/যাদবপুরের নাম বদল! আমিও চাই শর্বরীর নাম বদলে রাখা হোক বরবটি মুখার্জি, বিস্ফোরক শতরূপ

মৌমিতা চক্রবর্তী: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে বদল চান যাদবপুরের বিধায়ক শর্বরী মুখোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিগুনা সেন মঞ্চে এক আলোচনা সভায় যোগ দিতে এসে একথা বলেন শর্বরী মুখোপাধ্যায়। তিনি চান বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হোক ঋষি অরবিন্দের নামে। এনিয়ে এবার পাল্টা সুর চড়ালেন সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ। চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ শানালেন যাদবপুরের বিধায়কের বিরুদ্ধে।
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব নিয়ে শর্বরী মুখোপাধ্য়ায়ের মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন করা হলে শতরূপ ঘোষ বলেন, 'আমিও চাই শর্বরী মুখার্জীর নাম পরিবর্তন করে বরবটি মুখার্জী রাখা হোক। গণতান্ত্রিক দেশে আমার তো এই দাবি করার অধিকার রয়েছে। স্বাধীনতার পর এই প্রথম এখানে একটা বিজেপি সরকার তৈরি হয়েছে। জনসংঘ বা বিজেপি এর আগে কোনও সরকার তৈরি করতে পারেনি। এই প্রথম এরকম হল। স্বাধীনতার পর এরাজ্যে সরকার তৈরির করার পর এই সরকার এখনওপর্যন্ত বলল না যে আমরা রাজ্যে আমরা নতুন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করব। তারা এখন বলছে জগত্ জোড়া খ্যাতি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের তার নামটা পরিবর্তন করার দরকার রয়েছে। দেওয়ালের রং পরিবর্তন করার প্রয়োজন রয়েছে। তরুণ প্রজন্ম তারা কিন্তু দেখছে আজকের আধুনিক পৃথিবী কোন রাজনীতি প্রত্যাশা করে, কোন রাজনীতি প্রাপ্য। এই একটা পিছিয়ে থাকা, অসভ্য বর্বর, চিন্তাভাবনার দিক থেকে বাতিলের খাতায় থাকা একটা দল বিজেপি-আরএসএস কী ধরনের ভাবনা নিয়ে চলছে।'
ভিন্ন মতাদর্শের দল মানেই কি অসভ্য-বর্বর? শতরূপ বলেন, 'ভিন্ন মতাদর্শের মানে যদি এই হয় যে বিলকিস বানুর পেট চিরে তার ভ্রুণকে হত্যা করা তাহলে তারা অবশ্যই অসভ্য-বর্বর। আপনার সঙ্গে আমার ভিন্ন মতাদর্শ হতে পারে। সেটাকে আমি সম্মান করি। আপনি যদি কফি খেতে ভালো বাসেন আর আমি যদি মানুষের রক্ত খেতে ভালোবাসি তাহলে আপনি নিশ্চয় ভিন্ন মতাদর্শ বলে আমাকে সম্মান করবেন না! ভিন্ন মতাদর্শেরও একটা মানবিক আধার থাকে। একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাঝরাত্রে পাঁচিল টপকে ঢুকে আগুন লাগানোটা কোনও মতাদর্শের মধ্যে পড়তে পারে না। ওটা কোনও মতাদর্শ নয়, ওটা বর্বরতা।'
উল্লেখ্য, ওইদিন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শর্বরী বলেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ঋষি অরবিন্দ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ঋষি অরবিন্দের নামেই হওয়া উচিত বলে অনেক রাষ্ট্রবাদী মানুষ মনে করছেন। তাই প্রয়োজনে একটি দাবিপত্র পেশ করব রাজ্যপালের কাছে।
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