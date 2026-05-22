/Debraj Chakraborty Case: বিকাশের সওয়ালেই এ যাত্রায় বাঁচলেন দেবরাজ? হাইকোর্টের বড় রায়ে জোর গুঞ্জন রাজনীতিতে

Bikash Ranjan Bhattacharya Lawyer: মামলায় কী হল তার থেকেও বড় কথা রাজ্য-রাজনীতিতে শোরগোল পড়েছে যে ঘটনায় তা হল সিপিআইএম প্রার্থী তথা দুঁদে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের সওয়াল জবাব। রাজনীতির অন্দরে এখন কাম পাতলে এই খবর নিয়ে চর্চার শেষ নেই।
অর্ণবাংশু নিয়োগী: তৃণমূল কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তীর হাইকোর্টে আয় বহির্ভূত মামলায় আইনজীবীর ভূমিকায় বিকাশ ভট্টাচার্য। দীর্ঘ সওয়াল জবাব শেষে কোর্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, আপাতত গ্রেফতার নয় দেবরাজ-অদিতিকে। গতকাল অর্থাত্ ২১ মে দেবরাজ-অদিতি হাইকোর্টে গিয়েছিলেন গ্রেফতারি এড়াতে। আজ ছিল সেই মামলার সওয়াল জবাব।
তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক অদিতি মুন্সি ও তাঁর স্বামী দেবরাজ চক্রবর্তীর বিপুল সম্পত্তি হস্তান্তর মামলাকে কেন্দ্র করে কলকাতা হাইকোর্টে তীব্র আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি রাজনৈতিক মহলেও শোরগোল পড়ে গেছে। যেখানে সিপিএম নেতৃত্ব প্রতিনিয়ত তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে সরব হন, সেখানে দলেরই প্রবীণ নেতা তথা বর্ষীয়ান আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য কীভাবে অদিতি ও দেবরাজের হয়ে আদালতে সওয়াল করলেন-- তা নিয়ে সিপিএমের ভূমিকা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠেছে।
আদালতে রাজ্যের পক্ষে অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার এবং বিজেপি বিধায়ক তথা আইনজীবী কুমারজ্যোতি তিওয়ারি সওয়াল করেন। রাজ্যের অভিযোগ, বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে অদিতি ও দেবরাজ অন্তত ১০০ কোটি টাকার সম্পত্তি বেনামে এবং আত্মীয়-পরিচিতদের মধ্যে হস্তান্তর করেছেন। মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একদিনে এই বিপুল সম্পত্তি হস্তান্তরকে রাজ্য 'অর্গানাইজড ক্রাইম' বা সংগঠিত অপরাধ বলে দাবি করেছে। রাজ্যের প্রশ্ন, হলফনামায় প্রাক্তন বিধায়ক অদিতির ৫ বছরের আয় ৪০ লক্ষ এবং দেবরাজের আয় প্রায় ৬৬.৯৭ লক্ষ টাকা দেখানো হলেও তাঁরা ৭১ লক্ষ টাকার তিনটি গাড়ি কিনেছেন এবং তাঁদের মোট সম্পত্তি ১০০ কোটি টাকার! এই আয়ের উৎস কী? নির্বাচনী হলফনামায় সম্পত্তি কম দেখাতেই এই কারচুপি বলে রাজ্যের দাবি।
পাল্টা জবাবে তৃণমূল দম্পতির আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য বলেন, 'সম্পত্তি হস্তান্তর কোনো অবৈধ কাজ নয়। হলফনামায় মিথ্যে বলা হলে তা নির্বাচনী অপরাধ হতে পারে, কোনও ফৌজদারি অপরাধ নয়।' প্রয়োজনে আয়কর দফতর বিষয়টি খতিয়ে দেখুক বলেও তিনি জানান। শুনানিতে বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত সন্দেশখালির শেখ শাহজাহানের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'হয়তো এঁরা বিধায়ক ছিলেন বলে কেউ ভয়ে অভিযোগ করতে পারেনি।'
তবে আদালত স্পষ্ট জানায়, যেহেতু কোনও অত্যাচারিত ব্যক্তি সরাসরি অভিযোগ করেননি, তাই এখনই একে 'সংগঠিত অপরাধ' বলা যাবে না। আগামী ১৯ তারিখ মামলার পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত অদিতি ও দেবরাজের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ করা যাবে না বলে নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি আদালত তাঁদের সম্পত্তির ওপর পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তলব করেছে।
