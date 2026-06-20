/৪২% ডিএ-র ফারাক কমছে! রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য ১০-১২% DA বৃদ্ধির ইঙ্গিত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের জন্য সোমবারের বাজেটে আসতে চলেছে এক বিরাট সুখবর। বিধানসভায় সোমবার রাজ্যের প্রথম নির্বাচিত বিজেপি সরকারের পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। আর এই বহু প্রতীক্ষিত বাজেটেই সরকারি কর্মীদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে ১০ থেকে ১২ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা (DA) বৃদ্ধির ঘোষণা হতে পারে বলে নবান্ন ও রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে।
শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারের প্রথম এই পূর্ণাঙ্গ বাজেটকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে প্রত্যাশার পারদ তুঙ্গে। কেন এই বাজেট ঘিরে বিপুল আশা? গত ১৫ বছরের তৃণমূল জমানার অবসান ঘটিয়ে ক্ষমতায় আসার পর এটাই এই সরকারের প্রথম বড় বাজেট। বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির পক্ষ থেকে সরকারি কর্মচারীদের একাধিক বড় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।
ক্ষমতায় আসার ৪৫ দিনের মধ্যে সপ্তম বেতন কমিশন লাগু করার প্রতিশ্রুতি ছিল। ডিএ খরা কাটিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের হারে বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে ২০২৭ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যেই রাজ্যে সপ্তম বেতন কমিশন চালু করা হবে। তবে তার আগে এই বিপুল বকেয়া ডিএ-র জট কাটানোই এখন সরকারের প্রধান লক্ষ্য।
১০-১২% ডিএ বৃদ্ধির ফর্মুলা ও ৪২ শতাংশের ফারাক
বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের তুলনায় রাজ্য সরকারি কর্মীরা ডিএ-র ক্ষেত্রে ৪২% পিছিয়ে রয়েছেন। তবে রাজ্যের বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে কর্মচারীরাও বোঝেন যে, একবারে পুরো বকেয়া মেটানো অসম্ভব। তাই ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত সোমবারের বাজেটে ১০-১২ শতাংশ ডিএ ঘোষণা করে দিতে পারেন। আর বাকি থাকা ৩০-৩২ শতাংশ বকেয়া ডিএ চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে কয়েকটি কিস্তিতে ধাপে ধাপে মিটিয়ে দেওয়ার একটি নির্দিষ্ট রোডম্যাপ এই বাজেটেই পেশ করা হতে পারে।
৩৫ হাজার কোটির বকেয়া মেটাতে বিশেষ তহবিল!
পরিসংখ্যান বলছে, ২০০৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ডিএ বাবদ রাজ্যের মোট বকেয়ার পরিমাণ ছিল ৪১,৭৭৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে মাত্র ৬,৪০০ কোটি টাকা মেটানো সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ, এখনও বাকি প্রায় ৩৫,৩৭৭ কোটি টাকা। নবান্ন সূত্রে খবর, কর্মচারীদের এই বিশাল পরিমাণ প্রাপ্য দ্রুত মিটিয়ে দেওয়ার জন্য নবান্নের অন্দরে ৪০ হাজার কোটি টাকার একটি বিশেষ তহবিল গঠন করার বিষয়ে জোর আলোচনা চলছে।
পরিকাঠামো উন্নয়নেও বিশেষ জোর
সরকারি কর্মচারীদের ডিএ-র পাশাপাশি সাধারণ মানুষের নজর থাকছে পরিকাঠামো উন্নয়নের দিকেও। আমজনতার একাংশের অভিযোগ, গত সরকারগুলিতে পরিকাঠামোয় তেমন জোর দেওয়া হয়নি। তাই শুভেন্দু সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটে রাজ্যজুড়ে রাস্তাঘাট, সেতু, শিল্প ও সার্বিক পরিকাঠামো খড়্গপুরে বড়সড় বরাদ্দের চমক থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
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