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বড়মা দর্শনে স্বস্তি, একাধিক গাড়ি বদলের ঝামেলা শেষ! জোকা-নৈহাটি নতুন বাস রুট চালু |

রাজ্য সরকারের ১০০ দিন পূর্তির মধ্যেই সাধারণ মানুষের যাতায়াত সহজ করতে জোকা থেকে নৈহাটি পর্যন্ত নতুন একটি বেসরকারি বাস রুট চালু হল। বেহালা পূর্বের বিধায়ক শংকর শিকদারের উপস্থিতিতে এর শুভ সূচনা হয়। এর ফলে দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দারা এবং নৈহাটির বিখ্যাত ‘বড়মা’ মন্দিরের পুণ্যার্থীরা অত্যন্ত উপকৃত হবেন।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 19, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 11:38 AM IST
বড়মা দর্শনে স্বস্তি, একাধিক গাড়ি বদলের ঝামেলা শেষ! জোকা-নৈহাটি নতুন বাস রুট চালু |
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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