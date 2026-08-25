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'অনেক পরিকল্পনা আছে, একটু সময় লাগবে', মানুষকে সচেতনতার পাঠ পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রার

Aginimitra Pal on Zee 24 ghanta Mega conclave:  'আগের সরকারের বেশিরভাগ কাউন্সিলর, চেয়ারম্যানরা পদত্যাগ করলেন। মেয়র পদত্যাগ করলেন। যাঁরা থাকলেন, তাঁরা কেউ দফতরে আসেন না, কাজেও আসেন না'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 25, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 10:00 PM IST
'অনেক পরিকল্পনা আছে, একটু সময় লাগবে', মানুষকে সচেতনতার পাঠ পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রার
Image Credit: মানুষকে সচেতনতার পাঠ পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রার

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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