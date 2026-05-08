English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • Home
  • কলকাতা
  • Amit Shah: সোনার বাংলার স্বপ্ন পূরণ করবে বিজেপি: অমিত শাহ

Amit Shah: সোনার বাংলার স্বপ্ন পূরণ করবে বিজেপি: অমিত শাহ

Amit Shah:  'সোনার বাংলার লক্ষ্য অনুসরণ করা এবং বাংলার মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করা আমাদের সকল বিজেপি কর্মীর দায়িত্ব'।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: May 8, 2026, 08:25 PM IST
Amit Shah: সোনার বাংলার স্বপ্ন পূরণ করবে বিজেপি: অমিত শাহ
সোনার বাংলার গড়ার অঙ্গীকার শাহের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তিন দশকের তৃণমূল জমানা শেষ। বাংলায় এবার গেরুয়া-রাজ। আগামীকাল, শনিবার প্রথম বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন শুভেন্দু অধিকারী। বাংলার মানুষকে ধন্যবাদ জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বললেন, 'সোনার বাংলার লক্ষ্য অনুসরণ করা এবং বাংলার মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করা আমাদের সকল বিজেপি কর্মীর দায়িত্ব'।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Mamata Banerjee | Suvendu Adhikari: শনিতে মেগা শপথ 'মুখ্যমন্ত্রী' শুভেন্দুর- সোশ্যালে এখনও নিজেকে 'মুখ্যমন্ত্রী' দাবি মমতার, নজিরবিহীন

এদিন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দুর নাম ঘোষণা করেন শাহই। তিনি বলেন, 'বাংলার নির্বাচন চলাকালীন হিংসার ঘটনা ঘটলেও বিজেপির উপরই আস্থা রেখেছেন মানুষ। বাংলার বিজেপি সরকার গঠনের পর  অনুপ্রবেশ এবং গরু পাচার অসম্ভব হয়ে যাবে'।

শাহের কথায়, নতুন সরকার 'সোনার বাংলা'র স্বপ্ন পূরণে সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। আপনাদের আস্থার কারণেই আজকের উদযাপনের কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং বাংলার ভবিষ্যৎ মুখ্যমন্ত্রী হলেন সুভেন্দু অধিকারী'। বলেন, আজ কবিগুরুর সেই লাইনগুলো সত্য হয়ে উঠছে। 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির'—সেই বাংলার পথ প্রশস্ত হয়েছে এবং বাংলা সেই পথেই হাঁটছে। আমরা বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বিদেশি আদর্শের প্রভাব থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, মহর্ষি অরবিন্দ এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কল্পনার বাংলা আমরা পুনরায় গড়ে তুলব'।

জল্পনা চলছি। বাংলায় বিজেপি সরকারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর নামেই শিলমোহর পড়ল। এদিন কলকতায় অমিত শাহের উপস্থিতি বৈঠকে বসে বিজেপির পরিষদীয় দল। বৈঠকে  মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দুর নাম প্রস্তাব করেন দিলীপ ঘোষ। অন্য বিধায়করা তাতে সম্মত হন। দ্বিতীয় নামের জন্য সময় দেওয়া হয়। কিন্তু কেউ শুভেন্দু ছাড়া অন্য কোনও নাম কেউ প্রস্তাব করেনি। এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলার 'মুখ্যমন্ত্রী'র নাম ঘোষণা করেন অমিত শাহ।

সন্ধ্য়ায় সমস্ত বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল  টিএন রবির সঙ্গে দেখা করে শুভেন্দু। রাজ্যপালের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে সরকার গঠনের দাবি জানান। আগামীকাল, শনিবার সকাল ১০টা ব্রিগেডে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান।

আরও পড়ুন:   Bengal CMs: মসনদে এবার শুভেন্দু: কে ছিলেন প্রথম মুখ্যমন্ত্রী? চিনে নিন, বাংলার সমস্ত CM-কে

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
west bengal cmSuvendu Adhikari Chief MinisterAmit Shah
পরবর্তী
খবর

Suvendu Adhikari PA Murder: গোটা অপারেশনে ৮ জন, রহস্যময় লাল গাড়ি: শুভেন্দুর আপ্ত সহায়ক খুনে হাড়হিম আপডেট
.

পরবর্তী খবর

West Bengal CM Announcement: নামে সিলমোহর, বাংলার বিজেপি সরকারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন শ...