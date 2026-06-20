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৪২% ডিএ-র ফারাক কমছে! রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য ১০-১২% DA বৃদ্ধির ইঙ্গিত

সোমবার মহাকরণ, নবান্ন থেকে শুরু করে রাজ্যের প্রত্যন্ত জেলার সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীরা তাকিয়ে আছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের লাল ব্রিফকেসের দিকে। রাজ্য সরকারি কর্মচারী মহলে একটিই প্রশ্ন ঘুরেফিরে আসছে—‘কত পার্সেন্ট ডিএ দেবে?’ 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 20, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:55 PM IST
৪২% ডিএ-র ফারাক কমছে! রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য ১০-১২% DA বৃদ্ধির ইঙ্গিত
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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৪২% ডিএ-র ফারাক কমছে! রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য ১০-১২% DA বৃদ্ধির ইঙ্গিত
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