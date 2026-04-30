Mamata Banerjee: ২৩০ সিটও পেয়ে যেতে পারি, ছাব্বিশে ২২৬ পার করব: এগজিট পোলের দাবি উড়িয়ে বিস্ফোরক মমতা

Mamata Banerjee: ২৩০ সিটও পেয়ে যেতে পারি, ছাব্বিশে ২২৬ পার করব: এগজিট পোলের দাবি উড়িয়ে বিস্ফোরক মমতা
Mamata Banerjee: 'যেটা টিভিতে দেখাচ্ছে, যেটা বিজেপির অফিস থেকে কালকে বেলা ১.৮ মিনিটে সার্কুলেট করেছে'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছাব্বিশে অ্যাডভান্টেজ বিজেপি? এক্সিট পোলে এবার বাংলায় গেরুয়া ঝড়ের ইঙ্গিত। বিস্ফোরক তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
বাংলায় ভোট-উত্সব শেষ। প্রত্যাবর্তন না পরিবর্তন? জানা যাবে ৪ মে। এদিন ফেসবুকে ভিডিয়ো করে মমতা বলেন, 'টাকা দিয়ে করেছে, যাতে দেখানো হয়। কারণ, আমি নির্দিষ্ট তথ্য এসেছে ১.৮ মিনিটে। সেই তথ্য দেখা হচ্ছে পরিষ্কার বলছে জোর করে করতে হবে। কারণ কী জানেন আপনারা? আমরা ২৩০-ও পেয়ে যেতে পারি। ২২৬ পার করব ২০২৬-এ। মানুষ যেভাবে ভোট দিয়েছে, আমার বিশ্বাস, আস্থা আছে'।
তৃণমূলনেত্রীর সাফ কথা, 'এটা বিজেপির চক্রান্ত। এত করেও মানুষকে মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারল না। তাই বিজেপি শেষ খেলাটা খেলছে। যাতে উলটোপালটা বলে আমাদের মনোবলটা ভেঙে যায়। শেয়ারবাজারে ধস নামবে আসল সত্যিটা বেরোলে। শেয়ার মার্কেটকে শান্ত রাখতেই এটা করেছে। ২০১৬-তেও একই জিনিস হয়েছে, , ২০২১-তেও একই জিনিস হয়েছে'।
তৃণমূলকর্মী-সমর্থকদের নির্দেশ, 'সবাই সমানভাবে আজ থেকে পাহারা দিন। দরকার হলে আমার এলাকায় আমি পাহারা দিতে নামব। প্রার্থীদের বলছি, দিনের বেলায় ক্যাম্পে কর্মীদের রাখুন, রাতে নিজেরা থাকুন। রাত জাগুন, সকালে অন্য টিম হ্যান্ড ওভার দিয়ে তবে ঘুমাবেন। কাউন্টিং সেন্টার নিয়ে যাওয়ার সময়ে মেশিন বদলে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। নজর রাখতে হবে। আমি যতক্ষণ প্রেস কনফারেন্স করে না বলব, ততক্ষণ কেউ কাউন্টিং টেবিল ছাড়বেন না'।
