Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /ঋতব্রত শিবিরকে নিয়ে বিরাট খবর! ঘাসফুল প্রতীক থেকে ২১ জুলাইয়ের বড় প্ল্যানের বিপরীতেই ভয়ংকর অভিযোগ

ঋতব্রত শিবিরকে নিয়ে বিরাট খবর! ঘাসফুল প্রতীক থেকে ২১ জুলাইয়ের বড় প্ল্যানের বিপরীতেই ভয়ংকর অভিযোগ

Ritabrata Banerjee TMC 21 July: একদিকে সন্দীপন সাহা বলছেন, "প্রতীক নেওয়ার প্রশ্ন কেন? আমরাই তো তৃণমূল কংগ্রেস।" আরেকদিকে ঋতব্রত শিবিরের বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ মমতাপন্থী তৃণমূল কংগ্রেসের। ৪ জায়গায় অভিযোগ দায়ের।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jun 27, 2026, 08:50 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 09:06 PM IST
ঋতব্রত শিবিরকে নিয়ে বিরাট খবর! ঘাসফুল প্রতীক থেকে ২১ জুলাইয়ের বড় প্ল্যানের বিপরীতেই ভয়ংকর অভিযোগ
Image Credit: ফাইল ছবি Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ঋতব্রত শিবিরকে নিয়ে বিরাট খবর! ঘাসফুল প্রতীক-২১ জুলাই প্ল্যানের বিপরীতেই বড় অভিযোগ
ritabrata banerjee23 min ago
2
Rishra Murder1 hr ago
3
Union Cabinet reshuffle1 hr ago
4
Delhi Terror threat2 hrs ago
5
cabinet reshuffle2 hrs ago