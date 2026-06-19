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বিস্ফোরক খবর: আরজি কর নির্যাতিতার খুনের ঘটনায় সরাসরি জড়িত মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের ভাইপো আবেশ বন্দ্যোপাধ্যায়? তোলপাড় রাজনীতি

R G Kar Case Big Update: প্রশ্ন উঠছে, খোদ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর পরিবার জড়িত বলেই কি মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় কোনও পদক্ষেপ নেননি? আর তদন্ত ধামাচাপা দেওয়ার এতো চেষ্টা ছিল বারবার তৃণমূলের তরফে?

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 19, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:48 PM IST
বিস্ফোরক খবর: আরজি কর নির্যাতিতার খুনের ঘটনায় সরাসরি জড়িত মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের ভাইপো আবেশ বন্দ্যোপাধ্যায়? তোলপাড় রাজনীতি

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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আরজি কর নির্যাতিতার খুনের ঘটনায় সরাসরি জড়িত মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের ভাইপো আবেশ?
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