'দুর্নীতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, কেন্দ্রের প্রকল্পগুলি বন্ধ করতে হয়েছে', বিস্ফোরক দিলীপ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় বিজেপি সরকারের একশো দিন। 'এমন একটা পর্যায়ে দুর্নীতি একসময়ে পৌঁছেছিল যে, কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রকল্পগুলি বন্ধ করতে হয়েছে', Zee 24 Ghanta মেগা কনক্লেভে বিস্ফোরক পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। বললেন, 'গতি আসতে শুরু করেছে। বৃষ্টির জন্য অসুবিধা হচ্ছে। পুজোর পর কাজে গতি আসবে'।
দিলীপ বলেন, 'JMJ-র মতো প্রকল্প, আগে ছিল নারেগা, একশোদিনের কাজ দুর্নীতির জন্য় কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেওয়া বন্ধ করেছিল। আবাস যোজনায় সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি। এমন ঘটনাও শোনা গিয়েছে, প্রধান নিজের মায়ের নামে বাড়ি করতেও টাকা নিয়েছে। এত দূরে নেমেছিল! তারজন্য টাকা বন্ধ করেছিল। এই সরকার(আগের সরকার) বাংলার বাড়ি নামে দিয়ে ৩০ লক্ষ লোকের নাম রেজিস্ট্রি করেছিল, সার্ভে ছাড়াই। ৩০ লক্ষ লোককে টাকা দেওয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যে সাড়ে বারো হাজার নাম এমন বেরিয়েছে যারা যোগ্যই নয়। আমরা তাদের নোটিশ দিয়েছি টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য়। সরকারি টাকা লুঠ করতে দেব না'।
পঞ্জায়েত মন্ত্রীর কথায়, 'সবচেয়ে ডামডোল পঞ্চায়েতে হয়েছে। প্রায় ২ হাজার পঞ্চায়েত প্রধান ফেরার হয়ে গিয়েছে মানুষের ভয়ে। এত দুর্নীতি করেছে! পঞ্চায়েতের উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পঞ্চায়েতি আইনে সংশোধ করতে হয়েছে। ১১ হাজার কর্মচারীর অভাবে আছে পঞ্চায়েতে। নিয়োগের চেষ্টা চলছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের হাতে নিতে হয়েছে'। বলেন, 'আমি প্রত্যেকটি জেলায় গিয়ে জেলাশাসক থেকে পঞ্চায়েত সচিব, ৫০০-৬০০ কর্মী নিয়ে দু-তিন ঘন্টা মিটিং করেছি। বিষয়টা কী, কাজ কেন এগোচ্ছে না, কীভাবে করতে, কথাবার্তা বলছি। আবাস যোজনার যে সার্ভে চলছিল, টার্গেট পার করে ফেলেছি। লিস্ট লাখ পার হয়ে যাবে। কিছু লোক বাদ যাবে, যাঁরা যোগ্য নন'।
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