'অনেক পরিকল্পনা আছে, একটু সময় লাগবে', মানুষকে সচেতনতার পাঠ পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রার

জি ২৪ ঘণ্টা ডি়জিটাল ব্যুরো: বাংলায় বিজেপি সরকারের একশো দিন। Zee 24 ঘণ্টা মেগা কনক্লেভে পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বললেন, 'অনেক পরিকল্পনা আছে, একটু সময় লাগবে। বিশ্বাস রাখুন, যা যা বলছে সংকল্পপত্রে, তার থেকে বেশি করব'। সঙ্গে বার্তা, 'জায়গা বুঝে আমরা ভদ্রলোক হই। মানুষকে তো সচেতন হতে হবে'।
রাজ্যে পালাবদলের পর মেয়রের ইস্তফা। কলকাতা পুরসভায় এখন প্রশাসক। পুরমন্ত্রী বলেন, 'এখন বর্ষাকাল চলছে। আগের সরকারের বেশিরভাগ কাউন্সিলর, চেয়ারম্যানরা পদত্যাগ করলেন। মেয়র পদত্যাগ করলেন। যাঁরা থাকলেন, তাঁরা কেউ দফতরে আসেন না, কাজেও আসেন না। জল যাতে না জমে বর্ষাকালে, সেটা চেষ্টা করেছি। মোটর বসিয়ে জলটা বের করার চেষ্টা করা। যতটা সম্ভব নালাগুলিকে পরিষ্কার করা, তারমধ্যে অনেক জায়গায় মানুষের অসুবিধা হয়েছে। হাওড়ায় কয়েক বছর ধরে ভোট হয়নি। পুরো পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে শিলিগুড়ি, দুর্গাপুরে। খানে যতটা সম্ভব, করার চেষ্টা করেছি'।
পুরমন্ত্রীর কথায়, 'আমাদের দফতরে ময়লা পরিষ্কার করা খুব বড় কাজ। যে শহরে যান কেন, দেখবে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে পাহাড় প্রমাণ সলিড ওয়েস্ট। কোনওদিন পরিষ্কার হয়নি। আপাতত সরানোর ব্যবস্থা করা, পরে রিসাইকেল করা। ২০২৭ মধ্যে সরাতে চাইছি'।
একাধিক পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন পুরমন্ত্রী। যেমন, কলেজ স্ট্রিটকে লন্ডনের অক্সফোর্ড স্ট্রিটের মতো তৈরি করা,ট্যাংরাকে সুন্দর করে সাজানো,৫ পাহাড়ি শহরে নতুন করে সাজানো, তমলুক ও কোচবিহারকে ঐতিহাসিক শহর হিসেবে নতুন করে সাজানো, কলকাতায় রিং রোড- ফ্লাইওভার-বৈদ্যুতিন চুল্লি। পুরমন্ত্রী জানান, 'পাঁচটা স্মার্ট সিটি হচ্ছে। স্বচ্ছ অ্যাপ এনেছি। ময়লা দেখলেই ছবি তুলে করে দেবেন, ২ ঘণ্টার মধ্যে পরিষ্কার করে দিয়ে যাবে'।
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