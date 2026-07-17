/আবার ভাঙন তৃণমূলে, এবার বনগাঁয়! ঋতশিবিরে নাম লেখালেন বিশ্বজিত্‍ দাস

প্রবীর চক্রবর্তী: একুশে জুলাইয়ের আগে খালি হচ্ছে কালীঘাট। ভিড় বাড়ছে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যয়ের শিবিরে। এবার ঋতশিবিরে নাম লেখালেন বনগাঁ উত্তরের প্রাক্তন বিধায়ক বিশ্বজিত্ দাস। মমতার বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছাড়লেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি। বিধানসভা বিরোধী দলনেতার ঘরে দেখা গেল তাঁকে। ঋতব্রতকে সম্বোধন করলেন 'আমার নেতা' বলে।
ষোলোর বিধানসভা তৃণমূলের টিকিটে বনগাঁ উত্তর থেকে জিতেছিলেন বিশ্বজিত্। এরপর একুশে যোগ দেন বিজেপিতে। বাগদা থেকে জিতেওছিলেন। কিন্তু ভোটের ফল বেরোতেই ফের দলবদল। তৃণমূলে ফেরেন বিশ্বজিত্। চব্বিশে লোকসভা বনগাঁ কেন্দ্রে তাঁকে প্রার্থী করে ঘাসফুল শিবির, কিন্তু এবার আর জিততে পারেননি। মমতা-অভিষেকের সঙ্গে ভালোই সম্পর্ক ছিল। তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছিলেন বিশ্বজিত্। সেই বিশ্বজিতও চলে গেলেন ঋতব্রত শিবিরে।
মমতার হাত ছাড়লেন প্রাক্তন বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়ও। ক্ষমতা হারানোর পর বারাসত সাংগঠনিক জেলার নতুন দায়িত্ব পেয়েছিলেন তিনি। প্রাক্তন মন্ত্রী ও রাজ্যসভার সাংসদ মনীশ গুপ্ত ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবিরে যোগ দিতে পারেন বলে খবর।
গতকাল, বৃহস্পতিবারই তৃণমূলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করেন মণীশ। বলেন, 'আমাকে গত পাঁচ ধরে বসিয়ে রাখা হয়েছে। আমাকে ব্য়বহার করা হয়নি। আক্ষেপ বলব না, তবে এই ধরণের অনেক কারণই তো রয়েছে। বয়সও এক বড় বিষয়। তাই তৃণমূল ছাড়ছি। রাজনীতিও ছেড়ে দিচ্ছি'।' মনীশের কথায়, '৮৫ বছর বয়স হল। আর রাজনীতি করব না বলে ঠিক করেছি। আমি কোনও শিবিরে নেই, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব ঠিক করেছি'।
বঙ্গ রাজনীতির এক 'বিতর্কিত' চরিত্র এই মণীশ গুপ্ত। ১৯৯৩ সালে ২১ জুলাই মমতার সেই মহাকরণ অভিযানের সময়ে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব ছিলেন তিনি। সেদিন পুলিসের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১৩ জন যুব কংগ্রেস কর্মী। সেই ঘটনায় নাম জড়িয়েছিল মণীশ গুপ্তের। বিতর্কও কিছু কম হয়নি।
পরবর্তীকালে আবার সেই মণীশ গুপ্তই যোগ দেন তৃণমূলে। ২০১১ সালে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে হারিয়ে যাদবপুর থেকে বিধায়ক ও মন্ত্রীও হন। ঘটনাচক্রে একুশের জুলাইয়ের আগে তৃণমূলের ছাড়া সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন তিনি। সম্প্রতি একুশে জুলাই যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভে পুলিসের গুলি চালনার ঘটনার বিচার পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে চিঠি দিয়েছেন সাংসদ কাকলী ঘোষদস্তিদার। চিঠিতে তাঁর অভিযোগ, 'ঘটনার সময়ে যিনি রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব ছিলেন, সেই মণীশ গুপ্তকে গ্রেফতার করে মন্ত্রী ও পরে রাজ্যসভার সাংসদ করে পুরস্কৃত করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়'।
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