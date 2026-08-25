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'কাজের করার সদিচ্ছার অভাব ছিল'! আসছে নতুন লোগো, পর্যটনে বিরাট পরিকল্পনা রাজ্যের

Shankar Ghosh on Zee 24 ghanta Mega Enclave:  'পার্টনারশিপ ইন প্রোগেস, ট্যুরিজম ফর অল, লুক অ্যাট ইস্ট। এই চারটে পিলারকে সামনে রেখে পর্যটন দফতরের কাজ শুরু করেছি'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 26, 2026, 12:05 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 12:08 AM IST
'কাজের করার সদিচ্ছার অভাব ছিল'! আসছে নতুন লোগো, পর্যটনে বিরাট পরিকল্পনা রাজ্যের
Image Credit: পর্যটনে বিরাট পরিকল্পনা রাজ্যের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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