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উপনির্বাচনের আগেই ঋতব্রত শিবিরের জোর ধাক্কা! ১০ বিদ্রোহী বিধায়ককে স্পিকারের নোটিস, বঙ্গ রাজনীতিতে বিগ আপডেট

Ritabrata Banerjee: ঋতব্রত শিবিরের ১০ বিধায়ককে স্পিকারের নোটিশ। ৭ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর নির্দেশ। এদিকে ঋতব্রত শিবিরের দুই প্রার্থী আগামীকাল নমিনেশন জমা দেবেন উপনির্বাচনের জন্য।  

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 15, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 07:11 PM IST
উপনির্বাচনের আগেই ঋতব্রত শিবিরের জোর ধাক্কা! ১০ বিদ্রোহী বিধায়ককে স্পিকারের নোটিস, বঙ্গ রাজনীতিতে বিগ আপডেট

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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