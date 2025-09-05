Agnimitra Paul Hospitalised: ব্রেনস্ট্রোকে আক্রান্ত অগ্নিমিত্রা পাল, তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে! এখন কেমন আছেন?

Agnimitra Paul Hospitalised: ব্রেনস্ট্রোকে আক্রান্ত অগ্নিমিত্রা পাল, তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে! এখন কেমন আছেন?
Agnimitra Paul: ব্রেনস্ট্রোকে আক্রান্ত বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। নিউরোলজিস্ট অমিত হালদারের অধীনে ভর্তি রয়েছেন বিজেপি বিধায়ক। এখন কেমন আছেন তিনি?
অয়ন শর্মা: বৃহস্পতিবার আচমকা অসুস্থ বোধ করেন বিজেপি (BJP) বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল (Agnimitra Paul)। দেরি না করে তড়িঘড়ি তাঁকে ভর্তি করা হয় বাইপাস সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানেই তাঁকে প্রাথমিক পরীক্ষা করেন চিকিত্সক। এরপর সিটি স্ক্যান করানো হয়। সেই রিপোর্ট দেখে চিকিত্সক জানান যে ব্রেনস্ট্রোক হয়েছে তাঁর। নিউরোলজিস্ট অমিত হালদারের অধীনে ভর্তি রয়েছেন বিজেপি বিধায়ক। এখন কেমন আছেন তিনি?
প্রাথমিকভাবে একটি মেডিকেল বোর্ড গড়া হয়েছিল, নিউরোলজিস্ট অমিত হালদার সেই বোর্ডের প্রধান। হাসপাতাল সূত্রে খবর, নিউরোলজিস্ট অমিত হালদারের অধীনে চিকিৎসাধীন অগ্নিমিত্রা। মাইল্ড ব্রেনস্ট্রোক হয়েছে বিজপি নেত্রীর। তাঁর শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল। বিপদ কেটেছে এমনটাই হাসপাতাল সূত্রে খবর। তবে এখনই হাসপাতাল থেকে মুক্তি নয়। আগামী ৪৮ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে রাখা হবে তাঁকে।
চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, স্নায়ুর উপর অত্যাধিক চাপের কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে। তবে এই মুহূর্তে অন্য কোনও ঝুঁকি নেই। কোনও অস্ত্রোপচারের দরকার নেই বিজেপি নেত্রীর। ওষুধেই সুস্থ হয়ে উঠবেন তিনি। তবে আগামী ৪৮ ঘণ্টা তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা জরুরি। তাই ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিটে ভর্তি রাখা হয়েছে তাঁকে।
প্রসঙ্গত বাইপাসের এই হাসপাতালেই কিছুদিন আগে ভর্তি হয়েছিলেন অগ্নিমিত্রা পাল। সেই সময় ফুসফুসে সংক্রমণ হয়েছিল তাঁর। সংক্রমণ কিছুটা কমায় তাঁকে ছুটি দেওয়া হয়। কিন্তু ফের কাল রাতে অসুস্থ বোধ করায় তাঁকে ফের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর শারীরিক লক্ষণ দেখে সিটি স্ক্যান করানো হয় আর সেখানেই ধরা পড়ে তাঁর মাইল্ড ব্রেন স্ট্রোক হয়েছে।
