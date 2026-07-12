/বিয়ের পিঁড়িতে বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডা! কার সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়লেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিয়ে করলেন বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডা। গোধূলি লগ্নে সাংবাদিকের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলেন।
বঙ্গ বিজেপির পরিচিত মুখ। টেলিভিশনের পর্দায় বিভিন্ন বিতর্ক সভায় দেখা যায় নিয়মিত। সেই শঙ্কুদেব এবার বিয়ের পিঁড়িতে। রবিবার সন্ধ্যায় গঙ্গাবঙ্গে বসেছিল বিয়ের আসর। পাত্রের পরনে ছিল টুকটুকে লাল রঙের পাঞ্জাবি ও ধুতি। পাত্রীও সেজেছিলেন লাল রংয়ে বেনারসীতে। সঙ্গে সোনার গয়না।
কয়েক বছর আগেই এক সাংবাদিকের সঙ্গে শঙ্কুদেবের সম্পর্ক গুঞ্জন ছড়িয়েছিল। সেই সাংবাদিককেই বিয়ে করলেন বিজেপি নেতাকে। জানা দিয়েছে, সমস্ত রীতি মেনেই হয়েছে বিয়ের অনুষ্ঠান। বিয়ের আগে গায়েহলুদের অনুষ্ঠানে দেখা যায় নবদম্পতিকে।
স্রেফ রাজনৈতিক নন, শঙ্কুদেব পরিচালকও। আরজি কাণ্ড নিয়ে সিনেমা বানাচ্ছেন তিনি। দিন কয়েক সেই নতুন সিনেমার কথাও ঘোষণা করেছেন। পরিচালক বলেন, 'আরজি কর নিয়ে এখন আরও বহু নতুন তথ্য সামনে আসছে। সে সব কেউই জানতে পারেননি আগে। সব দেখাব ছবিতে। এটা তো শুধু ছবি নয়। এটা আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হবে'। তবে কারা অভিনয় করছেন, তা অবশ্য খোলসা করেননি।
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