Mamata Banerjee: প্রাক্তন শিক্ষিকাকে ভোলেনি স্কুল! বিশেষ সম্মাননা পেয়ে আপ্লুত মমতা...

Mamata Banerjee: প্রাক্তন শিক্ষিকাকে ভোলেনি স্কুল! বিশেষ সম্মাননা পেয়ে আপ্লুত মমতা...
Mamata Banerjee: ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৮। ভবানীপুর মর্ডান স্কুলের প্রাথমিক বিভাগে শিক্ষকতা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই স্কুলের তরফে বিশেষ সম্মাননা পেলেন তিনি। তখন অবশ্য স্কুলের নাম ছিল মন্মথনাথ নন্দন বয়েজ অ্যান্ড গার্লস স্কুল।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাত পোহালেই শিক্ষক দিবস। ৫ সেপ্টম্বরের আগে যখন ৭৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে 'শিক্ষারত্ন' পুরস্কার দিলেন মুখ্যমন্ত্রী, তখন বিশেষ সম্মাননা পেলেন তিনি নিজেও। আপ্পুল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
তখন নাম ছিল মন্মথনাথ নন্দন বয়েজ অ্যান্ড গার্লস স্কুল। ভবানীপুরের সেই স্কুলের প্রাথমিক বিভাগে শিক্ষকতা করেছেন মমতা। খুব বেশিদিন অবশ্য নয়। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৮। মাত্র ২ বছর। এখন স্কুলটির নাম ভবানীপুর মডার্ন স্কুল। এদিন আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে প্রাক্তন শিক্ষিকাকে বিশেষ সম্মান জানানো হল স্কুলের তরফে।
মাঝে পেরিয়ে গিয়েছে প্রায় চার দশক। স্কুলে যে এখনও তাঁকে মনে রেখেছে, তাতে অভিভূত মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'স্কুলটা বিক্রি হয়ে যাচ্ছিল আমরা আটকাই। তারপর নতুন স্কুল বানিয়ে দিয়েছি। এখন বাংলা ইংলিশ মিডিয়াম দুটোই আছে। এখন স্কুলটা এত সুন্দর করা হয়েছে, পেইন্টিং দিয়ে সাজিয়ে, স্মার্ট ক্লাস আছে আমি নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছি'।
