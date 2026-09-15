/উপনির্বাচনের আগেই ঋতব্রত শিবিরের জোর ধাক্কা! ১০ বিদ্রোহী বিধায়ককে স্পিকারের নোটিস, বঙ্গ রাজনীতিতে বিগ আপডেট

রাজীব চক্রবর্তী: উপনির্বাচনের আগেই ঋতব্রত শিবিরের জোর ধাক্কা! বঙ্গ রাজনীতিতে বিগ আপডেট। ঋতব্রত শিবিরের ১০ বিধায়ককে নোটিস পাঠালেন বিধানসভার স্পিকার। সাত দিনের মধ্যে নিজেদের বক্তব্য জানাতে বলা হয়েছে স্পিকারের দপ্তর থেকে। এদিকে ঋতব্রত শিবিরের দুই প্রার্থী আগামীকাল নমিনেশন জমা দেবেন উপনির্বাচনের জন্য। তার আগেই বঙ্গ রাজনীতিতে চরম নাটকীয় মোড়!
ঋতব্রত শিবিরের ১০ বিধায়ককে স্পিকারের নোটিশ। ৭ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর নির্দেশ। যা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে ফের নতুন করে তোলপাড় শুরু হয়েছে। দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও বিরোধী ভূমিকার অভিযোগে ঋতব্রত শিবিরের ১০ জন বিধায়ককে রাজ্য বিধানসভার স্পিকার নোটিস পাঠিয়েছেন বলে খবর। স্পিকারের সচিবালয় থেকে নির্দেশ জারি করে জানানো হয়েছে যে, আগামী সাত দিনের মধ্যে উক্ত বিধায়কদের নিজেদের অবস্থান ও বক্তব্যের স্বপক্ষে লিখিত কারণ দর্শাতে হবে। দলত্যাগ বিরোধী আইনের আওতায় এই নোটিস পাঠানো হয়েছে বলে বিধানসভা সূত্রে খবর।
কালীঘাট তৃণমূলের অভিযোগের ভিত্তিতেই স্পিকারের এই পদক্ষেপ বলে খবর। দলীয় নির্দেশ অমান্য, বিদ্রোহী কার্যকলাপ-সহ একাধিক অভিযোগ, সঙ্গে সংবিধানের দশম তফসিল অনুযায়ী কেন তাঁদের বিধায়ক পদ খারিজ করার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে না, নোটিসে সেই বিষয়েও লিখিত আকারে স্পষ্ট ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে বলে খবর। প্রসঙ্গত, দলীয় প্রতীক নিয়ে টানাটানি চলছে। সেই আবহেই বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ ১০ বিধায়কের পদ খারিজের দাবিতে এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে কালীঘাট শিবির। দলবিরোধী কাজের জন্য দলত্যাগ বিরোধী আইনে এই বিধায়কদের সদস্যপদ খারিজের আবেদন জানিয়ে বর্ষীয়ান তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় সোমবার একটি স্পেশাল লিভ পিটিশন দাখিল করেন সুপ্রিম কোর্টে। তৃণমূলের পক্ষে আইনজীবী তথা সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়টি নিশ্চিতও করেছেন। আর তারপরই আজ স্পিকারের এই নোটিস।
প্রসঙ্গত, স্পিকারের এই নোটিসের ফলে ১০ বিধায়কের সদস্যপদ ঘিরে বড়সড় আইনি প্রশ্ন উঠে গেল। বিশেষজ্ঞদের মতে, নির্ধারিত সাত দিনের মধ্যে যদি বিধায়কেরা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে না পারেন, তবে স্পিকার তাঁদের বিধায়ক পদ বাতিলের মতো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এখন নোটিস হাতে পাওয়ার পর ঋতব্রত শিবিরের অবস্থান ও প্রতিক্রিয়া কী হয়, সেটাই দেখার। ঋতব্রত শিবির আদালতে যান কিনা, সেটাও দেখার। সব মিলিয়ে বিধানসভার স্পিকারের এই পদক্ষেপে রাজ্য রাজনীতিতে এক নতুন টানটান উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।
উল্লেখ্য, দলীয় প্রতীক নিয়ে দড়ি টানাটানির মাঝেই সোমবার হাইভোল্টেজ নন্দীগ্রাম এবং রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের জন্য প্রার্থী ঘোষণা করে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূলের বিদ্রোহী শিবির। নন্দীগ্রাম কেন্দ্র থেকে এতেসামুল হককে প্রার্থী করেছে ঋত শিবির। ওদিকে রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করা হয়েছে সফিউজ্জামান শেখকে। এবার এই নোটিসকে ঘিরে কোন দিকে গড়াবে জল? ঘুরে যাবে রাজনীতির খেলা? বদলে যাবে রাজ্য-রাজনীতির সব অংক-সমীকরণ? উত্তর দেবে সময়।
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