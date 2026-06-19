/বিস্ফোরক খবর: আরজি কর নির্যাতিতার খুনের ঘটনায় সরাসরি জড়িত মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের ভাইপো আবেশ বন্দ্যোপাধ্যায়? তোলপাড় রাজনীতি

অয়ন শর্মা: আরজি কর কাণ্ডে নির্যাতিতা চিকিৎসকের মৃত্যুতে আরও বিস্ফোরক মোড়। ধামাচাপা দেওয়া ফাইল নতুন করে খুলতেই জোরালো হচ্ছে তথ্য-প্রমাণ লোপাটের তত্ত্ব। আর এই গোটা আবহে খোদ নির্যাতিতার মা অর্থাত্ পানিহাটির বিজেপি বিধায়িকা রত্না দেবনাথের চাঞ্চল্যকর দাবি। তাঁর অভিযোগ, গোটা ঘটনার নেপথ্যে মূল মাথা বা মাস্টারমাইন্ড হিসেবে কাজ করেছেন আবেশ ব্যানার্জি। তিনি সরাসরি এই ঘটনায় জড়িত বলেই অভিযোগ নির্যাতিতার মায়ের। কে এই আবেশ ব্যানার্জি? মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো কার্তিক ব্যানার্জির ছেলে আবেশ ব্যানার্জি। তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুতো ভাই। এই নতুন নাম সামনে আসতেই স্বাভাবিকভাবেই রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
প্রশ্ন উঠছে, খোদ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর পরিবার জড়িত বলেই কি মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় কোনও পদক্ষেপ নেননি? আর তদন্ত ধামাচাপা দেওয়ার এতো চেষ্টা ছিল বারবার তৃণমূলের তরফে?
জনকল্যাণ শিবিরে এসে বিজেপি বিধায়িকা রত্না দেবনাথের এই মন্তব্যের পর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-এর (CBI) ভূমিকা নিয়েও বড়সড় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কেন এখনও পর্যন্ত এই সমস্ত সূত্র বা নামগুলি খতিয়ে দেখা হল না, তা নিয়ে সরব হয়েছেন নির্যাতিতার পরিবার ও ওয়াকিবহাল মহল।
সেমিনার রুম নয়, খুন অন্য জায়গায়!
অভিযোগের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর দিক নির্যাতিতার দেহ কোথায় উদ্ধার হয়েছে সেই নিয়ে। বিধায়িকা রত্না দেবনাথের দাবি অনুযায়ী, সেন্ট্রাল ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি বা সিএফএসএল (CFSL) রিপোর্ট বলছে যে, তরুণী চিকিৎসককে হাসপাতালের সেমিনার রুমে খুন করা হয়নি।
তরুণী চিকিৎসককে আসলে খুন করা হয়েছিল পিজিটি (PGT) রুমে অর্থাত্ যেখানে শিক্ষার্থীরা রেস্ট নিত। এরপর তাঁর নিথর দেহ সেখান থেকে সরিয়ে এনে লাইব্রেরি রুমের সামনে ফেলে রাখা হয়।
ঘটনার দিন অর্থাৎ ২০২৪-এর সেই অভিশপ্ত সকালে সাড়ে সাতটা নাগাদ পুলিস যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়, তখন গোটা বিষয়টিকে ধামাচাপা দিতে এবং তথ্য-প্রমাণ সাজাতে দেহটি সেমিনার রুমে এনে রাখা হয়েছিল। অর্থাৎ, যেখানে অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল, সেই মূল অকুস্থলকে আড়াল করতেই এই ছক কষা হয়েছিল বলে দাবি করা হচ্ছে।
রত্না দেবনাথ সরাসরি অভিযোগের আঙুল তুলেছেন শাসক দলের প্রভাবশালী পরিবারের দিকে। তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সরাসরি নির্দেশ বা গ্রিন সিগন্যাল ছাড়া আরজি করের মতো সরকারি হাসপাতালে এত বড় ভয়ংকর ঘটনা এবং তথ্য-প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করা কিছুতেই সম্ভব হত না। আর এই পুরো নীল নকশা বাস্তবায়নের মূল পান্ডা ছিলেন কার্তিক ব্যানার্জির ছেলে আবেশ ব্যানার্জী।
নির্যাতিতার মা তথা বিধায়িকার এই বিস্ফোরক বয়ানের পর সিবিআই তাদের তদন্তের অভিমুখ কি ঘুরবে?। সেমিনার রুমের বাইরে পিজিটি রুম বা লাইব্রেরি সংলগ্ন এলাকা নতুন করে স্ক্রিনিং করা হবে?
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