় ফাঁদ পেতে পর্দাফাঁস পুলিসের

সৌমেন ভট্টাচার্য: অ্যান্টিক সামগ্রী বিক্রির টোপ দিয়ে মধ্যপ্রদেশের ভূপালের এক ব্যবসায়ীকে কলকাতায় ডেকে এনে অপহরণ ও মুক্তিপণ দাবি। অপহৃত ব্যবসায়ীর নাম প্রেম সিং সোলাঙ্কি। সম্প্রতি বসিরহাট থেকে কলকাতা ফেরার পথে তাঁকে অপহরণ করে দুষ্কৃতীরা। মুক্তিপণ হিসেবে চাওয়া হয় ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টাকা। তবে অপহৃতের ব্যক্তির তৎপরতা এবং এনএসসিবিআই (NSCBI) বিমানবন্দর থানার পুলিসের সাজানো পাল্টা ফাঁদে শেষরক্ষা হয়নি। ভিআইপি রোডের হলদিরাম এলাকা থেকে তিন অপহরণকারীকে হাতেনাতে পাকড়াও করে পুলিস। এবং অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করেছে ওই ব্যবসায়ীকে।
পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অ্যান্টিক সামগ্রী বিক্রির লোভ দেখিয়ে প্রেম সিং সোলাঙ্কিকে ভূপাল থেকে কলকাতায় ডেকে আনা হয়েছিল। তিনি কলকাতা বিমানবন্দরে নামার পর অভিযুক্তরা তাঁকে বসিরহাটে তাদের অ্যান্টিক অফিসে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। কথামতো ব্যবসায়ী বসিরহাটের ঠিকানায় পৌঁছলেও অফিসে গিয়ে দেখেন সেখানে কেউ দেখা করতে চাইছে না। এর পর প্রতারণার আঁচ পেয়ে তিনি গাড়িতে করে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। কিন্তু পথেই তাঁর গাড়ির গতি রোধ করে চার-পাঁচজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি। চলন্ত গাড়ি থেকে তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে অজ্ঞাত স্থানে আটকে রাখা হয়।
অপহরণের পরই ব্যবসায়ীর ভূপালের বাড়িতে ফোন যায়। প্রেম সিংয়ের ছেলেকে ফোন করে খুনের হুমকি দিয়ে জানানো হয়, ব্যবসায়ীকে জীবিত ফিরে পেতে হলে অবিলম্বে ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টাকা দিতে হবে। হুমকি ফোন পাওয়ার পর বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে ব্যবসায়ীর ছেলে ভূপাল থেকে সোজা কলকাতায় উড়ে আসেন। বিমানবন্দর নেমেই তিনি এনএসসিবিআই থানায় গিয়ে পুলিসের দ্বারস্থ হন এবং বিস্তারিত ঘটনা জানিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে সঙ্গে সঙ্গে তদন্তে নামে পুলিস। যে নম্বরগুলি থেকে মুক্তিপণের ফোন আসছিল, সেগুলির টাওয়ার লোকেশন ও কল ডিটেলসের সূত্র ধরে তল্লাশি শুরু হয়।
অপহরণকারীদের ধরতে ব্যবসায়ীর ছেলেকে দিয়েই একটি পাল্টা ফাঁদ পাতে পুলিস। পুলিসের পরিকল্পনা অনুযায়ী, ছেলে ফোনে দুষ্কৃতীদের জানান যে তিনি পুরো টাকা দিতে প্রস্তুত। টাকা নেওয়ার লোভ সামলাতে না পেরে অপহরণকারীরা তাঁকে ভিআইপি রোডের হলদিরাম এলাকার একটি নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দেখা করতে বলে। পরিকল্পনামাফিক ব্যবসায়ীর ছেলের সঙ্গে সাদা পোশাকে প্রস্তুত ছিল পুলিসের বিশেষ দল। নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছতেই ওত পেতে থাকা পুলিস কর্মীরা ঘিরে ফেলে তিন অপহরণকারীকে হাতেনাতে পাকড়াও করেন। তাঁদের ডেরা থেকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয় ব্যবসায়ী প্রেম সিং সোলাঙ্কিকে।
অপহরণের কাজে ব্যবহৃত গাড়িটিও পুলিস বাজেয়াপ্ত করেছে। ধৃতদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে উঠে এসেছে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। ধৃত তিনজনের মধ্যে দুজন শুল্ক দফতরের (Customs) প্রাক্তন আধিকারিক বলে নিজেদের দাবি করেছে। এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত এবং এর পিছনে কোনও বড় আন্তঃরাজ্য প্রতারণা চক্র কাজ করছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে জোর তদন্ত চালাচ্ছে পুলিস।
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