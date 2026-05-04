Bidhannagar Assembly Election Results 2026: বিধানগর কি সুজিতগড়ের তকমা ধরে রাখতে পারবে, নাকি লবণহ্রদে ফুটবে গেরুয়া পদ্ম?

Bidhannagar Assembly Election Results 2026: বিধানগর কি সুজিতগড়ের তকমা ধরে রাখতে পারবে, নাকি লবণহ্রদে ফুটবে গেরুয়া পদ্ম?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিধাননগর বা সল্টলেক বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের একচ্ছত্র আধিপত্য। ২০১১ সালের নির্বাচনের আগে তৈরি বিধাননগর পৌরনিগমের ২৮ থেকে ৪১ নম্বর—মোট ১৪টি ওয়ার্ড এবং দক্ষিণ দমদম পৌরসভার ১৯, ২০ ও ২৮ থেকে ৩৫ নম্বর—মোট ১০টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত; ফলে এটি সম্পূর্ণভাবে একটি নগর-কেন্দ্রিক চরিত্রের এবং এর ভোটার তালিকায় কোনও গ্রামীণ ভোটার নেই। এটি সেই বিধানসভা কেন্দ্রগুলোর অন্যতম, যা নিয়ে বারাসাত লোকসভা আসনটি গঠিত। বিধাননগর বিধানসভা কেন্দ্রের আবির্ভাব বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের শাসনের অবসান এবং তৃণমূল কংগ্রেসের ক্ষমতায় আসার সময়কালে। সেই থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের এই কেন্দ্রে দুর্ভেদ্য ঘাঁটি হয়ে উঠেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের বর্তমান মন্ত্রী সুজিত বসুকে প্রার্থী করে তৃণমূল পরপর তিনটি বিধানসভা নির্বাচনেই জিতেছে। এই নির্বাচনী লড়াইগুলিতে সুজিত ভিন্ন ভিন্ন তিনটি দলের প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়েছেন। যা একদিকে যেমন তৃণমূলের একচ্ছত্র আধিপত্যকে তুলে ধরে, তেমনই বিরোধী শিবিরে ঘটে চলা পালাবদল বা অস্থিরতার বিষয়টিও স্পষ্ট করে তোলে। যদিও লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি কিন্তু এগিয়েই রয়েছে।
২০২৪ সালে বিধাননগর কেন্দ্রে নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা ছিল ২,৪৭,৮৫০। যা ২০২১ সালের ২,৪৩,৩৬০, ২০১৯ সালের ২,৩১,০৯৪, ২০১৬ সালের ২,২৬,৮৯৭ এবং ২০১১ সালের ২,০০,২৬৫ সংখ্যাটি থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি একটি হিন্দু-অধ্যুষিত ও শহুরে নির্বাচনী কেন্দ্র। যেখানে দক্ষিণ দমদম ওয়ার্ডগুলিতে বসবাসকারী মুসলিম ভোটারদের সংখ্যা মোট ভোটারের ৫ শতাংশেরও কম। যার বিপরীতে তফসিলি জাতিভুক্ত ভোটারের হার ১৩.৬৬ শতাংশ এবং তফসিলি উপজাতিভুক্ত ভোটারের হার ১.৯৫ শতাংশ। একটি শহুরে আসনের নিরিখে এই কেন্দ্রে ভোটদানের হার বেশ সন্তোষজনক। যা ২০১১ সালে সর্বোচ্চ ৭৪.৩৫ শতাংশে পৌঁছেছিল এবং পরবর্তীকালে ২০১৬ সালে ৬৮.০৮ শতাংশ, ২০১৯ সালে ৬৯.৮৭ শতাংশ, ২০২১ সালে ৬৬.৮০ শতাংশ এবং ২০২৪ সালে ৬৬.৮৬ শতাংশের আশেপাশে অবস্থান করেছে।
আজকের লড়াই
বিজেপি: শারদ্বত মুখোপাধ্যায়
তৃণমূল: সুজিত বসু
কংগ্রেস: রণজিৎ মুখোপাধ্যায়
আগের নির্বাচনে কী হয়েছিল
সুজিত বসু ২০১১ সালের অনুষ্ঠিত প্রথম বিধানসভা নির্বাচনে সিপিআইএমের পলাশ দাসকে ৩৫, ৯২৫ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে ছিলেন। ২০১৬ সালে সুজিত কংগ্রেসের অরুণাভ ঘোষকে ৬৯৮৮ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে ছিলেন। ২০২১ সালে তিনি আবারও এই আসন ধরে রাখেন। সেবার তিনি বিজেপির সব্যসাচী দত্তকে ৭,৯৯৭ ভোটে হারিয়ে ছিলেন—যা তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত না করেই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বিজেপির উত্থানকে নিশ্চিত করে। বিধানসভা নির্বাচনে এই নিরঙ্কুশ সাফল্যের ঠিক বিপরীত চিত্র দেখা যায় লোকসভা নির্বাচনে বিধাননগর কেন্দ্রে, যেখানে তৃণমূল কংগ্রেসকে এগিয়ে থাকতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। ২০০৯ সালে বামফ্রন্টের প্রতিনিধিত্বকারী অল ইন্ডিয়া ফরোয়ার্ড ব্লকের চেয়ে ১০,৬৮৬ ভোটে এগিয়ে থেকে তাদের যাত্রা বেশ ভালোভাবেই শুরু হয়েছিল। এরপর থেকে, এই কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠিত পরবর্তী তিনটি সংসদীয় নির্বাচনেই বিজেপি এগিয়ে ছিল। ২০১৪ সালে ৬,৪৮৯ ভোটের ব্যবধানে, ২০১৯ সালে ১৮,৯১৬ ভোটের ব্যবধানে এবং ২০২৪ সালে ১১,১৫৬ ভোটের ব্যবধানে। অন্যদিকে তৃণমূলকে কেবল পিছিয়ে থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে যেতে হয়েছে।
এবার কী হতে চলেছে
বিধাননগরের নির্বাচনী পরিসংখ্যান তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে এই নির্বাচনী কেন্দ্রে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার লড়াইয়ের চিত্রই তুলে ধরে। ২০০৯ সাল থেকে যখন এই এলাকায় প্রথমবারের মতো লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সাতটি প্রধান নির্বাচনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস চারটিতে এবং বিজেপি তিনটিতে এগিয়ে ছিল। এর মধ্যেই স্পষ্ট প্রবণতা ফুটে ওঠে। তৃণমূল কংগ্রেস বিধানসভার তিনটি নির্বাচনেই জিতেছে। অন্যদিকে বিজেপি গত তিনটি লোকসভা নির্বাচনের প্রতিটিতেই এগিয়ে ছিল। যা ইঙ্গিত দেয় যে, বিধাননগরের ভোটাররা প্রায়শই রাজ্য ও জাতীয় স্তরের নির্বাচনী লড়াইয়ের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মানদণ্ড প্রয়োগ করে থাকেন। একই সঙ্গে গত দুটি বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ওপর তৃণমূলের জয়ের ব্যবধান ছিল সামান্য, অথচ সংসদীয় নির্বাচনে বিজেপির অগ্রগতির ব্যবধান ছিল তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশি। জাতীয় নির্বাচনে অর্জিত জনসমর্থনকে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটে কীভাবে রূপান্তরিত করা যায়—সেই কৌশল নির্ধারণের দায়িত্ব এখন বিজেপির ওপরই ন্যস্ত। যদি তারা এই কাজে সফল হয়, তবে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে টানা চতুর্থবারের মতো এই আসনটি জয়ের প্রচেষ্টায় তৃণমূল কংগ্রেসকে প্রবল চাপের মুখে পড়তে হতে পারে।
দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব
প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
সেই বিতর্কিত ভোটার তালিকা
ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।
মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।
মমতার বাংলা অস্মিতা
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল
