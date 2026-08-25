'কাজের করার সদিচ্ছার অভাব ছিল'! আসছে নতুন লোগো, পর্যটনে বিরাট পরিকল্পনা রাজ্যের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় বিজেপি সরকারের একশো দিন। পর্যটনে বিরাট পরিকল্পনা দফতরের মন্ত্রী শংকর ঘোষের। Zee ২৪ ঘণ্টা মেগা এনক্লেভে তিনি বললেন, 'পর্যটনের সম্ভাবনা, ভাবনা, আমি মনে করি প্রত্যেকটা মানুষ অভিজ্ঞতা দিয়ে মনে করতে পারেন, এই জায়গাটা পর্যটকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। ভাবনার অভাব ছিল না, কাজের করার সদিচ্ছার অভাব ছিল'।
পর্যটনমন্ত্রী জানান, 'পার্টনারশিপ ইন প্রোগেস, ট্যুরিজম ফর অল, লুক অ্যাট ইস্ট। এই চারটে পিলারকে সামনে রেখে পর্যটন দফতরের কাজ শুরু করেছি। একশো দিনের মধ্যে সমস্ত স্বপ্নকে ধরার সময়টা হয়তো স্বল্প। এই সময়ে মধ্যে ট্যুরিজম শিল্পে শিল্পনীতির খসড়া তৈরি করে, বিনিয়োগ নীতি জমা দিয়েছি। গ্রিন হোম স্টে পলিসি তৈরি করে জমা দিয়েছে। নতুন লোগো আসছে। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। ওয়েবসাইটে সংশ্লিষ্ট সকলের রেজিস্ট্রেশন শুরু করেছি। ট্যরিজম অ্যাপ তৈরি করেছে। চালু হবে'।
পর্যটনমন্ত্রী বলেন, এক পর্যটক আরেক পর্যটকে আনতে সহায়তা করে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই বিষয়ে সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল হতে চাই। যে পর্যটকরা পশ্চিমবঙ্গে আসবেন, তাঁরা যেন বারবার করে একথা বলে আমি তো আসবই, সাথে আরও অনেক নিয়ে আসব। অসংখ্য কাজ করেছি। ভবিষ্যতে ট্যুরিজমে পলিসির উপরে দাঁড়িয়ে পাঁচ বছরের কাজ শুরু করেছি।
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