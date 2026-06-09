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Cabinet Portfolio Allocation: রাজ্য মন্ত্রিসভার দফতর বণ্টন: কে কোন দায়িত্বে? রইল পূর্ণাঙ্গ তালিকা

Cabinet Portfolio Allocation:  সূত্রের খবর, পর্যটন মন্ত্রী হচ্ছে শংকর ঘোষ। আর কৃষি দফতরের দায়িত্ব পাচ্ছে দুধকুমার মণ্ডল।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 10, 2026, 12:01 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 12:07 AM IST
Cabinet Portfolio Allocation: রাজ্য মন্ত্রিসভার দফতর বণ্টন: কে কোন দায়িত্বে? রইল পূর্ণাঙ্গ তালিকা
Image Credit: রাজ্য মন্ত্রিসভার দফতর বণ্টন

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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রাজ্য মন্ত্রিসভার দফতর বণ্টন: কে কোন দায়িত্বে? রইল পূর্ণাঙ্গ তালিকা
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