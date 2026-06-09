/Cabinet Portfolio Allocation: রাজ্য মন্ত্রিসভার দফতর বণ্টন: কে কোন দায়িত্বে? রইল পূর্ণাঙ্গ তালিকা

মৌমিতা চক্রবর্তী ও শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: প্রতীক্ষার অবসান। বিজেপি সরকারের মন্ত্রিসভার যে ৩৫ মন্ত্রী শপথ নিয়েছিলেন, তাঁদের এবার দফতর বন্টন শুরু হল।
কে কোন দায়িত্বে?
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স্বাস্থ্যমন্ত্রী-শারদ্বত মুখোপাধ্যায়
অর্থমন্ত্রী-স্বপন দাশগুপ্ত
শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী-তাপস রায়
স্কুলশিক্ষা-দীপক বর্মন
উচ্চশিক্ষামন্ত্রী-জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
পরিবেশ ও বনমন্ত্রী-মনোজ ওঁরাও
পরিবহণ শ্রম মন্ত্রী- অর্জুন সিং
সূত্রের খবর, পর্যটন মন্ত্রী হচ্ছে শংকর ঘোষ। আর কৃষি দফতরের দায়িত্ব পাচ্ছে দুধকুমার মণ্ডল।
গত ১ জুন শপথ নেন রাজ্যের ৩৫ মন্ত্রী। রাজভবনে তাঁদের শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল আর এন রবি। শপথের আগে বাজানো হয় বন্দে মাতরম, জনগণমন। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন শমীক ভট্টাচার্য,সুকান্ত মজুমদার, রাহুল সিন্হারা। এবার সেই মন্ত্রীদের দফতর বন্টন করা হল।