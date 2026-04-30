  West Bengal Assembly Election 2026: স্ট্রং রুমে বিজেপির এজেন্ট? CCTV ফুটেজ দেখিয়ে দাবি তৃণমূলের: ক্ষুদিরাম অনশীলনে ধরনায় শশী-কুণাল

West Bengal Assembly Election 2026: স্ট্রং রুমে বিজেপির এজেন্ট? CCTV ফুটেজ দেখিয়ে দাবি তৃণমূলের: ক্ষুদিরাম অনশীলনে ধরনায় শশী-কুণাল

West Bengal Assembly Election 2026:   'নির্বাচন কমিশন আর বিজেপির এই অশুভ আঁতাত আমরা ভেস্তে দেবই'! ফেসবুক পোস্টে হুঁশিয়ারি তৃণমূলের।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Apr 30, 2026, 11:13 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: স্ট্রং রুমে বিজেপির এজেন্ট? CCTV ফুটেজ দেখিয়ে দাবি তৃণমূলের: ক্ষুদিরাম অনশীলনে ধরনায় শশী-কুণাল
ক্ষুদিরাম অনশীলন কেন্দ্রে ধরনায় শশী-কুণাল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:  'হাতে হাতে ব্যালট ঘুরছে ভিতরে'। সিসিটিভি ফুটেজ দেখিয়ে স্ট্রং রুমের বাইরে ধরনায় দুই তৃণমূল প্রার্থী কুণাল ঘোষ, শশী পাঁজা। খবর পেয়ে হাজির বিজেপির তাপস রায়ও। ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে ধুন্ধুমার। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে লাঠিচার্জ করতে হল পুলিসকে।

আরও পড়ুন:  Strong Room Security: ঠিক কতটা সুরক্ষিত স্ট্রং রুম? কতটা সুরক্ষিত EVM-বন্দি প্রার্থীভাগ্য? হাতে গরম প্রমাণ ছবিতে দেখুন

বাংলায় উত্‍সব শেষ। জনতা এখন স্ট্রং রুমে ইভিএমবন্দি। ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রের স্ট্রংরুমে রাখা হয়েছে ইভিএম। কিন্তু  ভিতরে কে বা কারা ঢুকেছেন এবং কী করে ঢুকেছেন? প্রশ্ন তুলল তৃণমূল। ধরনায় বসেছেন কুণাল ঘোষ ও শশী পাঁজা।

কুণাল বলেন, 'সাড়ে ৩টে পর্যন্ত স্ট্রংরুমে সামনে দলীয় কর্মী-সমর্থকরা ছিলেন। তাঁদের বিকেলের দিকে সরিয়ে দেওয়া হয়। মাঝে আচমকা ইমেল পাঠিয়ে জানানো হয়, বিকেল ৪টের সময় ফের খোলা হবে স্ট্রংরুম। আমরা তখন দলীয় কর্মীদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করি। জিজ্ঞেস করি, তোমরা আছ? তাঁরা জানান, চলে গিয়েছেন। তখন আমরা দু’জনে দৌড়ে আসি। এখন আমাদের ঢুকতে দিচ্ছে না'।

এদিকে খবর পেয়ে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে পৌঁছন বিজেপির তাপস রায়, সন্তোষ পাঠকরা। এরপর পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠিচার্জ করে পুলিস।

রাতেই সাংবাদিক বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, 'তৃণমূলের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সবাইকে জানিয়েই পোস্টাল ব্য়ালট আলাদা করা হচ্ছিল। বিকেল চারটে পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছিল'। বলেন, 'পোস্টাল ব্যালট আলাদা করার সময়ে করিডোরে আলো জ্বালানো হয় না'।

এর আগে, ভিডিয়ো বার্তা দলের কর্মীদের স্ট্রং রুম পাহারা দেওয়ার নির্দেশ দেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'সবাই সমানভাবে আজ থেকে পাহারা দিন।  দরকার হলে আমার এলাকায় আমি পাহারা দিতে নামব। প্রার্থীদের বলছি, দিনের বেলায় ক্যাম্পে কর্মীদের রাখুন, রাতে নিজেরা থাকুন। রাত জাগুন, সকালে অন্য টিম হ্যান্ড ওভার দিয়ে তবে ঘুমাবেন। কাউন্টিং সেন্টার নিয়ে যাওয়ার সময়ে মেশিন বদলে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। নজর রাখতে হবে। আমি যতক্ষণ প্রেস কনফারেন্স করে না বলব, ততক্ষণ কেউ কাউন্টিং টেবিল ছাড়বেন না'।

আরও পড়ুন: Mamata Banerjee: ২৩০ সিটও পেয়ে যেতে পারি, ছাব্বিশে ২২৬ পার করব: এগজিট পোলের দাবি উড়িয়ে বিস্ফোরক মমতা

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Mamata Banerjee: ২৩০ সিটও পেয়ে যেতে পারি, ছাব্বিশে ২২৬ পার করব: এগজিট পোলের দাবি উড়িয়ে বিস্ফোরক মমতা
IPAC director bail: ভোট মিটতেই ছাড়া পেলেন আইপ্যাক কর্তা বিনেশ চান্ডেল: বিরোধিতা করল না ইডি