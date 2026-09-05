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যাদবপুরের নাম বদল! আমিও চাই শর্বরীর নাম বদলে রাখা হোক বরবটি মুখার্জি, বিস্ফোরক শতরূপ

Jadavpur University: শতরূপ বলেন, 'ভিন্ন মতাদর্শের মানে যদি এই হয় যে বিলকিস বানুর পেট চিরে তার ভ্রুণকে হত্যা করা তাহলে তারা অবশ্যই অসভ্য-বর্বর

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 05, 2026, 10:51 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 11:00 PM IST
যাদবপুরের নাম বদল! আমিও চাই শর্বরীর নাম বদলে রাখা হোক বরবটি মুখার্জি, বিস্ফোরক শতরূপ

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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