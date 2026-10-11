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মুখ্যমন্ত্রীর ডেডলাইন শেষেও পোস্ট 'সংশোধন' নয়! 'ওরা যা করবে, তারজন্য আমি প্রস্তুত', অনড় বিকাশরঞ্জন

Bikash Ranjan Bhattacharya: 'যিনি গুন্ডা, তিনি হিন্দুত্ববাদের প্রচার করেছেন। সেজন্যই বলা হয়েছে হিন্দুত্ববাদী গুন্ডা। ইসলামিক সন্ত্রাসী হলে, তাঁকে আমরা ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ বলি। তার মানে এই নয় যে, ইসলামটাই সন্ত্রাসবাদী। এইসব যুক্তবোধ এদের নেই। ওরা গুন্ডার ভাষা বোঝে, গুন্ডা পাঠিয়েছিল'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 11, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 06:17 PM IST
মুখ্যমন্ত্রীর ডেডলাইন শেষেও পোস্ট 'সংশোধন' নয়! 'ওরা যা করবে, তারজন্য আমি প্রস্তুত', অনড় বিকাশরঞ্জন
Image Credit: অনড় বিকাশরঞ্জন

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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