/বড়মা দর্শনে স্বস্তি, একাধিক গাড়ি বদলের ঝামেলা শেষ! জোকা-নৈহাটি নতুন বাস রুট চালু

সন্দীপ প্রামাণিক: জোকা থেকে নৈহাটি নতুন বেসরকারি বাস রুট। যাত্রীদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ। দক্ষিণ কলকাতা এবং উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হলো। দক্ষিণ কলকাতার জোকা থেকে সরাসরি উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটি পর্যন্ত একটি নতুন বেসরকারি বাস রুট চালু করা হয়েছে। এই নতুন পরিবহণ পরিষেবার ফলে দুই অঞ্চলের লক্ষাধিক মানুষ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
এই রুট চালুর নেপথ্যের মূল উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব
নৈহাটির ঐতিহাসিক ও জনপ্রিয় ‘বড়মা’ মন্দির শুধু স্থানীয় মানুষই নন, বরং রাজ্যের দূর-দূরান্ত থেকে আসা পুণ্যার্থীদের কাছেও বড় আকর্ষণের কেন্দ্র। দক্ষিণ কলকাতা বা বেহালা এলাকা থেকে নিয়মিত বহু মানুষ বড়মা দর্শনে যান। এই নতুন বাস রুট চালুর ফলে পুণ্যার্থীদের দীর্ঘদিনের যাতায়াত সংক্রান্ত সমস্যা অনেকটাই দূর হল।এতদিন জোকা বা বেহালা অঞ্চল থেকে নৈহাটি যাওয়ার জন্য যাত্রীদের একাধিকবার বাস বা ট্রেন পরিবর্তন করতে হত। এখন সরাসরি বাস পরিষেবা চালু হওয়ায় যাত্রীদের যাতায়াত অনেক সহজ, দ্রুত ও আরামদায়ক হবে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও বিশেষ উদ্যোগ
নতুন এই বাস রুটের আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা করেন বেহালা পূর্বের বিধায়ক শংকর শিকদার। তাঁর উপস্থিতিতে এবং স্থানীয় পরিবহণ উদ্যোগের যৌথ প্রচেষ্টায় বাসগুলির চলাচল শুরু হয়। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের বিশেষ প্রেক্ষাপটে এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াতের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে এই নতুন পরিবহণ পরিষেবাটি চালু করার দীর্ঘদিনের দাবি ছিল, যা এবার বাস্তবায়িত হল।
নতুন এই রুটে নৈহাটি বাস টার্মিনাস থেকে বাস ছেড়ে শ্যামনগর, ব্যারাকপুর, সোদপুর, ডানলপ, দক্ষিণেশ্বর, বিমানবন্দর, চিনার পার্ক, করুণাময়ী, বিশ্ব বাংলা গেট, ওয়েবেল মোড়, টাটা মেডিক্যাল, চিংড়িঘাটা, শিয়ালদা এবং আলিপুর হয়ে জোকায় পৌঁছবে। প্রথম পর্যায়ে এই রুটে ১০টি AC বাস চালু করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, প্রতি ৩০ মিনিট অন্তর বাস চলাচল করবে। নৈহাটি থেকে জোকা পর্যন্ত বাসের সর্বনিম্ন ভাড়া ২৫ টাকা এবং সর্বোচ্চ ভাড়া ১৩৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
যাত্রীদের লাভ ও ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা
একাধিক যানবাহন পরিবর্তনের ঝামেলা এড়িয়ে যাত্রীরা এখন এক বাসেই গন্তব্যে পৌঁছতে পারবেন। এই রুটের মাধ্যমে শুধু পুণ্যার্থীরাই নন, বরং দুই এলাকার মধ্যে যাতায়াতকারী নিত্যযাত্রী, চাকরিজীবী এবং শিক্ষার্থীরাও প্রতিদিন উপকৃত হবেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের আশা, ভবিষ্যতে এই রুটে বাসের সংখ্যা ও ট্রিপের সময় আরও বাড়ানো হলে সাধারণ মানুষের যাতায়াত ব্যবস্থা আরও বেশি সুগম হবে।
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