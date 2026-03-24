  • BJP candidate protest Salt Lake: প্রার্থী-অসন্তোষ চরমে: বিজেপির পার্টি অফিসে শুভেন্দুর সামনেই জয় বাংলা স্লোগান

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 24, 2026, 06:34 PM IST
বিজেপির পার্টি অফিসে 'জয় বাংলা' স্লোগান।

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য:  প্রার্থী বদলের দাবিতে ফের বিক্ষোভ সল্টলেকে। বিজেপির পার্টি অফিসে এবার 'জয় বাংলা' স্লোগান! দাবি মানা  না হলে লাগাতার ধরনা ও অনশনের হুমকি দিলেন দলের বিক্ষুদ্ধ কর্মী-সমর্থকরা।

ছাব্বিশে প্রার্থী-অসন্তোষ অব্যাগত গেরুয়াশিবিরে। হুগলির বলাগড়ে এবার বিজেপি প্রার্থী সুমনা সরকার। কিন্তু প্রার্থী নাপসন্দ দলের কর্মী-সমর্থকদের একাংশের। আজ, মঙ্গলবার সকাল থেকে সল্টলেকে বিজেপির পার্টি অফিসে শুরু হয় বিক্ষোভ। পার্টি অফিসে সামনে বসে পড়েন বিক্ষোভকারীরা। 

এদিকে বেলা গড়াতেই পার্টি অফিসে হাজির হন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ও বিদায়ী বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁরা ভিতরে ঢুকছিলেন, তখন 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে দেখা যায় বিক্ষোভকারীদের। বিক্ষুদ্ধ কর্মী-সমর্থকদের আশ্বাস দেন শমীক ও শুভেন্দু। কিন্তু তাতেও অবশ্য বিক্ষোভ থামেনি। শেষ খবর অনুযায়ী, এখনও বিক্ষোভ চলছে সল্টলেকে বিজেপি পার্টি অফিসের বাইরে।

এখনও বাকি ৩৮ আসন। প্রথম দফায় ১৪৪ আসনের পর এবার দ্বিতীয় দফায় ১১২ আসনে প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করেছে বিজেপি। যেদিন প্রার্থীতালিকা ঘোষণা হয়, সেদিন রাতেই আলিপুরদুয়ারে বিজেপি পার্টি অফিসে ভাঙচুর চালান বিজেপি কর্মী-সমর্থক। কারণ, ওই কেন্দ্রের প্রার্থী পরিতোষ দাসকে নাপসন্দ! ময়নাগুড়িতে প্রার্থী বদলের দাবিতে পার্টি অফিসে তালা ঝুলিয়ে চলে বিক্ষোভ।

প্রার্থী বিক্ষোভের আঁচ খাস কলকাতায়ও। বেলেঘাটা , এন্টালী, খড়গপুর, গোসাবা, খণ্ডঘোষ , কুলপি সহ একাধিক বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীকে পছন্দ নয় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদেরই। শুক্রবার সল্টলেকে পার্টি অফিসে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের একাংশ। একই ছবি দেখা যায় শনিবারও। সেদিন ব্যারাকপুর, চাঁপদানি, জগ্গদল, বীজপুর, নৈহাটিতে প্রার্থীর বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন দলের কর্মী-সমর্থকরা। তাঁদের বিস্ফোরক অভিযোগ,  'রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, 'বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও সুনীল বনশলের মতো নেতারা টাকা নিয়ে প্রার্থী করেছেন'।

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

