/ঋতব্রত শিবিরকে নিয়ে বিরাট খবর! ঘাসফুল প্রতীক থেকে ২১ জুলাইয়ের বড় প্ল্যানের বিপরীতেই ভয়ংকর অভিযোগ

প্রবীর চক্রবর্তী, অয়ন শর্মা: একদিকে ২১ জুলাই নিয়ে দড়ি টানাটানি তৃণমূলের দুই শিবিরের। ঋতব্রত-তৃণমূলের বৈঠকে যোগ দিলেন ৪৭ জন কাউন্সিলর। আরেকদিকে ঋতব্রত শিবিরের বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ মমতাপন্থী তৃণমূল কংগ্রেসের। সূত্রের খবর, মোট ৪টি জায়গায় অভিযোগ দায়ের ঋতব্রত শিবিরের বিরুদ্ধে। ফলে ২১ জুলাইয়ের আগে টানটান উত্তেজনা।
২১ জুলাই ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে শহিদ দিবস পালন করার দাবি জানাল ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল কংগ্রেসও। এদিন ঋতব্রত-তৃণমূলের বৈঠকে যোগ দেন ৪৭ জন কাউন্সিলর। যে বৈঠকে হাজির ছিলেন দেবাশিস কুমার, অরূপ রায় প্রমুখ। মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের ছবি ছাড়া শুধু তৃণমূলের প্রতীক নিয়ে হয় বৈঠক। বৈঠক শেষে আখরজ্জমান বলেন, ২১ জুলাই আমাদের আবেগ। যেটা ঘটেছে তা হল এর আগে নায়ক নায়িকাদের নিয়ে হয়েছে। এবার শহিদ পরিবারকে নিয়ে হবে। আমরা সেখানে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি।
তিনি আরও বলেন, যাঁরা প্রাক্তন কাউন্সিলর, তাঁদের নিয়েই ছিল আজকের বৈঠক। কীভাবে আরও মজবুত তৃণমূল করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা হয়। দল গঠন ঠিকভাবে হয়নি। এটা আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে বলব। পাশাপাশি তিনি জানান, বিভিন্ন থানায় মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করা হচ্ছে তৃণমূল নেতাদের। এটা বন্ধ করতে হবে। পুলিস কমিশনারকে মেইল করেছি।
দলীয় প্রতীক থেকে একুশে জুলাই প্রসঙ্গে বিদ্রোহী ঋতব্রত শিবিরের অন্যতম মুখ সন্দীপন সাহা বলেন, "প্রতীক নেওয়ার প্রশ্ন কেন? আমাদের হাতে সংখ্যা তো আছে। আমরাই তো তৃণমূল কংগ্রেস। অন্যভাবে ভাবার দরকার নেই। যা সংখ্যা আছে আমাদের কাছে তাতে সমস্যা হবে না। একটু সময় দিন, সব ঠিক হয়ে যাবে। টেকনিক্যালি বিষয় সব মিটে যাবে। আমাদের জাতীয় কর্মসমিতি তৈরি হয়ে গেছে। সেখানেই সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমাদের কাছে ৬৫ বিধায়ক আছে। আগে আগে দেখুন কি হতে চলেছে।"
একইসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "২১ জুলাই অবশ্যই আমাদের কাছে আবেগ। দেখুন কি হয়। কর্মসূচী যে নেওয়া হবে না, এমনটা তো কোথাও বলা হয়নি।" সন্দীপন সাহার কথায়, "আমরা বিরোধী পক্ষ, আমরাই প্রধান বিরোধী পক্ষ। বিরোধিতা যেখানে যেখানে করার, সেখানে আমরা করেই যাব। অনেকে অনেক বিষয়ে আলোচনা করছে। আমরাও করছি, আলোচনার মধ্যে দিয়েই এগিয়ে যাব। যারা যারা আলোচনা করতে চাইছে, তাদের নিয়ে করছি।"
তবে এসবের মধ্যেও ঋতব্রত শিবিরের জন্য বড়সড় একটি অস্বস্তির খবর সামনে এসেছে। সূত্রের খবর, বিনা অনুমতিতে অবৈধভাবে দলের নাম ব্যবহার করার জন্য পুলিসের কাছে ঋতব্রত শিবিরের বিরুদ্ধে প্রতারণা, চক্রান্ত, ভিত্তিহীন তথ্য ও নথিপ্রচারের অভিযোগ দায়ের করেছে মমতাপন্থী তৃণমূল কংগ্রেস। নিউটাউন থানা, প্রগতি ময়দান থানা, কালীঘাট থানা ও সাইবার ক্রাইম- মোট চার জায়গায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)