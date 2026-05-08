Amit Shah: সোনার বাংলার স্বপ্ন পূরণ করবে বিজেপি: অমিত শাহ
Amit Shah: 'সোনার বাংলার লক্ষ্য অনুসরণ করা এবং বাংলার মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করা আমাদের সকল বিজেপি কর্মীর দায়িত্ব'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তিন দশকের তৃণমূল জমানা শেষ। বাংলায় এবার গেরুয়া-রাজ। আগামীকাল, শনিবার প্রথম বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন শুভেন্দু অধিকারী। বাংলার মানুষকে ধন্যবাদ জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বললেন, 'সোনার বাংলার লক্ষ্য অনুসরণ করা এবং বাংলার মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করা আমাদের সকল বিজেপি কর্মীর দায়িত্ব'।
এদিন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দুর নাম ঘোষণা করেন শাহই। তিনি বলেন, 'বাংলার নির্বাচন চলাকালীন হিংসার ঘটনা ঘটলেও বিজেপির উপরই আস্থা রেখেছেন মানুষ। বাংলার বিজেপি সরকার গঠনের পর অনুপ্রবেশ এবং গরু পাচার অসম্ভব হয়ে যাবে'।
শাহের কথায়, নতুন সরকার 'সোনার বাংলা'র স্বপ্ন পূরণে সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। আপনাদের আস্থার কারণেই আজকের উদযাপনের কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং বাংলার ভবিষ্যৎ মুখ্যমন্ত্রী হলেন সুভেন্দু অধিকারী'। বলেন, আজ কবিগুরুর সেই লাইনগুলো সত্য হয়ে উঠছে। 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির'—সেই বাংলার পথ প্রশস্ত হয়েছে এবং বাংলা সেই পথেই হাঁটছে। আমরা বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বিদেশি আদর্শের প্রভাব থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, মহর্ষি অরবিন্দ এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কল্পনার বাংলা আমরা পুনরায় গড়ে তুলব'।
জল্পনা চলছি। বাংলায় বিজেপি সরকারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর নামেই শিলমোহর পড়ল। এদিন কলকতায় অমিত শাহের উপস্থিতি বৈঠকে বসে বিজেপির পরিষদীয় দল। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দুর নাম প্রস্তাব করেন দিলীপ ঘোষ। অন্য বিধায়করা তাতে সম্মত হন। দ্বিতীয় নামের জন্য সময় দেওয়া হয়। কিন্তু কেউ শুভেন্দু ছাড়া অন্য কোনও নাম কেউ প্রস্তাব করেনি। এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলার 'মুখ্যমন্ত্রী'র নাম ঘোষণা করেন অমিত শাহ।
সন্ধ্য়ায় সমস্ত বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল টিএন রবির সঙ্গে দেখা করে শুভেন্দু। রাজ্যপালের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে সরকার গঠনের দাবি জানান। আগামীকাল, শনিবার সকাল ১০টা ব্রিগেডে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান।
