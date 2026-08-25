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'দুর্নীতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, কেন্দ্রের প্রকল্পগুলি বন্ধ করতে হয়েছে', বিস্ফোরক দিলীপ

Dilip Ghosh on Zee 24 ghanta Mega conclave: 'আবাস যোজনার যে সার্ভে চলছিল, টার্গেট পার করে ফেলেছি। লিস্ট লাখ পার হয়ে যাবে। কিছু লোক বাদ যাবে, যাঁরা যোগ্য নন। কাজে গতি আসতে শুরু করেছে। পুজোর পর সব কাজে গতি আসবে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 25, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 08:36 PM IST
'দুর্নীতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, কেন্দ্রের প্রকল্পগুলি বন্ধ করতে হয়েছে', বিস্ফোরক দিলীপ
Image Credit: বিস্ফোরক দিলীপ

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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