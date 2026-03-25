RG Kar victim mother candidate: পানিহাটিতে টিকিট পেলেন আরজি কর নির্যাতিতার মা, উত্তরপাড়ায় কর্নেল দীপাঞ্জন: বিজেপির আরও ১৭

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 25, 2026, 08:47 PM IST
ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটে প্রার্থী আর জি কর নির্যাতিতা মা।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটে প্রার্থী আর জি করে নির্যাতিতা মা। উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটি কেন্দ্রে বিজেপির টিকিটে ভোটে লড়বেন রত্না দেবনাথ।  তৃতীয় দতালিকা প্রকাশ করল গেরুয়াশিবির।

বিজেপি তৃতীয় প্রার্থীতালিকা
কোচবিহার-রথীন্দ্রনাথ বোস
রায়গঞ্জ-দীনেশ সরকার(হারাধন সরকার)
ইসলামপুর-চিত্রজিত্‍ রায়
হেমতাবাদ-হরিপদ বর্মন
ইংলিশবাজার-অম্লান ভাদুড়ি
পানিহাটি- রত্না দেবনাথ
হাওড়া মধ্য-বিপ্লব মণ্ডল
উত্তরপাড়া-দীপাঞ্জন চক্রবর্তী

সিঙ্গুর-অরূপ কুমার দাস
চন্দননগর-দীপাঞ্জন কুমার গুহ
চুঁচুড়া-সুবীর নাগ
হরিপাল-মধুমিতা ঘোষ
তমলুক-হরেকৃ্ষ্ণ বেরা
মেদিনীপুর-শংকর গুছাইত
পূর্বস্থলী দক্ষিণ-প্রাণকৃষ্ণ তপাদার
কাটোয়া-কৃষ্ণা ঘোষ
সাইথিঁয়া-কৃষ্ণকান্ত সাহা
নলহাটি-অনিল সিং

একেবারে নয়। ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটে দফায় দফায় প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করছে। যেদিন রাজ্য়ে বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়, তার পরেরই দিন প্রথম দফায় ১৪৪ কেন্দ্রের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে বিজেপি। প্রথম তালিকায় নাম ছিল ভবানীপুর ও নন্দীগ্রামের মতো হাই প্রোফাইল কেন্দ্রের। দুটি কেন্দ্রেই এবার প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। পুরনো কেন্দ্রে খড়গপুর সদর থেকে লড়ছেন দিলীপ ঘোষ। 

এরপর ১৯ মার্চ দ্বিতীয় দফায় তালিকায় ১১২ আসনে প্রার্থীদের নাম জানিয়ে দেয় বিজেপি। উল্লেখযোগ্য, প্রথম বা দ্বিতীয় তালিকায় কিন্তু পানিহাটি কেন্দ্রটির নাম ছিল না। ওই কেন্দ্রে যে আরজি করে নির্যাতিতার মাকে দেওয়া হবে, তেমনই জল্পনা চলছিল। বস্তুত, প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন নির্যাতিতার মা নিজেও।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

