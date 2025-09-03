English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Partha Chattopadhyay: ৭০০০ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন পেয়ে গেলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়! তবে এখনই...

Partha Chattopadhyay in Teacher recruitment scam: যদিও সিবিআই-এরই মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে তাঁর জামিন মামলা বিচারাধীন রয়েছে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 3, 2025, 05:02 PM IST
Partha Chattopadhyay: ৭০০০ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন পেয়ে গেলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়! তবে এখনই...

সন্দীপ প্রামাণিক এবং বিক্রম দাস: সিবিআইয়ের (CBI) দায়ের করা মামলায় জামিন। আলিপুর বিশেষ সিবিআই আদালত পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের (Partha Chattopadhyay) জামিন মঞ্জুর করে। এর আগে সিবিআই-এর দায়ের করা গ্রুপ সি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court) থেকে জামিন পেয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

তবে এখনই জেল মুক্তি হচ্ছে না প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর।

 ৭০০০ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন। এই প্রথম নিম্ন আদালত থেকে জামিন পেলেন পার্থ। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জেল হেফাজতে থাকায় পার্থর এখনই জেল মুক্তি হচ্ছে না। কল্যানময় গঙ্গোপাধ্যায় ও অশোক সাহারও জামিনের আবেদন খারিজ। সমান অনুযায়ী তিন মামলায় ৭৫ জনের মধ্যে 70 জন আজকে হাজিরা দিয়েছিলেন। 

তবে জামিন পেলেও এখনই জেল মুক্তি হচ্ছে না পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের। এসএসসি শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডির পর সিবিআই মামলাতেও জামিন পেলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু এখনও রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি মামলা। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ২০২২ সাল থেকে জেলবন্দি পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এখনও তিনি প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারেই রয়েছেন।

বিস্তারিত আসছে...

 

Tags:
partha chatterjeebaillower Court reliefWest bengalpoliticsTMC leadernewsPartha Chatterjee updateZee 24 GhantaSSC ScamBengallatest news
