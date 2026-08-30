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পুরনির্বাচনে কেমন হবে বিজেপি প্রার্থী? 'ভোটের ক্ষেত্রে যে...' স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন সুকান্ত

BJP candidate selection: 'সংগঠনের ক্ষেত্রে দেখবেন কেউ পুরনো লোক, কেউ নতুন লোক। পুরনো নতুনে মিশেলেই সবকিছু হয়। কিন্তু ভোটের ক্ষেত্রে যে জিততে পারবেন, তিনিই আপনার প্রার্থী'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 30, 2026, 10:31 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 10:36 PM IST
পুরনির্বাচনে কেমন হবে বিজেপি প্রার্থী? 'ভোটের ক্ষেত্রে যে...' স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন সুকান্ত
Image Credit: পুরভোটে প্রার্থী নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী বাছাইয়ে ফর্মুলা

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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