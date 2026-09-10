'বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের আশ্বিনের শারদ প্রাতে, শারদ কথাটা উঠে যাবে'?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: 'বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের আশ্বিনের শারদ প্রাতে, শারদ কথা উঠে যাবে'? মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে পালটা প্রশ্ন সিপিএম বিধায়ক মুস্তাফিজুর রহমানে। বললেন, 'তিনি যা বলবেন,সেই ফতোয়া জারি হয় যাবে ভাবছেন। বিজেপির সভায় বক্তব্য রাখছেন মনে হচ্ছে'।
রাজ্য়ের একমাত্র বাম বিধায়ক বলেন, 'দুর্গাপুজোকে নিচু স্তরে দেখা হচ্ছে। দুর্গা পুজো নিয়ে খবরের থেকে কোন স্টল ভাঙতে ব্যস্ত আরএসএসরা। সেই খবরে ব্যস্ত থাকবেন। কী বার্তা দিচ্ছেন বিধানসভায়? নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বক্তব্য দিচ্ছেন না। জনশক্তিকে ঝোলা নিয়ে বেরোতে হবে, প্যালেস্টাইন এসব নিয়ে বলছেন। প্রথমে স্লোগান দিয়ে এসেছিলেন হিন্দু জাগো। পিছন দিয়ে দেশের সম্পত্তি বিক্রি করা এটাই চলবে। এতদিন পুজো দুর্গোৎসব হয়নি পশ্চিমবঙ্গতে'।
বিধানসভায় ভোটাভুটি পাস হয়ে গেল বিশ্ববিদ্যালয়-বদলি বিল। ডোমকলে বিধায়ক মুস্তাফিজুরের স্পষ্ট কথা, এই বিল মূলত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে টার্গেট করছে। শিক্ষামন্ত্রী যখন তথ্য দিলেন, সেখানে যাদবপুরের উল্লেখ। রাজনৈতিকভাবে যাদবপুরকে কব্জা করতে না পেরে এই পন্থা'।
এদিন বিধানসভায় বামেদের কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'মিছিল করুন। ইউনির্ভাসিটি আওয়ারে বাইরে পুলিসের অনুমতি নিয়ে। আর মিছিলে জাতীয় পতাকা রাখবেন। কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদী বলল যে ভাষাতে কথা বলা দরকার, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ভাষায় কথা বলব। আমরা গান্ধীজীর ভাষায় কথা বলব না। পুলিস করবে, পুলিসকে বলা আছে। এমনভাবে ওষুধ দিতে হবে। বাইরে ঘটনা ঘটলে মিছিল করে, আর অপারেশন সিঁদুর হলে মৌলালি থেকে শিয়ালদহ যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই, সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক'।
মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, 'এসব চলবে না। কিষেণজির নাম লিখতে দেব না। একদম হিসেব করে, কায়দা করে টার্গেট এক শ্রেণির অধ্যাপক, তথাকথিত বামপন্থী জামা গায়ে দিয়ে. সনাতনীদের আক্রমণ করা। আমরা একটা পালন করি, যারা মুসলিম আছেন, অন্য ধর্মে লোক আছেন, যে যার ধর্ম পালন করেন, কে বাধা দেয়! আপনারা বেচে বেছে গেরুয়া টার্গেট করে যান। সনাতন ধর্মটাকে কালচারাল মনে করেন। দুর্গাপুজো বলে না, শারদোত্সব'! পুজো কমিটিগুলিকে স্পষ্ট নির্দেশ, 'তথাকথিত কমিউনিস্টরা পুজোর স্টল করতে গেলে, শারদোত্সবের জায়গায় যদি দুর্গাপুজো না লেখে একটা স্টল করতে দেবেন না'।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)