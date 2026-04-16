West Bengal Assembly Election 2026 : 'মাতৃশক্তি'র পর এবার 'যুবশক্তি ভরসা কার্ড': মহিলার মতোই বেকার যুবকদের টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি বিজেপির, বিতর্ক

West Bengal Assembly Election 2026 : 'মাতৃশক্তি'র পর এবার 'যুবশক্তি ভরসা কার্ড': মহিলার মতোই বেকার যুবকদের টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি বিজেপির, বিতর্ক
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শিয়রে ছাব্বিশ। পাখির চোখ বাংলা। 'মাতৃশক্তি ভরসা কার্ডে'র পর এবার 'যুবশক্তি ভরসা কার্ড' প্রকাশ করল বিজেপি।
ক্ষমতায় এলে মাসে ৩ হাজার! বুধবার প্রকাশ্যে এসেছে বিজেপির 'মাতৃশক্তি ভরসা কার্ড'। বস্তুত, নববর্ষের সকালে দুর্গাপুরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্মও বিলি করেছেন দলের মহিলা মোর্চার সদস্যরা। তাহলে রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীরাই-বা বাদ যান কেন?
আজ, বৃহস্পতিবার বিজেপির 'যুবশক্তি ভরসা কার্ড' প্রকাশ করলেন টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজ ও অলিম্পিকে পদকজয়ী বক্সার বিজেন্দ্র সিং। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেহালা পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থী ইন্দ্রনীল খান। স্রেফ প্রকাশ করা নয়ই, বেশ কয়েকজনের হাতে 'যুবশক্তি ভরসা কার্ড' তুলেও দিলেন লিয়েন্ডার ও বিজেন্দ্র।
বিজেপি যুবশক্তি ভরসা কার্ড
বেকার যুবক-যুবতীদের মাসে ৩ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য়
সরকারি চাকরি বয়সসীমায় ৫ বছর ছাড়
আগামী পাঁচ বছরে এক কোটি কর্মসংস্থান
ডিসেম্বরের মধ্যে সরকারি চাকরিতে শূন্য়পদে নিয়োগ
লিয়েন্ডার বলেন, 'মাইগ্রেশন ফ্রম মেট্রো। কেন হচ্ছে? শিক্ষা কর্মসংস্থান, ভালো থাকার জন্য। কিন্তু বাংলায় শেষ ১৫ বছর শিক্ষা খেলা নীচে নামছে'। তাঁর দাবি, 'এই যুবশক্তি ভরসা কার্ডের মারফত্ যুবক-যুবতীদের জন্য শিক্ষা, শিল্প-সহ একাধিক ক্ষেত্রে নতুন দরজা খুলে যাবে। আমরা চাই, বাংলায় আবার মহান বানাতে। পুরনো গরিমা ফিরিয়ে আনতে হবে'।
অলিম্পিকে পদকজয়ী প্রথম ভারতীয় বক্সার বিজেন্দ্র সিং। ২০০৮ সালে বেজিং অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন তিনি। বিজেন্দ্র বলেন, আমি হরিয়ানা আর দিল্লিতে থাকি। এখানে যুবক যুবতীদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। যাঁরা খেলার সঙ্গে যুক্ত যেগুলো বাইরের রাজ্যে অনেক ভালোভাবে এগিয়ে যাচ্ছে । তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর সময়ে সমস্যায় রয়েছেন খেলোয়াড়রা। তাই বাংলায় দরকার মোদী সরকার'।
