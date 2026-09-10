Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের আশ্বিনের শারদ প্রাতে, শারদ কথাটা উঠে যাবে?

'বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের আশ্বিনের শারদ প্রাতে, শারদ কথাটা উঠে যাবে'?

CPM MLA Mustafizur Rahman:  'দুর্গাপুজোকে নিচু স্তরে  দেখা হচ্ছে। দুর্গা পুজো নিয়ে খবরের থেকে কোন স্টল ভাঙতে ব্যস্ত আরএসএসরা। সেই খবরে ব্যস্ত থাকবেন। কী বার্তা দিচ্ছেন বিধানসভায়? নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বক্তব্য দিচ্ছেন না'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 10, 2026, 10:37 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 10:42 PM IST
'বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের আশ্বিনের শারদ প্রাতে, শারদ কথাটা উঠে যাবে'?
Image Credit: পালটা প্রশ্ন বাম বিধায়কের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ভোটাভুটিতে পাস বিশ্ববিদ্যালয়-বদলি বিল! 'বিজেপি আর ঋতদের গটআপ', বিস্ফোরক কুণাল
2
3
4
5