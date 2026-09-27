'বিরোধী হিসেবে কাজ করার থেকেও কঠিন শাসকের ভূমিকায় থেকে মানুষের মন পাওয়া', দলের নেতা-কর্মীদের বার্তা নিতিন নবীনের

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: বিরোধী হিসেবে বিরোধিতা করা যতটা কঠিন তার থেকেও দ্বিগুণ কঠিন শাসকের ভূমিকায় থেকে মানুষের মন জয় করা। রবিবার বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠকে জনপ্রতিনিধি ও সাংগঠনিক পদাধিকারীদের এমনটাই বার্তা দিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। পাশাপাশি, আম জনতার সঙ্গে দলের নেতাদের যোগাযোগ বাড়ানোর উপরে জোর দেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি।
দলের নেতাদের নীতিন নবীন বলেন, কতজন দেখা করতে আসছে তার হিসেব রাখতে হবে। বিধায়ক কার্যালয়ে সময় দিতে হবে। কেউ যদি ছবি তুলতে আসে সেক্ষেত্রে সে কোনও অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত আছে কিনা তা নজরে রাখতে হবে। বিজেপিকে ভালো করে বুঝতে হবে।
সামনেই পুরসভা ভোট। সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে বিজেপি সভাপতি বলেন, কর্পোরেশন ভোটে কাকে টিকিট দেওয়া হবে পার্টি ডিসাইড করবে। কেউ যদি পিঠে হাত দিয়ে বলে যে আমি টিকিটের ব্যবস্থা করে দেব, কোনও সংঘাতে জড়াবেন না। বলবেন আসুন একসঙ্গে কাজ করি। অনৈতিক কাজ যারা করবে তাদের বের করতে বিজেপির বেশি সময় লাগবে না।
জন সংযোগের উপরে জোর দিতে বলেন নীতিন নবীন। জন প্রতিনিধি ও সংগঠনের নেতাদের উদ্দেশে তিনি নবীন বলেন, জনসংযোগে জোর দিতে হবে। পুজো কমিটিগুলিতে জোর করে প্রবেশ নয়। পুজো কমিটি যদি চায় পৃষ্ঠপোষক বা প্রেসিডেন্ট করতে তবেই পুজো কমিটিতে যোগ দিতে পারবেন। তবে পুজোর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হবে।
সূত্রের খবর, দ্বিতীয় দফার বৈঠকে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন স্পষ্ট করে বিধায়কদের এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়েছেন, নিজের কাজ নিজের দায়িত্বে পালন করুন। বিরোধী হিসেবে বিরোধিতা করা যতটা কঠিন তার থেকেও দ্বিগুণ কঠিন শাসকের ভূমিকা থেকে সাধারণ মানুষের মন জয় করা ।
কলকাতা পুরসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সভাপতির তরফ থেকে। বিধায়কদের স্পষ্ট করে বলা হয়েছে আপনারা বিধায়ক হয়েছেন দল আপনাদের টিকিট দিয়েছে তাই। আগামীতে কলকাতা পৌরসভা নির্বাচনে দল যাদেরকে যোগ্য মনে করবে তারাই টিকিট পাবে। মনে রাখতে হবে দলের সিদ্ধান্ত সর্বাধিক চূড়ান্ত।
পাশাপাশি একাধিক বিধায়কদের আচরণে যে সমস্যায় পড়তে হয়েছে দলকে সে বিষয়েও মন্তব্য করেছেন নীতিন নবীন। এমনটাই খবর বিজেপি সূত্রে। বিধায়কদেরকে বলা হয়েছে আচরণ ঠিক করতে হবে। সাধারণ মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়ে প্রতিনিধি হয়েছেন তারা। সুতরাং তাদের জন্যই কাজ করতে হবে।
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