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আবার ভাঙন তৃণমূলে, এবার বনগাঁয়! ঋতশিবিরে নাম লেখালেন বিশ্বজিত্‍ দাস

TMC leader joins Ritabrata camp:  ষোলোয় বনগাঁ উত্তরের তৃণমূল বিধায়ক, একুশে বাগদার বিজেপি বিধায়ক।  এরপর তৃণমূল ফিরে চব্বিশে লোকসভা ভোটে বনগাঁ কেন্দ্রে প্রার্থী ছিলেন বিশ্বজিত্‍।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 17, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 05:02 PM IST
আবার ভাঙন তৃণমূলে, এবার বনগাঁয়! ঋতশিবিরে নাম লেখালেন বিশ্বজিত্‍ দাস
Image Credit: ফের ভাঙন তৃণমূলেSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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আবার ভাঙন তৃণমূলে, এবার বনগাঁয়! ঋতশিবিরে নাম লেখালেন বিশ্বজিত্‍ দাস
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