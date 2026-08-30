পুরনির্বাচনে কেমন হবে বিজেপি প্রার্থী? 'ভোটের ক্ষেত্রে যে...' স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন সুকান্ত

মৌমিতা চক্রবর্তী: গেরুয়াশিবিরে এবার পুরভোটে প্রস্তুতি। কেমন হবে বিজেপি প্রার্থী? কলকাতা পুরভোটে দলের ইনচার্জ সুকান্ত মজুমদারের স্পষ্ট বার্তা, 'বিজেপির যেকোনও স্তরেই প্রার্থী বাছাইয়ে ছাড়াই-বাছাই হয়। আমাকে যখন প্রার্থী করা হয়েছিল, ঝাড়াই-বাছাই করে করা হয়েছিল'।
সুকান্ত জানান, 'সমস্ত কিছুই দেখা হবে। তাঁদের ভাবমূর্তি, লোকপ্রিয়তা, এলাকার মানুষ চেনে কি চেনেন না। স্থানীয় নির্বাচন যা প্রয়োজন'। বলেন, সংগঠনের ক্ষেত্রে দেখবেন কেউ পুরনো লোক, কেউ নতুন লোক। পুরনো নতুনে মিশেলেই সবকিছু হয়। কিন্তু ভোটের ক্ষেত্রে যে জিততে পারবেন, তিনিই আপনার প্রার্থী'। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর আরও বক্তব্য, 'নব্য বিজেপি কোনও বস্তুই নেই তো। আমরা তো কাউকে জয়েন্টই করাইনি। নব্য বিজেপি কোথা থেকে হবে! তাঁরা নিজেদের নব্য বিজেপি মনে করতেই পারে। কেউ নিজে উত্তমকুমার মনে করে, তাহলে তো সে উত্তম কুমার হয়ে যায় না'।
ফের বঙ্গে ভোটের বাদ্যি। এখনও পর্যন্ত দিনক্ষণ ঘোষণা হয়নি। তবে নভেম্বরেই পুরভোট হবে বলে খবর। কলকাতা পুরসভার নির্বাচনের দায়িত্ব পেয়েছেন সুকান্ত মজুমদার। আর হাওড়া পুরসভার নির্বাচনের ইন-চার্জ রাহুল সিনহা। গ রাজ্য বিজেপির তরফে জারি হয়ে গিয়েছে বিজ্ঞপ্তি।
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