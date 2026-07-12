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বিয়ের পিঁড়িতে বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডা! কার সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়লেন?

Shankudeb Panda marriage: রবিবার সন্ধ্যায় গঙ্গাবঙ্গে বসেছিল বিয়ের আসর। পাত্রের পরনে ছিল টুকটুকে লাল রঙের পাঞ্জাবি ও ধুতি। পাত্রীও সেজেছিলেন লাল রংয়ে বেনারসীতে। সঙ্গে সোনার গয়না।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 12, 2026, 10:03 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 10:03 PM IST
বিয়ের পিঁড়িতে বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডা! কার সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়লেন?
Image Credit: বিয়ের পিঁড়িতে শঙ্কুদেব পণ্ডা!Source: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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